Kahvenize ya da tatlınıza atın, etkisini görün! İşte mucizevi baharat karışımı İçerisinde birçok baharatı barındıran bu karışım sağlığı adeta arşa çıkarıyor. Kanser, kalp hastalıkları, mide sorunları, kan şekeri… Daha birçok hastalığa birebir. Kahvenize ya da tatlınıza katın etkisini görün.

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Sonbaharın gelmesiyle birlikte soğuyan havaların ve yaprakların dökülmesinin ardından, Balkabağı Baharatı da sofralara geri dönüyor.

Bu mevsimlik baharat karışımı, sıcak içeceklerden tatlılara kadar birçok sonbahar tarifinde kendine yer buluyor.

Balkabağı baharatı, tipik olarak tarçın, karanfil, zencefil, hindistan cevizi ve yenibahar gibi baharatların karışımından oluşur.

Ancak sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Mevsimin tadını çıkarırken sağlığınıza da özen göstermek istiyorsanız, bu baharat karışımını mutfağınızda bulundurmanız çok önemli.

İşte balkabağı baharatının faydaları…

1- Antioksidan açısından zengin: Balkabağı baharatı yalnızca yiyecek ve içeceklerin tadını, aromasını ve rengini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda besin açısından zengin bir diyete dahil edildiğinde olağanüstü antioksidan içeriği sayesinde hastalıklardan koruma potansiyeline de sahiptir.

2- Kronik hastalıklara iyi gelir: Balkabağı baharatında kullanılan zencefil, karanfil ve tarçın gibi baharatlar, Kronik inflamasyon, artrit , kanser, kardiyovasküler durumlar, solunum rahatsızlıkları ve nörodejeneratif bozukluklar dahil olmak üzere çok sayıda kronik hastalığa iyi gelir.

3- Kan şekerini dengeler: Balkabağı baharatı, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. İçerisinde bulundurduğu tarçın, zencefil ve karanfil baharatları sayesinde diyabet tedavisinde kullanılır.

4- Kalp sağlığını korur: İçerisinde yer alan tarçın ve zencefil sayesinde kalbinizi korumanıza yardımcı olur.

5- Sindirim sistemini geliştirir: Balkabağı baharatındaki baharatlar, geleneksel tıpta mide-bağırsak sorunlarına yönelik zengin bir geçmişe sahiptir. İçerisinde yer alan yenibahar ve karanfil, hazımsızlık için kullanılır. Zencefil ise bulantı ve kusma sorunlarına iyi gelir.

Balkabağı baharatının içinde hangi baharatlar var?