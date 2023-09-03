Kalıcı ojeye dikkat! Kapılan enfeksiyon kemiğe inebilir Uzmanlar, güzellik uğruna vücudumuza yaptırdığınız işlemlerin mal olacağı sağlık sorunlarına dikkat çekmeye devam ediyor.

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Kadınların güzelleşmek uğruna yaptırdığı uygulamalardan birisi de kalıcı tırnak taktırmak.

Görüntüsü cezbedici olsa da tırnak taktırmanın sağlık açısından sıkıntıları var.

Bu işlem yapıldıktan sonra, tırnağın içerisine enfeksiyon girdiğinde, enfeksiyon görünmez hale geliyor. Eğer herhangi bir semptom, ağrı, sızı da verip kendisini hissettirmezse enfeksiyon daha derine, hatta kemiğe kadar inebiliyor.

Uzmanlar kalıcı oje, protez tırnak ve buna benzer uygulamaların özel günler haricinde yapılmamasını öneriyor.

Kalıcı tırnak, enfeksiyonu gizliyor

Kalıcı tırnak uygulamalarında yapılan manikür uygulaması sırasında tırnağın içerisine enfeksiyon girdiğinde 3-4 hafta tırnağımız kapalı kaldığı için o enfeksiyon görünmez hale geliyor.

Enfeksiyon kemiğe inebilir

Eğer herhangi bir semptom, ağrı, sızı vermezse enfeksiyon daha derine, hatta kemiğe kadar inebiliyor.

Tırnak inceliyor

Bunun yanında 3-4 hafta sonra tırnaklardan ojelerin çıkarılmasıyla tırnakta inanılmaz bir kırılganlık, incelme, kopma gibi durumlar meydana geliyor. Bunun kendi kendini tamir etmesi de çok zor oluyor.

Ultraviyole ışın yaşlanma hızını artırıyor

Doc. Dr. Burcu Tuğrul, tırnak uygulaması sırasında, işlemin kalıcı olması için ellerin ultraviyole ışını yayan cihazlara maruz kaldığını ve bu ışınların yaşlanma hızını arttıran çevresel bir faktör olduğunu vurguladı.

Ciltte güneş lekeleri, elastikiyet kaybı çok kronik ve uzun süreliyse kansere kadar gidebiliyor.

"Tırnak deyip geçmeyin"

Tuğrul, manikür uygulamaları sırasında, tırnağın kendini korumasını sağlayan "kütikül" kısmının alınmasını önermediklerini ve bunun çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Kütiküllerin alınması mantara davetiye çıkartır"

Yumuşatıldıktan sonra kütiküllerin geriye doğru itilebileceğini söyleyen Tuğrul, şöyle konuştu:

Tırnağı uzun süreli, çok uzun ya da çok kısa kullanmamak da önemli. Tabii ki en önemli noktalardan biri ise sterilize edilmemiş ürünleri ve cihazları kullanmamak. Kütiküllerin alınmasıyla mantar ve benzeri enfeksiyonlara davetiye çıkarmış oluyoruz. Tüm bu nedenlerle manikürün de işi iyi bilen ve medikal manikür uygulamaları yapan yerlerde yaptırılması önemli.

Sağlıklı tırnak nasıl olur?

Tırnakların sağlıksız durumlarda gösterdiği semptomlara değinen Burcu Tuğrul, şu değerlendirmede bulundu:

Sağlıklı tırnak kırılgan değildir. Üzeri pürüzlü değildir. Renk değişimi ve noktalar yoktur. Tırnak ve deri arasında kalınlaşma görmeyiz. Bu söylediklerimin tam tersi durumlar ortaya çıktığında mantar enfeksiyonları ve bazı cilt hastalıklarının bulguları olabilir. Aynı zamanda tırnakta bir ağrı, akıntı varsa bu da bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Bu sebeple tırnak deyip geçmeyin en ufak bir belirtide dermatoloğunuza başvurun.

"Ev işlerinde eldiven kullanın"

Tuğrul, kadınların ellerinin ev işleri sebebiyle uzun süre suda kalabildiğine dikkati çekerek, bu tür işlerde eldiven kullanılmasını önererek şöyle konuştu:

Su ve deterjan döngüsünden ellerimizi korumak ve sık nemlendirmek hem elimize hem de tırnaklarımıza yapabileceğimiz en güzel işlemler. Yine ellerimizi ve tırnaklarımızı güneşten korumak da son derece önemli.

"Tırnağı kimyasallardan korumalıyız"

Doç. Dr. Tuğrul, geçici ojelerin de kimyasal ürünler olduğu için tırnağa zarar verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: