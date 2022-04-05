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    Japonya’da, ilk kez memeli bir hayvanda kuş gribi görüldü

    Kuş gribi taşıyıcısı olan kargaların leşlerini yiyen ölü bir tilkide, virüs tespit edildi. Vakanın ilk kez memeli bir hayvanda görüldüğü belirtildi.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:16
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    Japonya’da, ilk kez memeli bir hayvanda kuş gribi görüldü

    Japonya'nın Hokkaido eyaletinin başkenti Sapporo'da ölü olarak bulunan bir tilkide, kuş gribi virüsüne rastlandı.

    Virüsün oldukça bulaşıcı olduğu belirtildi. Olaya yönelik açıklama yapan Çevre Bakanlığı, memeli bir hayvanda ilk defa kuş gribi tespit edildiğini duyurdu.

    Tilkinin, 29 Mart'ta ölü olarak bulunan ve kuş gribi taşıyıcısı olduğu belirlenen kargaların leşini yiyerek enfekte olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Ölen 7 kargadan 5'inin, virüsün H5 türü ile enfekte olduğunun tespit edildiği açıklandı.

    KASIM AYINDA SALGIN BİRÇOK EYALETE SIÇRADI

    Akita eyaletinde geçtiğimiz kasım ayında ortaya çıkan kuş gribi salgını, aralarında Kagoshima, Hyogo, Kumamoto ve Saitama'nın da bulunduğu birçok eyalete sıçramıştı.

    Japonya’da, ilk kez memeli bir hayvanda kuş gribi görüldü #1

    RİSK UYARI SEVİYESİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

    On binlerce kanatlı hayvan, tedbir amacıyla itlaf edilmişti. Çevre Bakanlığı, risk uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarmıştı.

    Hükümet, ülke genelindeki yerel yönetimleri yabani kuşların takibini güçlendirmeye çağırmış, uzmanlar ise kuş dışkısına dokunanların ellerini yıkamaları ve gargara yapmaları uyarısında bulunmuştu.

    İNSANLARA BULAŞMA İHTİMALİ DÜŞÜK

    Yetkililer, enfekte olan canlılarla aşırı temas halinde olmadıkça kuş gribinin insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu, buna rağmen vatandaşlara ölü bir kuş bulduklarında yerel otoritelere haber verme uyarısı yapmıştı. Son olarak ise ocak ayında Chiba eyaletindeki bir ördek çiftliğinde toplu vakalar olduğu doğrulanmıştı.


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