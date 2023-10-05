Japonya'da yaşlara uyku süreleri belirlendi! Yetişkinlere 6 saatten az uyumayın tavsiyesi Japonya'da hükümet, uykusuzluk çeken Japon yetişkinlere, bir gecede en az 6 saat uyumalarını tavsiye etti.

AA

Az uyumak günlük yaşamda yapılan aktiviteleri kısıtlıyor.

Yayınlanan araştırmalara göre, Japonlar az uyuyan milletler arasında yer alıyor.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı araştırmasında, ülke genelindeki erkeklerin yüzde 37,5'inin, kadınların ise yüzde 40,6'sının günde ortalama 6 saatten daha az uyuduğu ortaya çıktı.

Bakanlık, taslak aşamadaki tavsiye raporunda, uyku süresinin ve kalitesinin geliştirilmesi için yetişkinlere bir gecede en az 6 saat uyumaları tavsiyesinde bulunuldu.

Uyku sürelerinin "alarm verici" olarak nitelendirildiği raporda, yaş gruplarına göre tavsiye edilen uyku süresi farklılık gösteriyor.

33 ülke arasında en kısa uyku süresi

OECD'nin 2021 araştırmasında da Japonya genelinde halkın, ortalama 7 saat 22 dakika uyuduğu ortaya çıkmıştı. Bu oran, 33 ülke arasında en kısa uyku süresi olmuştu.

Yaşlara göre uyku saati önerisi

Buna göre 1-2 yaş aralığına 11-14, 3-5 yaş aralığına 10-13, ilkokul öğrencilerine 9-12, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine de 8-10 saat aralığında uyku önerildi.

Günde 6-8 saat uyku ideal

Uzmanlar günde 7 saat uyuyanların depresyon, kanser, kalp çarpıntısı gibi rahatsızlıkları en az inmesi dolayısıyla, günde 6-8 saat uykunun yetişkinler için ideal olduğunu savunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)