Kahverengi mi beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta, hem lezzeti hem de besleyici içeriğiyle öne çıkıyor.

Ancak market raflarında karşımıza çıkan kahverengi ve beyaz yumurtalar, tüketiciler arasında sıkça bir tartışma konusu oluyor: Hangi yumurta daha sağlıklı? Renk farkı neye göre oluşuyor?

İşte kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki farklar ve hangisinin tercih edilmesi gerektiğiyle ilgili merak edilenler...

Yumurta, protein ve vitamin açısından zengin içeriğiyle beslenme uzmanlarının sıklıkla önerdiği gıdaların başında geliyor.

Ancak kahverengi ve beyaz yumurtalar arasında bir fark olup olmadığı, tüketicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Uzmanlara göre yumurtanın rengi, tavuğun türüne göre değişiyor.

Beyaz tüylü ve beyaz kulak memeli tavuklar beyaz yumurta, kahverengi tüylü ve kırmızı kulak memeli tavuklar ise kahverengi yumurta yumurtluyor.

Besin değeri açısından ise iki yumurta türü arasında anlamlı bir fark bulunmuyor. Yani kahverengi yumurta daha sağlıklı ya da beyaz yumurta daha besleyici gibi bir genelleme yapmak doğru değil.

Fark, sadece kabuk renginde ve üretim maliyetlerinde ortaya çıkıyor. Kahverengi yumurtalar genellikle daha iri tavuklardan elde edildiği için maliyeti biraz daha yüksek olabiliyor.