Kabızlığı gidermek için her sabah bu besinleri tüketin!

Kabızlığı gidermek için her sabah bu besinleri tüketin!

Tuvalete çıkmakta zorluk çekenler dikkat! Kış mevsiminde kabızlıktan kurtulmak için aç karnına yiyeceğiniz besinleri sizler için derledik.

Bağırsak sağlığıyla ilgili sorunlardan kaçınmak için kışın beslenme düzeninizi değiştirmek gerekir. Öğünlerinize daha fazla lif, bitki, baharat, mevsim meyveleri ve sebzeleri eklemek önemlidir.

Kışın kabızlık, bağırsak hareketleri normal olan kişilerde bile yaygın görülür. Kabızlık, bir kişi haftada üçten az tuvalete çıktığında ortaya çıkar.

Kış aylarında havalar soğuduğu için susuzluk oranı azalır. Bu da kabızlık riskini artırır. Daha az su tüketmek, daha az egzersiz yapmak, çok fazla çay ve kahve içmek ve yeterince yüksek lifli yiyecekler yememek bizi kabızlığa duyarlı hale getirebilir.

Sadece müshil tüketmek kabızlık için kalıcı bir çözüm değildir. Kabızlıkla savaşmaya yardımcı olabilecek besinlerin tüketilmesi gerekir.

Kabızlığı önlemek için tüketilecek besinler

1- Hurma

Hurma, doğaları gereği tatlı ve soğukturlar. Kabızlık, eklem ağrısı, anksiyete, saç dökülmesi ve düşük enerjiye iyi gelir. Sabahları aç karnına 2-3 adet hurmayı ılık su ile ıslatın.

2- Çemen otu tohumları

1 çay kaşığı çemen otu tohumlarını gece boyunca ıslatıp ve sabah ilk iş olarak içebilirsiniz. Ayrıca tohumları toz haline getirebilir ve yatmadan önce ılık suyla 1 çay kaşığı çemen otu tozu içebilirsiniz.

3- İnek yağı

İnek yağı metabolizmanızı geliştirir. A, D, E ve K vitaminleri gibi yağda eriyen vitaminlerin emilimi için gerekli olan sağlıklı yağı vücutta tutmanıza yardımcı olur. Bir bardak ılık inek sütü ile 1 çay kaşığı inek yağı, kronik kabızlığı olan kişiler için en iyi sonucu verir.

4- Üzüm

Siyah kuru üzüm kabızlığı önlemede yardımcı olan lif açısından zengindir. Kurutulmuş gıda maddeleri mide sorunlarına neden olabileceği için kuru üzümleri ıslatmak çok önemlidir. Islatma, sindirimi kolaylaştırır. Üzümü geceden ıslatıp, sabah kalktığınızda tüketebilirsiniz.