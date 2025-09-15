Kadınlarda daha sık görülüyor: Tiroid

Bu belirtileri hafife almayın...

Tiroid bezi, boynun ön kısmında yer alan küçük ama hayati öneme sahip bir organ olarak metabolizmayı, enerji dengesini ve vücut sıcaklığını düzenliyor.

Bu küçük bezde ortaya çıkan sorunlar, çoğu zaman fark edilmeyen belirtilerle kendini gösteriyor.

SORUNLAR UZUN SÜRE FARK EDİLMİYOR

Kilo değişimleri, sürekli yorgunluk, saç ve ciltte farklılıklar gibi şikayetler çoğu zaman günlük yaşamın stresi veya beslenme alışkanlıklarına bağlanıyor.

Bu nedenle tiroid kaynaklı sorunlar uzun süre fark edilmiyor.

Uzmanlar, tiroid problemlerinin kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünü ve özellikle yaşam kalitesini etkileyen birçok gizli belirtiyle ilerlediğini belirtiyor.

GÖZDEN KAÇAN BELİRTİLER

Tiroid sorunları farklı şekillerde kendini gösterebiliyor.

Sürekli yorgunluk, kişinin yeterince dinlenmesine rağmen kendini bitkin hissetmesiyle kendini belli ediyor.

Uyku problemleri de sık rastlanan belirtiler arasında yer alıyor.

Ani kilo alımı veya çaba göstermeden zayıflama da tiroid kaynaklı olabiliyor.

DUYGU DURUMDA DEĞİŞİKLİKLER OLUYOR

Duygu durum dalgalanmaları tiroid sorunlarının başka bir işareti; depresif hisler, anksiyete veya sinirlilik gibi duygusal değişiklikler yaşanabiliyor.

Saç ve ciltte gözlenen farklılıklar, saç dökülmesi, incelme, ciltte kuruluk veya pul pul görünme şeklinde ortaya çıkıyor.

Sindirim sisteminde değişiklikler, kabızlık veya sık tuvalet ihtiyacı gibi durumlar da belirtiler arasında bulunuyor.

NORMALDEN FAZLA ÜŞÜME OLUYOR

Kadınlarda adet döngüsü üzerinde de etkiler görülüyor. Yoğun kanama, gecikmeler veya düzensizlikler yaşanabiliyor.

Normalden fazla üşüme veya sıcak havalara tahammülsüzlük, tiroidin metabolizma üzerindeki etkilerini gösteriyor.

Zihinsel performans da etkileniyor; unutkanlık ve konsantrasyon güçlüğü günlük yaşamı zorlaştırabiliyor.

Ayrıca göz ve boğaz bölgesinde şişlik, kuruluk, boğazda baskı hissi ve ses kısıklığı gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor.

KADINLARDA DAHA YAYGIN GÖRÜLÜYOR

Kadınlar, erkeklere kıyasla daha fazla tiroid hastalığı yaşıyor.

Her sekiz kadından biri yaşamının bir döneminde tiroid sorunuyla karşılaşıyor.

Bu nedenle kadınların, küçük de olsa belirtileri hafife almadan tiroid kontrolü yaptırması ciddi önem taşıyor.