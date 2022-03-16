Nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede akciğer kanseri belirtileri saptanan kadının soluk borusundann, 1 santimetre boyutunda badem kabuğu çıkarıldı.

İzmir Bornova'da yaşayan 1 çocuk annesi Cansu Akgün (25), küçük yaşlardan bu yana yaşadığı nefes darlığı şikayetinin artması üzerine hastaneye gitti.

Öksürük ve kanama gibi belirtiler nedeniyle akciğer kanserinden şüphe edilen Akgün, hamilelik sürecinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan tarafından yapılan tetkiklerde, Akgün'ün soluk borusunda yabancı cisim olabileceği sonucu ortaya çıktı.

1 SANTİMETRE BÜYÜKLÜĞÜNDE BADEM ZARI ÇIKARILDI

Prof. Dr. Ceylan ve ekibi, bronkoskopi yöntemiyle soluk borusunun alt kısmındaki yabancı cismi çıkardı.

Patolojik inceleme sonucu cismin 1 santimetre büyüklüğünde badem zarı (iç kabuğu) olduğu belirlendi.

İLTİHABIN ETKİSİ İLE ÜZERİNDE KATMAN OLUŞTU

İltihabın etkisiyle üzerinde katman oluşan ve görünümü değişen badem zarından kurtulan Cansu Akgün, sağlığına kavuştu.

İzmir'de kanser zannedilen hastanın soluk borusundan badem kabuğu çıktı VİDEO



AKCİĞERDE TAHRİBATA NEDEN OLDU

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ceylan, hastanın soluk borusundaki yabancı cismin tıkama yapması sonucunda biriken iltihabın akciğerde tahribata neden olduğunu, çekilen filmlerde kansere benzer bir görüntü oluştuğunu söyledi.

“SOLUK BORUSUNU TAMAMEN KAPATMIŞ”

Endoskopik operasyonla hastalarının kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Soluk borusunun çapı yaklaşık 2 santimetre civarındadır. Hastamızın soluk borusundan çıkardığımız parça 1 santimetreydi. Yabancı cisim bulunduğu yerde soluk borusunu tamamen kapatmış ve sağ akciğerin alt parçasında tahribata yol açacak süreci başlatmış. Operasyonla hastamızın nefes darlığı ve kanama problemi tamamen ortadan kalktı. Bir haftalık yoğun fizyoterapi uygulaması sonucunda akciğerinde birikmiş olan balgamların çıkmasıyla hastamız özlediği günlük yaşam kalitesine yükseldi."





“KENDİMİ BİR KEMOTERAPİ AŞAMASINA HAZIRLAMIŞTIM”

Cansu Akgün ise yıllar sonra ilk kez rahat nefes almaya başladığını, daha önce başvurduğu sağlık kurumlarında kanser olabileceğinin söylendiğini ve tümörden şüphe edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kendimi bir kemoterapi aşamasına hazırlamıştım hatta konuşmakta bile zorlanıyordum. Bu süreçte hamile olduğumu öğrendim. Süreç çok zorlu geçti. Doktorum soluk borumdan badem kabuğu (zarı) çıktığı söylediğinde çok sevindim. Artık rahat bir şekilde nefes alıp, konuşabiliyorum. Bademi çok severim ama bundan sonra yemeyeceğim.”