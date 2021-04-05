Kabak çekirdeğinin sağlığa 10 faydası

Yeni bir sağlıklı atıştırmalık mı arıyorsunuz? Uyku kalitesini iyileştirmekten kalp sağlığını korumaya kadar birçok yararı bulunan kabak çekirdeği yeni favoriniz olabilir.

Lezzetli ve doyurucu olan kabak çekirdeğinin birçok sağlık yararı vardır. Tüm sağlıklı gıdalarda olduğu gibi, kabak çekirdeği tüm rahatsızlıklarınızı mucizevi bir şekilde iyileştirmez, ancak dengeli beslenmede hayati bir rol oynayabilir.

Kabak çekirdeği sağlıklı yağlar, protein, çinko, demir, magnezyum ve vücudumuz için faydalı olan daha birçok besin açısından zengnidir ve atıştırmalık olarak harikadır. Kabak çekirdeği ve yağı, birçok sağlık sorununu azaltabilecek, engelleyebilecek ve iyileştirebilecek mineraller ve temel antioksidanlara sahip olduğu için sağlık açısından şaşırtıcı faydalara sahiptir. Çinko ve magnezyum açısından zengin olduğu için kalbe, kemiklere ve diğer birçok vücut fonksiyonuna fayda sağlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzun bir süre önce, çinko ve magnezyum elde etmek için yenmesi gereken en iyi besinlerden birisinin kabak çekirdeği olduğunu duyurdu.

Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak her gün yaklaşık 1 avuç kadar (30 gram) kabak çekirdeği tüketimini önermektedir.

Kabak çekirdeği yemeye başlamadan önce, besin değerleri ve sağlık yararları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan yemek istemiyorsanız, kabak çekirdeğinin tadını çıkarmanın bazı mükemmel yolları hakkında size ipucu vereceğiz.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN BESİN DEĞERLERİ

Kabak çekirdeği yağlar, proteinler ve liflerle doludur. 100 gram kabak çekirdeği 560 kalori, yaklaşık 45 gram yağ, 24 gram protein ve 9 gram lif içerir.

Mevcut yağlar çoğunlukla sağlık için iyi olan çoklu doymamış ve tekli doymamış yağlardır. B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, B9 vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini gibi vitaminler kabak çekirdeğinde farklı miktarlarda bulunur. Kabak çekirdeği ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, sodyum, çinko gibi mineraller de içerir.

100 gram kabak çekirdeğinin besin değerleri şu şekildedir:

Kalori: 560 kcal

Karbonhidrat: 14.22 gr

Protein: 24.4 gr

Yağ: 45.6 gr

Lif: 8.8 gr

Potasyum: 814 mg

Kalsiyum: 41 mg

Demir: 12.5 mg

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Kabak çekirdekleri besin açısından zengin ve sağlık koruyucudur. İşte kabak çekirdeğinin faydaları ve bunları yemeklerinize ve atıştırmalıklarınıza dahil etmenin bazı basit yolları.

Güçlü Antioksidan Etki

Kabak çekirdeği, E Vitamini ve karotenoidlerin varlığından dolayı büyük bir antioksidan potansiyeline sahiptir. Bu antioksidanlar, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur ve ayrıca vücudumuzu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur. Böylece bize sayısız hastalıktan korunma sağlar.

Kabak çekirdeği çok çeşitli antioksidanlara sahip olduğu için doğal bir anti-enflamatuar etkiye (iltihap önleyici) sahiptir. Antioksidanlar sadece vücudumuzu hastalıklara yol açabilecek hücrelere zarar vermekten korumakla kalmaz, aynı zamanda vücuttaki iltihaplanma seviyelerini de azaltır. Kronik iltihap kanser, kalp hastalığı, Alzheimer, romatoid artrit ve tip 2 diyabet dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıklarda rol oynar. Bu nedenle, istenmeyen iltihaplanmayı azaltmak, genel sağlık için oldukça faydalıdır.

