İzmir'de acil servis doktorlarından organ bağışı

İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Vaka Koordinatörü Dr. Rahmi Baykan, geçtiğimiz hafta hastanenin acil servisinde görev yapan doktorlar ve asistan doktorlara organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla bir seminer düzenledi. Seminere yoğun ilgi gösteren sağlık çalışanları, organ nakli bekleyen hastalara umut olmak için önemli bir adım attı; seminer sonunda 23 doktor ve asistan doktor organ bağışı kararı aldı. Böylece seminer, toplu bir bağış etkinliğine dönüştü.

"HERKESİ ORGAN BAŞIĞINA DAVET EDİYORUM"

Dr. Baykan, yaptığı açıklamada, acil servis hekimlerinin eğitimlerinin sürekli devam ettiğini ve bu yılki programda organ nakli ve bağışı konusunun öncelikli yer aldığını söyledi:

Organ bağışıyla ilgili farkındalık yaratmak için düzenlenen eğitimlerde sunum yapıyorum. Bu kez seminer sonrası farkındalık kazanan hekimlerimiz bağışçı oldu ve böylece toplu bir organ bağışı gerçekleştirmiş olduk. Türkiye’de birçok hastamız organ yetmezliği nedeniyle ulusal bekleme listesinde yer alıyor. Amacımız, beyin ölümü gerçekleşmiş bireylerin organlarının bağışlanmasını sağlayarak, bu organları bekleyen hastalara hayat şansı sunmak. İnsanları sağlıklı iken bağış yapmaya teşvik etmek istiyoruz. Toplumda bu bilinci oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimiz bekleyen hastalara umut olmayı hedefliyoruz. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum.

"23 DOKTOR VE ASİSTANIMIZ BAĞIŞÇI OLDU"

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ejder Saylav Bora ise, acil servisin organ bağış sisteminin aktifleşmesinde kritik rol oynadığını belirtti:

Acil servis, özellikle beyin ölümü olabilecek hastaları tanıyıp, karar verecek branşlara zamanında haber vererek sürece hız kazandırır. Geçen hafta farkındalık eğitimi verdik ve ardından bir bağış etkinliği düzenledik. Toplam 23 doktor ve asistanımız bağışçı oldu. Türkiye’de birçok organ bekleyen hasta var ve biz acil serviste onların çaresizliğine tanık oluyoruz. Bu nedenle öncelikle biz hekimlerin, ardından toplumun bilinçlenmesi çok önemli. Biz farkındalığımızı artırırsak, topluma da bu bilinci aşılayabiliriz.

"HASTALARA UMUT IŞIĞI OLMAK İSTEDİK"

Acil Tıp Anabilim Dalı asistanı Merve Öztürk, organ bağışının acil servislerde başlamasının önemine dikkat çekerek, “Organ nakli bekleyen hastalar için farkındalık oluşturmak çok değerli. Bizler insanlara fayda sağlamayı amaçlayan bir meslek yapıyoruz. Organ bağışıyla bu hastalara umut ışığı olmak istedik” ifadelerini kullandı.

"BİR ORGAN BAĞIŞI, 7 KİŞİNİN HAYATINI DEĞİŞTİREBİLİR"

Aynı bölümde görevli asistan doktor Damla Özdemir Kurtuluş da, “Acil serviste hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Öldükten sonra organlarımız uygun olduğu sürece başka hayatlara dokunmak mutluluk verici. Bir organ bağışı, yedi kişinin hayatını değiştirebilir. Organ bağışı bekleyen hastaların iyileşmesini görmek ise bizlere büyük sevinç yaşatıyor,” dedi.