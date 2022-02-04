Kadınlarda ve erkeklerde sağ tarafta ağrının 15 nedeni

Sağ taraftaki ağrı birçok hastalığın belirtisidir ve tümü belirli bir tanı, tedavi ve ardından özel önleme yöntemlerini gerektirir. Bu nedenle sağ taraftaki ağrının nedenlerini bilmek önemlidir.

Vücutta sağ yan bölgede karaciğer, safra kesesi, sağ böbrek ve üreterler (idrar yolları), pankreasın bir parçası, ince bağırsağın bir parçası, midenin bir kısmı ve çekum bulunur.

Belirli bir organdaki ağrı her zaman doğru bir şekilde anlaşılmayabilir. Çoğu zaman, sinirler ve damarlar boyunca hoş olmayan hisler yayılır. Bu nedenle, sağ taraftaki bölgede bulunmayan bazı organlar da bu bölgede ağrı yapabilir.

Kadınlarda, pelvik bölgede uzantıları olan uterus ve vajina bulunur, erkeklerde ise prostat bezi ve seminal veziküller. Bu nedenle, sağ taraftaki ağrı, sağ tarafta olmayan bu organ ve sistemlerdeki iltihap gibi nedenlerle de oluşabilir.

SAĞ TARAFTA AĞRININ 15 NEDENİ

Ağrının sağ yan bölgede ortaya çıktığı birçok farklı hastalık vardır. En yaygın hastalıklar ise şunlardır:

Kolesistit

Safra kesesi iltihabıdır. Nedenleri arasında safra durgunluğu, bulaşıcı hastalıklar, kolelitiazis ve safra yollarının bozulması bulunur.

Belirtileri sağ kola veya köprücük kemiğine yayılabilen sağ tarafta ağrıdır. Ayrıca belirtiler arasında gaz, mide bulantısı ve kusma da bulunur. Çoğu zaman belirtiler diyetteki hatalardan (yağlı, işlenmiş gıdalar, alkollü içecekler), stresli durumlardan sonra ortaya çıkar.

Kolelitiazis

Bu, safra kesesi veya kanallarında taş oluşumu ile karakterize bir hastalıktır. Nedenleri arasında kolesterol ve bilirubin metabolizmasının bozulması, genetik yatkınlık ve yetersiz beslenme bulunur.

Belirtiler arasında sağ tarafta ani başlayan keskin ağrı ve kusma bulunur.

Siroz

Bu, normal organ dokusunun fibröz dokuya (yoğun katılaşma) dönüştüğü kronik bir karaciğer hastalığıdır. Nedenleri arasında aşırı alkol kullanımı, hepatit B, C ve sindirim sistemi hastalıkları bulunur.

Belirtileri arasında genellikle alkollü içecekler içtikten ve yağlı yiyecekler yedikten sonra ortaya çıkan sağ tarafta donuk ağrı bulunur. Hastalığın ilerlemesi ile sarılık, kaşıntı, burun kanaması ve midede asit sorunları görülür.

Hepatit

Hepatit, karaciğerin iltihaplı bir hastalığıdır. Nedenleri arasında virüsler, aşırı alkol tüketimi, bazı ilaçların alınması, otoimmün hastalıklar ve bazı hastalıkların komplikasyonları bulunur.

Belirtileri arasında fiziksel efor veya diyetteki hatalarla ağırlaşan sağ tarafta sürekli ağrı bulunur. Ciltte ve mukoza zarlarında sarılık, mide bulantısı, kusma, ağızda acılık, artan yorgunluk da görülür.

Akut Pankreatit

Akut pankreatit, aniden oluşan pankreas iltihabıdır. Nedenleri arasında aşırı alkol tüketimi, yağlı yiyeceklerin sık alımı, safra taşları, bazı bulaşıcı veya bakteriyel hastalıklar, pankreasta travma veya ameliyat ve bazı ilaçları almak bulunur.

Belirtiler sağ tarafta ağrı, mide bulantısı ve kusmadır. Yağlı yiyecekler veya alkol alındıktan sonra belirtiler kötüleşir.

Pankreas Kanseri

Pankreası etkileyen kötü huylu bir tümördür. Bu onkolojik hastalık genellikle geç teşhis edilir ve oldukça ölümcüldür. Nedenleri arasında yetersiz beslenme, sigara ve alkol kullanımı, karaciğer ve safra yollarının diğer hastalıkları ve uzun süre toksik maddelere maruz kalma bulunur.

Belirtiler arasında sağ tarafta sürekli ağrı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal ve hızlı kilo kaybı bulunur.

Peptik Ülser ve 12 Bağırsak Ülseri

Bu, organ duvarında bir hasar (ülser) oluşumu ile mide veya 12 bağırsakta ortaya çıkan kronik, tekrarlayan bir hastalıktır. Nedenleri arasında H. pylori enfeksiyonu, stres, bazı ilaçların alınması (özellikle NSAID'ler) ve diğer organ ve sistem hastalıkları bulunur.

Belirtisi yemekten genellikle 1.5 saat sonra ortaya çıkan sağ tarafta ağrıdır. Ayrıca mide bulantısı, kusma ve geğirme de belirtiler arasında bulunur.

