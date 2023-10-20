Kadınlarda vajinal akıntı! Hangi renk hangi anlama geliyor... Vajinal akıntılar kimi zaman normal görülse de bazı renkler sağlıklı olsa da bazıları da bir o kadar tehlikeli olabiliyor. Renklere göre ayırt edilebilecek akıntıların ciddiye alınması gerekiyor.

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Son yıllarda kadın hastalıklarına karşı önlemler arttı.

Özellikle vajinal akıntı gün içerisinde kadınların korkulu rüyası haline geldi.

Sık sık akıntı yaşayan kadınların renklerine özel bir dikkat göstermeli.

Bu renkler, bazı durumlarda kanser belirtilerini işaret edebilir.

Kadın hastalıkları geniş bir yelpazeye sahiptir ve birçok kadının karşılaşabileceği sorunları içerir.

Eğer iç çamaşırınızda renkli bir akıntı fark ediyorsanız, bu lekelenmeleri ciddiye almalısınız.

Farklı hastalıkların habercisi olabilir

Aylık adet döngüsü, üreme sağlığınızın genel durumu hakkında bilgi verebilir. Ancak kadın hastalıkları, özellikle belirli akıntı tipleri aracılığıyla kendini gösterebilir.

Peki, hangi renk ne anlama geliyor?

Vajinal akıntının renkleri ve anlamları

Şeffaf Beyaz

Eğer şeffaf beyaz bir akıntı görüyorsanız, bu genellikle normal bir durumdur. Cinsel olarak uyarılmış olabilirsiniz ve aynı zamanda vajinanızın kendi kendini temizleme işlevini yerine getirdiği anlamına gelebilir.

Koyu Kırmızı ya da Kahverengi

Koyu kırmızı veya kahverengi akıntı, rahim ağzı veya endometriyal kanseri işaret edebilir. Eğer adet döngüleriniz arasında kanama varsa, derhal bir tarama yaptırmalısınız.

Kahverengi akıntı sadece kanserle ilişkilendirilmez. Ancak, kahverengi akıntı fark ederseniz, çoğu durumda yapabileceğiniz bir şey olmayabilir. Bu durumu değerlendirmek için ne sıklıkla ortaya çıktığını ve adet döngünüzün hangi aşamasında veya belirli bir aktivite durumunda mı olduğunu görmek önemlidir.

Eğer bu tür bir akıntı birkaç hafta boyunca devam ediyorsa, ilişki sonrasında düzenli olarak meydana geliyorsa veya başka semptomlar (vajinal tahriş, garip kokular, kramplar vb.) eşlik ediyorsa, doktorunuza başvurmanız önemli olabilir. Bu genellikle enfeksiyon belirtisi değildir.

Vajina tarafından üretilen salgılar, özellikle kendi kendini temizlerken ortaya çıkan salgılardır. Bu salgılar, vajinanın sağlığını koruyan bakterilerle doludur. Vajinanın doğru pH’ını korurlar ve bu, bir kadının hayatı boyunca değişebilir. Bu salgılar, vajinanın florasını koruyarak, sağlıklı bir vajinal ortamın oluşmasına yardımcı olur.

Sarımsı

Sarımsı renk, tükettiğiniz yiyeceklerden kaynaklanabilir. Ancak kötü ve balık kokulu bir akıntı varsa, bu bakteri enfeksiyonu belirtisi olabilir. Bulanık sarı akıntı, cinsel yolla bulaşan bir hastalığa işaret edebilir. Köpüklü sarı akıntı ise trikomoniyaz enfeksiyonunu gösterebilir.

Gri

Gri renkli akıntı, vajinozis adı verilen bir durumu işaret edebilir. Bu durum, vajinanın koruyucu bakterilerinin eksikliğinin belirtisidir.

Kremsi Akıntı

Kremsi bir akıntı, genellikle bir maya enfeksiyonu belirtisi olabilir. Eğer vulva çevresinde şişlik, ağrı ve kaşıntı varsa, doktora başvurmak önemlidir.