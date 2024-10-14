İzmir'de başarılı ince bağırsak nakli hikayesi: 19 ay sonra yeni bir hayat

AA & Ensonhaber

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mine İvrendi, 19 ay önce şiddetli karın ağrılarıyla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan muayeneler sonucunda dolaşım bozukluğu nedeniyle ince bağırsaklarının çürümeye başladığı belirlendi ve acil ameliyata alındı.

Ameliyat sırasında çürüyen ince bağırsak kısmı çıkarıldıktan sonra, İvrendi kısa bağırsak sendromu geliştirdi. Bu nedenle İzmir’deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, İvrendi için ince bağırsak nakli yapılmasına karar verildi. Bu süreç boyunca burundan mama ve serumla beslenmek zorunda kaldı.

19 AY SONRA YENİDEN YEMEK YİYEBİLDİ

Bir yıl önce, beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan ince bağırsak nakli gerçekleştirilen İvrendi, ne yazık ki vücudu nakledilen organı reddetti. Sağlık durumu giderek kötüleşen İvrendi, acil olarak ince bağırsak nakli bekleme listesine alındı. Sonunda, bir ay önce İzmir’de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışladığı ince bağırsaklar başarılı bir ameliyatla İvrendi’ye nakledildi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Mine İvrendi, 19 ay aradan sonra yemek yemeye ve istediği kadar su içebilme mutluluğunu yaşadı.

"DOĞUM GÜNÜME 2 GÜN KALA NAKİL ÇIKTI"

Mine İvrendi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oldukça zor günler geçirdiğini ifade etti. İlk nakil sonrasında sağlığına kavuşamadığı için umudunu kaybettiğini ve büyük acılar çektiğini belirten İvrendi,

Doktorlarım ikinci naklin gerçekleşeceğini benden gizledi. Umut vermek istemediler, ameliyathaneye gitmeden önce durumu açıklamadılar. Sonrasında öğrendim, bu durum beni çok duygulandırdı. Şükürler olsun, insan umudunu asla kaybetmemeli. Doktorlarım ve hemşirelerim her zaman yanımda oldular. Doğum günümden iki gün önce nakil olma fırsatım doğdu. Bana en büyük hediyeyi onlar verdiler.

dedi.

"EN ÇOK MAKARNA YEMEYİ ÖZLEDİM"

İvrendi, tedavi sürecinde yediklerini öğütemediği için 19 aydır herhangi bir şey yiyip içemediğini aktararak,

En çok makarna yemeyi özledim. Arkadaşım evinde makarna yaptı ve gönderdi. Onu yediğimde çok mutlu oldum. Artık rahat bir şekilde yemek yemek ve su içebilmek harika bir şey.

şeklinde konuştu.

Mine İvrendi, ince bağırsak naklinin az yapılmasının nedeninin organ bağışının yetersizliği olduğunu vurgulayarak, kendisine iki kez uygun organ bulunduğu için kendini şanslı hissettiğini sözlerine ekledi.

DOKTOR AKPINAR'DAN ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Göksever Akpınar, hastanın sağlık durumunun ve nakledilen organın fonksiyonlarının iyi olduğunu kaydetti. Akpınar,

Türkiye’de kısa bağırsak sendromu tanısı alan çok sayıda hasta var. Birçoğu tedavi sürecinde ince bağırsak nakli olabileceğinden habersiz. Böyle hastalar, ince bağırsak nakliyle tedavi edilebilir. Bu tedavi ülkemizde gerçekleştirilmektedir.

dedi.

Ayrıca, organ bağışının azlığı nedeniyle ince bağırsak nakli ameliyatlarında azalma yaşandığını belirten Akpınar, Kovid-19 sürecinde azalan organ bağışlarının son aylarda yapılan farkındalık çalışmalarıyla artış gösterdiğini dile getirerek,

Bu sayede hastamıza ince bağırsak nakli yapma imkanı bulabildik. Umuyoruz ki, daha fazla organ bağışı ile zorlu koşullarda yaşayan hastalarımıza yardımcı olabileceğiz.

şeklinde konuştu.