'Kaloriferden burnum kuruyor' derdine son! Odayı nemlendirmenin 5 yolu

Soğuk havaların gelişiyle kombinin düğmesine bastık. Ancak odanın havasız kalması ve nemini kaybetmesi, burun kuruluğuna da yol açıyor. Peki burun kuruluğuna ne iyi gelir? İşte önerilerimiz...

Kışın gelmesiyle beraber pencereler, kapılar artık çok fazla açılmıyor. Bunun yanında ısınmak için soba, doğal gaz, kalorifer gibi ısıtma yöntemleri kullanıldığından içerdeki hava iyice kuruyor.

Kuruyan hava öncelikle solunum yolları rahatsızlıkları olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Kuru hava, burun mukozasının bağışıklık sistemini zayıflatarak burnu virüs ve bakteri gibi enfeksiyonlara açık hale getiriyor.

Kışın üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanan kişi sayısı daha fazla oluyor ve kapalı ortamlarda bulunmak da enfeksiyonun yayılmasını tetikliyor. Üst solunum yolunun basit enfeksiyonları ilerlediği zaman sinüzite neden olabiliyor.

Yapay buhar makineleri ve nemlendiriciler kullanarak enerji faturanızı ve karbon ayak izinizi artırmak yerine evinizin havasını doğal yollardan nemlendirmek aslında çok kolay. Evde rutin olarak yaptığınız şeyleri biraz değiştirerek evinizin havasını nemlendirebilirsiniz.

İşte burnum kuruyor diyenlere 5 çözüm önerisi...

PETEKLERİN YANINA SU KOYUN

Kaloriferle ısınan evlerde kaloriferin kenarına bir teneke ya da metal kap ile su asmak havanın nemlenip temizlenmesine yardım edecektir.

BANYO KAPISINI AÇIK BIRAKIN

Duş alırken banyonun kapısını açık bırakırsanız su buharı ev içerisine yayılacaktır. Tabii duşu kısa tutarak su kaynaklarını boş yere kullanmamaya dikkat etmek gerekli.

SU KAYNATIN

Diğer bir alternatif ise bir tencere su kaynatıp odanın bir kenarında soğuyana kadar bekletmektir. Bu sayede odanın kuru havası nemlenecektir.

EV BİTKİLERİ TERCİH EDİN

Evinizin içinde bitki yetiştirmek hem evdeki havanın kalitesini artırır hem de havanın nemlenmesini sağlar. Yeterince sulanan bitkiler yaprakları yoluyla nefes alıp verirler ve terlerler. Yapraklardan çıkan su buharı evinizin havasına karışır.

ISLAK KIYAFETLER

Doğal oda nemlendirme yöntemleri arıyorsanız, çok da uzağa gitmenize gerek yok. Aradığınız yöntem aslında evinizde… Eğer çamaşır kurutma makinesi kullanmıyorsanız, yıkadığınız çamaşırları kurutacağınız zaman çamaşır askınızı evin merkezî bir konumuna yerleştirin ve çamaşırlarınızı orada kurutun. Islak kıyafetlerden çıkan su buharı eve yayılarak havanın nemlenmesini sağlayacaktır.