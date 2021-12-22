Kabak çekirdeğini fazla yemenin 4 olumsuz etkisi

Akşamları televizyon izler sağlıklı atıştırmalık seçeneklerinden biri olan kabak çekirdeğini fazla tükettiğinizde nelerle karşılaşabileceğinizi biliyor musunuz?

Kabak çekirdeği, kabak meyvesinin yenilebilir tohumlarıdır. Bu yassı ve beyaz tohumlar tam bir besin kaynağıdır. Bu tohumlar harika bir çinko, magnezyum, fosfor, bakır, niasin, triptofan ve protein kaynağı sağlayıcısıdır. Ayrıca sağlıklı kan damarlarını korumaya ve vücuttaki kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan zengin bir esansiyel yağ asitleri kaynağıdır.

Herşey de olduğu gibi kabak çekirdeğini aşırı tükettiğinizde istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. O halde lafı fazla uzatmadan kabak çekirdeğinin ölçülü tüketilmediği takdirde ne gibi sorunlara yol açabileceğini anlamaya çalışalım:

1. SİNDİRİM SORUNLARI

Kabak çekirdeği fazla miktarda tüketilirse karın ağrısına davetiye çıkarabilir. Lif oranı yüksektir ve çok fazla yemek şişkinlik ve gaza neden olabilir. Ayrıca, kabul edilebilir seviyelerin üzerinde yutulduğunda kramp ve ağrıya neden olabilen yağlı yağlarla yüklüdürler. Bu yüzden tohumları yerken dikkatli olun.

2. ALERJİLER

Birçok insanın kabak çekirdeğine alerjisi olabileceğini biliyor muydunuz? Bu tohumlar boğaz tahrişine, öksürüğe ve hatta baş ağrısına neden olan bazı alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Özellikle bazı astım hastalarını ciddi ölçüde rahatsız etmektedir.

3. KİLO ARTIŞI

Şişkinlikle savaşmak mı istiyorsunuz yoksa tekrar forma mı girmeye çalışıyorsunuz? O halde çok fazla kabak çekirdeği yemekten kaçınmalısınız. Bunun nedeni, tohumların kalorilerle dolu olmasıdır ve fazla tüketilirse, bunlar fazla kilo almanıza neden olabilir.

4. HİPOTANSİYON

Zaten düşük tansiyonunuz (hipotansiyon) varsa, doğada antioksidan oldukları için kabak çekirdeğine veda edin ve tansiyonunuza destek olun. Doktora danışarak belki de tuzlu versiyonlarını tüketmek tansiyon düşürme etkisini hafifletebilir.