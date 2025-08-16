Japonların yaşam sırrı: Bunu yiyorlar ve 100 yıl yaşıyorlar...

Japonlar en uzun ömürlü insanlardır.

Japonya’da 90 binden fazla kişi 100 yaşın üzerindedir.

Özellikle Japonya’nın Okinawa adasında ortalama yaşam süresi çok daha uzundur.

Mucize diyetler ve sonsuz gençlik vaat eden takviyelerle dolu bir dünyada, Japon adasının sakinleri uzun ve sağlıklı bir yaşamın büyük ölçüde basit beslenme alışkanlıklarına bağlı olduğunu kanıtlıyor.

Okinawa'da çok sayıda asırlık insan vardır ve yaşlarına göre oldukça sağlıklıdırlar ve yaşlılıkla ilgili hastalıklarla mücadele etmezler.

OKİNAWA DİYETİ

Okinawa’daki Japonlar çoğunlukla tam tahıllı ürünler tüketir, et ve tam yağlı süt ürünlerini sınırlar.

Düşük glisemik indeksli yemekleri tercih ederler. Okinawa diyetinin sırrı, şeker tüketimini sınırlamak ve doymuş yağ asitleri içeriği düşük yemekler yemektir.

Japonlar ayrıca baklagiller ve soya ürünlerini de severler. Balık ve deniz ürünlerini makul miktarda tüketirler.

Kaynak: 1

DİYET LİSTESİ

düşük kalorili (günde yaklaşık 1800 kcal),

yüksek sebze içeriği (günlük tüketimin %50’sinden fazla),

ılımlı miktarda balık ve soya,

az miktarda hayvansal ürün ve doymuş yağ,

işlenmiş şeker ve yüksek oranda işlenmiş ürünlerin neredeyse hiç bulunmaması,

mevsimlik ve yerel ürünlerin baskın olması.