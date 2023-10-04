Kadınlarda meme kanserinin nedenleri, korunmanın yolları Meme kanseri kadınların korkulu belası olmaya devam ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre dünyada 2,3 milyon kadının meme kanseri olduğu duyuruldu.

İHA

Meme kanserinin erken teşhis edilmediğinde ölümcül sonuçları biliniyor.

Dünya çapında kadınları etkileyen en yaygın kanser türü ve kansere bağlı en fazla ölümün meme kanserinden olması bu konuda farkındalık oluşturulması için geçerli bir sebep.

Dr. Hüseyin Akyol, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2020 yılına dair paylaştığı en son verilere göre dünya çapında 2,3 milyon kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu belirtti.

Aktarılan bilgilere göre ise aynı yıl meme kanserine bağlı 685 bin ölüm kaydedildi.

Meme kanseri ölümlerinin yüzde 70'den fazlası, 70 yaşın altındaki bireylerde meydana geliyor.

Türkiye’de kanser olan her 4 kadından 1'i meme kanseri

Akyol, Türkiye’de ise kanser olan her dört kadından birinin meme kanseri olduğunu açıklayarak şu bilgileri aktardı:

Kadınlar toplumda merkezi roller oynarlar. Kadınları meme kanserinden korumak aynı zamanda ailelerini, toplulukları ve bir bütün olarak ekonomiyi de korur.

Meme kanseri nedenleri

Dr. Hüseyin Akyol, meme kanseri gelişme riskinin, ilerleyen yaş, obezite, alkol tüketimi, ailede meme kanseri küsü, radyasyona maruz kalma, üreme öyküsü ve hormonal geçmiş ve tütün kullanımı gibi faktörlere bağlı olduğuna kaydetti.

Aktarılan bilgilere göre, bir kadının ilk doğum yaşı 35’ten sonra olursa veya uzun süreli bir hamilelik yaşamamışsa meme kanseri riski daha yüksek.

Hamilelik, meme hücrelerini olgunlaşmanı, son aşamasına ittiği için meme kanserine karşı korunmaya yardımcı olabiliyor.

Ayrıca menopoza geç girme de meme kanseri riskini artırıyor. Meme kanseri riskini artıran faktörler arasında erken adet görme, menopoza geç girme, genetik yatkınlıklar yer alıyor.

“Meme kanseri, ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir”

Meme kanserinin ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebileceğine değinen Akyol, Ulusal Kanser Tarama Standartlarına göre 40-69 yaş aralığında; yakınması olmayan kadınlarda meme kanserinin erken tanısı için her 2 yılda bir mamografi kontrolü yapıldığını hatırlattı.

“Tarama ve tedavi nasıl yapılmalı”

Dr. Akyol, bu taramalar sırasında her iki meme için mamografi çekilmesini gerektiğinde meme ultrasonu ve MR’ı ile kontrollerin yapılmasını önerdi. Tedavinin ise genellikle radyasyon, kemoterapi ve ameliyat gerektirdiğine işaret etti.

“Kötü beslenme ve hareketsizlik riski artırıyor”

Meme kanserine yakalanma riskini artıran faktörlere de değinen Akyol, fiziksel olarak aktif olmayan kadıların daha yüksek risk taşıdıklarını anlattı. Kötü beslenmenin önemli bir etkisi olduğu belirterek, şöyle konuştu:

Doymuş yağ oranı yüksek ve meyve ve sebzelerden yoksun bir diyet meme kanseri riskini artırabilir. Fazla kilo veya obezite sorunları olan kadınların da normal kilodakilere göre daha yüksek risk altında. Menopoz döneminde alınan bazı hormon replasman tedavisi türlerinin (hem östrojen hem de progesteron içerenler), beş yıldan uzun süre alındığında meme kanseri riskini artırır. Bazı oral kontraseptiflerin yani doğum kontrol haplarının da meme kanseri riskini artırdığı bilinen bir durumdur.

8 maddede meme kanserinden korunma yolları

-Sağlıklı bir kiloda kalın.

-Düzenli egzersiz yapın.

-Alkollü içecekleri tüketmeyin.

-Sağlıklı beslenin.

-30 yaşından önce doğum yapın.

-Çocuklarınızı emzirin.

-Ailenize meme kanseri küs varsa veya BRCA1 ve BRCA2 genlerinizde kalıtsal değişiklikler varsa, riskinizi azaltmanın diğer yolları hakkında doktorunuzla konuşun.

-Hayatınız boyunca sağlıklı kalmak, kansere yakalanma riskinizi azaltacak ve ortaya çıkarsa kanserden kurtulma şansınızı artıracak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)