Gastrit

Gastrit, mide zarının iltihaplanmasıdır. Nedenleri arasında enfeksiyon (genellikle H. pylori), bazı ilaçların alınması, alkol kullanımı, stres, yetersiz beslenme, sindirim sistemi hastalıkları ve otoimmün hastalıklar bulunur.

Belirtiler arasında yemekten 30 dakika sonra ortaya çıkan sağ tarafta ağrı, geğirme, mide ekşimesi, kusma ve dışkı düzensizlikleri bulunur.

Apandisit

Apandisit, çekum ucunun iltihabıdır. Nedenleri arasında dolaşım bozuklukları, dışkı durgunluğu, yaralanmalar ve bazı bulaşıcı hastalıklar bulunur.

Belirtileri arasında sağ tarafta ağrı, mukuslu gevşek dışkı, bulantı, kusma ve 39 dereceye kadar yüksek ateş bulunur.

Piyelonefrit

Bu, ağırlıklı olarak bakteriyel bir yapıya sahip olan ve böbreğe zarar veren iltihaplı bir hastalıktır. Genel olarak böbrek enfeksiyonu olarak bilinir. Nedenleri genellikle bakterilerdir (E. coli, staphylococcus aureus, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa ve diğerleri).

Belirtileri arasında sağ tarafta ve bel bölgesinde donuk ağrı, 39 dereceye kadar yüksek ateş, halsizlik, artan terleme ve iştahsızlık bulunur.

Renal Kolik

Bu, idrarın mesaneye çıkışının bozulması nedeniyle oluşan şiddetli ağrı atağıdır. Nedenleri arasında taş (ürolitiyazis ile), üreterin bükülmesi, üreterin sıkışması, inflamatuar hastalıklar ve gelişimsel anomaliler bulunur.

Belirtiler sağ tarafta keskin ve kramp ağrısına benzer ağrıdır. Renal kolik ağrısı nedeniyle kişi rahatsızlığın en azından biraz daha az olacağı bir pozisyon bulamaz.

Anjina Pektoris

Bu, damarlarda yetersiz oksijen nedeniyle oluşan bir ağrı sendromudur. Nedenleri arasında ateroskleroz, hipertansiyon, anemi, hipoksi, tirotoksikoz ve aşırı sigara içme bulunur.

Belirtiler stres, fiziksel aktivite ve ağır yemeklerden sonra ortaya çıkan ağrılardır. Ağrı sağ arka tarafta görülebilir. Hoş olmayan duyumlar sağ tarafa, üst uzuvlara yayılabilir. Ağrının süresi 5 dakikadan fazla değildir.

Zatürre

Zatürre, akciğerlerin bulaşıcı ve iltihaplı bir hastalığıdır. Nedenleri arasında bakteriler (pnömokok, stafilokok, Haemophilus influenzae ve diğerleri), mikoplazma, virüsler ve mantar enfeksiyonları bulunur.

Belirtiler arasında sağ tarafa yayılabilen göğüs bölgesinde ağrı bulunur. 39 dereceye kadar yüksek ateş, öksürük (genellikle balgamla), yorgunluk ve terleme de görülür.

Subdiyafragmatik Apse

Bu, diyaframın altındaki bir irin topluluğudur. Nedenleri arasında akut iltihaplı hastalıkların bir komplikasyonu, göğüs veya karın boşluğu yaralanmaları bulunur.

Belirtiler arasında sağ tarafta ağrı, yorgunluk, terleme ve 38 dereceye kadar yüksek ateş bulunur.

Zona

Bu, varicella-zoster virüsünün neden olduğu ve şiddetli ağrılı tek taraflı deri döküntüleri ile karakterize viral hastalıktır. Nedenleri arasında stres, travma, hipotermi, bulaşıcı hastalıklar etkisi altında aktive olan virüs bulunur.

Belirtileri sağ tarafta ağrı, baş ağrısı, ateş, 2-4 gün boyunca cilt döküntülerinin ortaya çıkması, kaşıntı ve ağrı bulunur.

SAĞ TARAFTA AĞRI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ SORU CEVAPLAR

Sağ tarafta ağrı ile ilgili en çok merak edilen 3 soru ve cavabı:

- Sağ taraftaki ağrı ne zaman tehlikeli olabilir?

Ağrı, vücutta bir şeylerin yanlış olduğunun bir işaretidir. Birçok organda sinir uçları çok fazla beslenmez, bu nedenle patolojik süreç veya iltihaplanma kendini güçlü bir ağrı sendromu olarak göstermez. Geçmeeyn ağrılarda mutlaka teşhis yapılması için bir uzmana başvurulmalıdır.

- Sağ taraftaki ağrı için ne zaman doktora görünmeli?

Ağrının ortaya çıkması patolojik bir süreci gösterir, bu nedenle hemen bir doktora danışmak önemlidir. Sağ taraftaki herhangi bir ağrı için bir uzmana danışmalısınız. Ciddi bir hastalık teşhis edilmese bile, vücudu kontrol etmek iyi bir önlemdir.

- Sağ taraftaki ağrı nasıl önlenir?

İlaçların bilinçsiz kullanımı tehlikeli olabilir. Örneğin, mide ülseri ve duodenum ülserinde hastalığın seyrini ağırlaştırabileceğinden çeşitli ağrı kesiciler kullanılmamalıdır.