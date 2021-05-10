Kadınlarda sarı nokta hastalığı riski daha yüksek

İlerlemesi durumunda görme kaybına yol açabilen sarı nokta hastalığı; açık renk göz, kolesterol ve yüksek tansiyon gibi risk faktöründen etkilenirken cinsiyet de riski artırabiliyor.

Gözde makula ismi verilen bölgenin bozulmasıyla karakterize bir retina rahatsızlığı olan sarı nokta hastalığından dünyada 30 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

Görme kaybıyla sonuçlanan göz hastalıkları arasında üçüncü sırada yer alan asrı nokta hastalığının daha çok 50 yaş üzerini etkilediği biliniyor. Kronik ve ilerleyici olan hastalığın, dünyada ve Türkiye’de ortalama yaşam beklentisinin daha da uzayacağının öngörüldüğü bir ortamda, daha ciddi bir klinik tablo oluşturacağı tahmin ediliyor.

Sarı nokta hastalığında erken teşhis, tedavi ve düzenli kontrolün, görmenin korunması ve iyileştirilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Göz Doktoru Op. Dr. Birtan Öztürk, sarı nokta hastalığının nedenlerini, alınması gereken önlemleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.





İLERLEYEN GÖRME BOZUKLUĞUYLA SONUÇLANIYOR

Makula, gözün arkasında retinanın merkezinde yer alan, gözün ayrıntılı, merkezi ve renkli görmesinden, görme keskinliğinin yüzde doksanından sorumlu olan bölgesidir. Makulanın korunması göz hastalıklarında tedavilerde en önemli hedeftir.

Sarı nokta hastalığının kuru ve yaş olmak üzere iki tipi vardır. İlki kuru tipi, hastalığın sık görülen formudur ve bu durum yavaş, ancak ilerleyen görme bozukluğuyla sonuçlanır, yüzde 85-90 bu tiptir.

Yaş tipi ise hastalığın daha ciddi bir şeklidir ve hızlı ilerler. Bu hastalık ileri yaşlardaki görme kaybının başlıca sebebidir ve hastaların yaklaşık yüzde 10-15’inde görülür. Gözün arka tarafındaki kan damarlarının anormal gelişimiyle meydana gelir. Bu damarlardan makulaya kan ve sıvı sızıntısı merkezi görmede kayıp oluşmasına neden olabilir. Uzak ve yakın görmede cisimler bakarken büyüme, küçülme, yamulma gibi görüntüde farklılıklar ortaya çıkarır.

KADINLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Sarı nokta hastalığının sıklığı ilerleyen yaşa paralel olarak artar. Sarı nokta hastalığının 65-74 yaşlarında yüzde 15, 75-84 yaşlarında yüzde 25, 85 yaş ve üzerindeki kişilerde ise yüzde 30 oranında görülür. 75 yaşın üzerindeki her üç kişiden birinde sarı nokta hastalığı görülmektedir.

Ailesinde sarı nokta hastalığı bulunan kişilerde bu hastalığın gelişme riski daha yüksektir. Sigara kullanımı, vitamin eksikliği, beyaz ırkın sarı nokta hastalığına bağlı görme kaybı riski siyah ırka göre daha yüksektir.

Kadınlar, sarı nokta hastalığı için aynı yaştaki erkeklere kıyasla daha fazla risk taşımaktadır. Açık renk göz, şeker hastalığı, kolesterol, yüksek tansiyon, damar sertliği, kalp büyümesi gibi riskler. Klinik çalışmalar erken ve ara evre sarı nokta hastalığının ileri evreye ilerlemesi ile obezite arasında bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır.

Sarı nokta hastalığından korunmak için erken yaşlardan itibaren yüzde 100 ultraviyole korumalı güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Eğer 50 yaş ve üzerinde iseniz düzenli olarak göz muayenesine gitmeniz ve özellikle makula yani göz dibi açısından muayene edilmeniz anlamlı olacaktır.