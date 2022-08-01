Petrol
99.53
-4.27%
Euro
18.4209
0.55%
Dolar
17.9391
0.15%
Altın
1.02
0.27%
Borsa
2653
2.32%
Bitcoin
419.041
-1.48%
BTXN Coin
9.81
-0.90%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Kalbinizi korumak için en iyi 10 sebze ve meyve

    Tüm sebze ve meyveler sağlıklıdır ve vücut için faydalıdır, ancak bazıları kalp için diğerlerinden daha fazla faydalıdır. İşte kalp sağlığını iyileştiren 10 meyve ve sebze.
    • Özel İçerik
    • 01.08.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 16:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kalbinizi korumak için en iyi 10 sebze ve meyve

    Uzmanlar günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze yemeyi önermektedir. Bu, vücudun besin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken miktardır. Meyve ve sebzeler arasında bazılarının kalp sağlığı için diğerlerinden daha iyi olduğu görülüyor.

    Meyve ve sebzeler birçok hastalığı önler. Günde 800 gram meyve ve sebze tüketiminin, kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 20 oranında azaltabileceği bilinmektedir.

    20 yıl boyunca 2 bin 500'den fazla kişi üzerinde İngiltere'de yürütülen bir araştırma da günde 8 ila 9 porsiyon meyve ve sebze tüketiminin ateroskleroz riskini yüzde 40'a kadar azaltacağını gösteriyor. Ateroskleroz damar duvarlarında hasara neden olur ve kalp krizinin en büyük nedenlerinden biridir.

    Bir Amerikan araştırması ise günde 7 porsiyon meyve ve sebze tüketiminin, kalp hastalığından ölüm oranını yüzde 30 oranında azaltacağını göstermektedir.

    İşte antioksidan bakımından zengin meyvelerden koyu yeşil yapraklı sebzelere kadar, kalp dostu bir menü oluşturmak için 10 meyve ve sebze.

    Kalbinizi korumak için en iyi 10 sebze ve meyve #1

    Domates

    Araştırmalar, domateslerdeki besinlerin kötü kolesterolü (LDL), tansiyonu ve homosisteini (bir iltihaplanma ölçüsü ve kalp hastalığı için bir risk faktörü) azalttığını ve kanın daha kolay akmasını sağlayan hücreleri desteklediğini gösteriyor.

    Uzmanlar ayrıca, domatesin içeridği likopen ve beta karoten gibi antioksidanların çoğunun, pişirildiğinde biyolojik olarak 4 kata kadar daha fazla kullanılabilir hale geldiğini belirtiyor.

    Kalbinizi korumak için en iyi 10 sebze ve meyve #2

    Avokado

    Avokado kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve aynı zamanda iyi miktarda lif içerir.

    Obez veya aşırı kilolu insanlar üzerinde yapılan bir araştırma, günde bir avokado yemenin kalp ve damar hastalıkları riskini büyük ölçüde azaltabileceğini göstermiştir.

    Kalbinizi korumak için en iyi 10 sebze ve meyve #3

    Kuşkonmaz

    Kuşkonmaz, kalp hastalığı ve felçle bağlantılı olan homosistein düzeyini düşüren iyi bir folat kaynağıdır. Kuşkonmazın içerdiği potasyum da yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

    Ayrıca, iltihabı azaltmaya yardımcı olan, damarları onaran ve kalp hastalığına yol açan yüksek tansiyonu düşüren kuersetin (quercetin), isorhamnetin ve kaempferol flavonoidlerini içerirler.

    Kalbinizi korumak için en iyi 10 sebze ve meyve #4

    Yaban mersini

    Farklı araştırmalar, çok miktarda antioksidan tüketen kişilerin kalp hastalıkları risklerinin düşük olduğunu göstermektedir. Birçok meyve ve sebze, antioksidanların iyi kaynaklarıdır.

    Araştırmalar, yaban mersininde bulunan flavonoidlerinin tüketiminin, kalp fonksiyonlarını iyileştirdiğini gösteriyor. Yaban mersini, böğürtlen, çilek, kızılcık, üzüm ve nar gibi meyveler resveratrol içerir. Bu madde kalp ve damar hastalıkları için önleyici bir özelliğe sahiptir.

    Kalbinizi korumak için en iyi 10 sebze ve meyve #5

    Ispanak

    Yüksek tansiyon kalp hastalıkları riskini büyük oranda artırır ve ıspanak, atardamarları daha az sertleştirmeye ve damarların duvarlarını kaplayan hücrelerin işlevini iyileştirmeye yardımcı olan nitratları sayesinde tansiyonu düşürür.

    Yüksek dozda K vitamini sayesinde ıspanak ayrıca kan pıhtılaşmasına karşı etkilidir.

    Kalbinizi korumak için en iyi 10 sebze ve meyve #6

    Zeytinyağı

    Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri (oleik asit) bakımından zengindir. Yapılan araştırmalar, yeterli miktarda zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri ve oleik asit tüketen kişilerin kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm risklerinin büyük oranda azaldığını göstermektedir.

    Kalbinizi korumak için en iyi 10 sebze ve meyve #7

    Soğan

    Soğanlardaki kuersetin maddesi de dahil olmak üzere güçlü antioksidanlar, kalp hastalığı da dahil olmak üzere tüm hastalıklarla ilişkili kronik iltihaplanmayla savaşır ve ayrıca kandaki trigliseritleri ve kötü kolesterolü düşürürler.

    Kuersetin ayrıca tansiyonu önemli ölçüde düşürmede etkilidir.

    Kalbinizi korumak için en iyi 10 sebze ve meyve #8

    Yeşil çay

    Araştırmalar, yeşil çay tüketiminin kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini azalttığını göstermektedir. Günde 2-3 fincan yeşil çay içenlerin kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm risklerinin yaklaşık yüzde 30 azaldığı bir araştırma sonucunda görülmüştür.

    Yeşil çayın kalp sağlığına etkisi, bir antioksidan polifenol olan epigallocatechin gallate (EGCG) maddesiyle bağlantılıdır.

    Kalbinizi korumak için en iyi 10 sebze ve meyve #9

    Brüksel lahanası

    Brüksel lahanasının kalp sağlığına faydaları içeriğindeki lifler, karotenoidler, folatlar ve C, E ve K vitaminleri sayesindedir.

    Ayrıca hücreleri hasardan korumaya ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan güçlü iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahip olan glukozinolatlar olarak adlandırılan kükürt bileşikleri içerirler.

    Kalbinizi korumak için en iyi 10 sebze ve meyve #10

    Bitter çikolata

    Kakaonun damar sağlığını iyileştirdiği bilinmektedir. Kakaoda bulunan epikateşin gibi flavonoidlerin varlığı kalp ve damar sağlığını destekler. Kakao flavanollerinin tüketiminin, kalp hastalıklarının çeşitli belirteçlerini azalttığı bilinmektedir.

    Kakaonun faydalarından yararlanmak için sütlü çikolata yerine kakao oranı en az yüzde 70 olan bitter çikolataları tercih edin.


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Vahit Kirişci, Venezuela gezisine tepki gösterenlere yanıt verdi
    Gündem

    Vahit Kirişci, Venezuela gezisine tepki gösterenlere yanıt verdi

    Gamze Erçel siyah mayosuyla büyüledi! 'Şıklığından gözlerim kamaştı..'
    Medya

    Gamze Erçel siyah mayosuyla büyüledi! 'Şıklığından gözlerim kamaştı..'

    Görüş Bildir