Kalp Sağlığını İyileştirir

Kabak çekirdeği kalp sağlığı için çok faydalıdır. İçerdiği antioksidanlar kalbi çeşitli rahatsızlıklardan korur. Kabak çekirdeğindeki magnezyum tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Magnezyum ayrıca kötü kolesterol (LDL) seviyelerini ve trigliseridleri düşürür. Bu, kalp hastalıkları riskini azaltır.

Kabak çekirdeğinde bulunan lif, kanda bulunan toplam kolesterol miktarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca kabak çekirdeği sterol bakımından zengindir. Bitki sterolleri, LDL kolesterol seviyelerini düşürmede rol oynar. Bu, kalp krizi, felç ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen kötü kolesteroldür. Kabak çekirdeği yemek, kolesterolü düşürmek için diğer yöntemlerin yerini almamalıdır, ancak daha büyük bir resmin parçası olarak kesinlikle yardımcı olabilir.

Kabak çekirdeği, kalp sağlığına faydalı olan omega yağ asitleri bakımından da zengindir. Bu yağ asitleri, kalp hastalığı olasılığını azaltmada ve kalp krizi ve diğer komplikasyonlara yol açabilen damar sertleşmesi riskini azaltmada rol oynar.

Bazı Kanser Risklerini Azaltır

Kabak çekirdeğini iyi miktarda tüketmek mide, göğüs ve kolorektal kanser riskini azaltabilir. Bunun nedeni, bu tohumlarda güçlü antioksidanların bulunmasıdır. Çalışmalara göre çinko, erkeklerin prostatla ilgili sorunları önlemede yardımcıdır ve kabak çekirdeğindeki karotenoidlerin prostat kanserini de önlediği bilinmektedir.

Kabak çekirdeği bakımından zengin diyetlerin daha düşük mide, akciğer, göğüs, kolon ve prostat kanseri riski ile bağlantılı olduğu bulunmuştur. Başka bir çalışma, kabak çekirdeği tüketiminin menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri riskini azalttığını göstermektedir.

Diyabet Tedavisine Yardımcı Olur

Kabak çekirdeği magnezyum açısından zengindir. Magnezyum, şeker hastalığı olan kişiler için faydalı olan kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Bir araştırmaya göre, düşük magnezyum alımı, tip 2 diyabet riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, düzenli olarak kabak çekirdeği yemek (diğer magnezyum içeren yiyecekler ile birlikte), tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabilir. Dahası, kabak çekirdeği kan şekerindeki ani artışları azaltabilir ve insülin seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabilir, bu da şeker hastalarında şeker hastalığının zararlı komplikasyonlarına karşı koruma sağlayabilir.

Kabak çekirdeği ayrıca oksidatif stresi azaltarak kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur ve kan şekeri seviyelerini dengede tutabilen sindirilebilir protein bakımından da zengindir.

Bağışıklık Artırıcıdır

Kabak çekirdeği, bağışıklığınızı artırmaya ve hasta olma riskinizi azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar ve fitokimyasallar açısından zengindir. E vitamini ve çinko içerdiğinden bağışıklık sistemi için iyidir. E vitamini, bağışıklık tepkilerini artırır ve çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin vücudumuzdaki sağlıklı hücrelere zarar vermesini önler. Çinko, vücudumuzu iltihaplanma, alerjiler ve istilacı patojenlerden korur, böylece enfeksiyonları önler ve genel bağışıklığı artırır. Kabak çekirdeği ayrıca antimikrobiyal, antifungal ve antiviral özellikler gösterir.

Uyku Kalitesini Artırır

Kabak çekirdeği, kronik uykusuzluğun tedavisinde kullanılan amino asit triptofan açısından zengindir. Triptofan vücut tarafından melatonin ve serotonine dönüştürülür ve her ikisi de kaliteli bir uykuya yardımcı olur. Doğal kabak çekirdeğinden triptofan tüketmek, uyku için reçeteli triptofan almak kadar etkilidir. Kabak çekirdeğinde bol miktarda bulunan magnezyum ve çinko da, uykunun düzenlenmesi açısından da önemlidir. Bu kombinasyon, yatma vaktine yakın kabak çekirdeği yemenin daha iyi uyumanıza yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Kemik Sağlığını Artırır

Kabak çekirdeği, içerdiği magnezyum sayesinde kemik oluşumu ve genel kemik sağlığı için faydalıdır. Yüksek magnezyum alımı özellikle menopoz sonrası osteoporoz riskini azaltmada ve genellikle orta yaştaki bireylerde kemik yoğunluğunu arttırmada faydalıdır.

Kabak çekirdeği iyi bir magnezyum, manganez, demir, çinko ve bakır kaynağıdır. Magnezyum ruh halini ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olurken, manganez kollajen üretiminde rol oynar, cilt ve kemik sağlığını destekler. Demir ve bakır, enerji üretimine katkıda bulunur ve demir ayrıca oksijenin hücrelerimize taşınmasına yardımcı olur.

Sperm Kalitesini Artırabilir

Düşük çinko seviyeleri, erkeklerde düşük sperm kalitesi ve artan kısırlık riski ile bağlantılıdır. Kabak çekirdeği çinko açısından zengin olduğundan, tüketilmesi sperm kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Araştırmalar, hem kabak çekirdeği hem de kabak çekirdeği yağının prostat sağlığının korunmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Düşük çinko seviyeleri, sperm kalitesinin düşmesine neden olduğundan, kabak çekirdeğinin çinko içeriği erkek üreme sağlığını destekleyebilir.

Saç Büyümesini İyileştirir

Kabak çekirdeği, saç büyümesine yardımcı olan eşsiz bir amino asit olan cucurbitacin'e sahiptir. Bunlar aynı zamanda saç büyümesinde önemli rol oynayan C vitamini açısından da zengindir. Sonuçları görmek için saç derisine kabak çekirdeği yağı sürebilir veya her gün bir avuç kabak çekirdeği tüketebilirsiniz.

Kilo Vermeye Yardımcı Olabilir

Dünyanın yarısından fazlası kilo vermek ve formda kalmak istiyor. Küçük kabak çekirdekleri, besinler açısından oldukça zengindir, bu da sizi daha uzun süre tok tutar. Kabak çekirdekleri, sizi tok tutan ve aşırı yemekten alıkoyan lif bakımından zengindir.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN OLASI YAN ETKİLERİ

Kabak çekirdeğini hem çiğ hem de kavrulmuş olarak güvenle yiyebilirsiniz. Sindirimi kolaylaştırmak için kabuksuz yemek en iyisidir. Tuzsuz kabak çekirdeğini sevmeyenler, tuzlu veya aromalı kabak çekirdeklerini daha lezzetli bulabilirler. Tabii ki, sodyum alımınıza dikkat etmeniz gerekecek, ancak biraz tuzlu kabak çekirdeği yemek, bir paket tuzlu patates cipsi yemekten daha fazla besin değerine sahiptir. Salatalara kabak çekirdeği ekleyebilirler veya çorba ve yemekleri süslemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca yulaf ezmesi gibi atıştırmalıklara ekleyebilirsiniz.

Kabak çekirdeğini fazla yemek mide ağrısına, şişkinliğe ve kabızlığa neden olabilir. Kabak çekirdeği kalori ile dolu olduğu için fazla yemek kilo almaya neden olabilir. Kabak çekirdeği kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Şeker hastaları ve ayrıca hipoglisemiden muzdarip kişiler tarafından ölçülü tüketilmelidir. Kabak çekirdeğine alerjisi olan kişilerde baş ağrısı, kaşıntı, kızarıklık, nefes almada zorluk gibi belirtiler görülebilir.