Kalorisi düşük, lif oranı yüksek! Papaya'nın faydaları say say bitmiyor: Antalya'nın gözdesi "Meleklerin meyvesi" olarak bilinen Papaya, faydalarıyla göz dolduruyor. Adeta doğal bir ilaç olan Papaya hem tok tutuyor hem de kalorisi çok düşük. Peki, Papaya nasıl tüketilir?

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Christopher Colombus’un ‘meleklerin meyvesi’ adını verdiği Papaya, Antalya'nın gözdesi...

Hem faydalarıyla hem de ekonomik açıdan yüz güldüren Papaya'nın asıl vatanı ise Orta Amerika'dır.

Meksika ve Kosta Rika'da bulunan Papaya'nın görüntüsü kavuna benziyor ancak tadının kavunla uzaktan yakından alakası yok.

Tamamen bal kabağı tadını aldığımız Papaya, sağlık için doğadan gelen "en mükemmel doğal" ilaç olarak öne çıkıyor.

Çağımızın hastalığı kansere karşı duvar örüyor

İçerisinde barındırdığı beta karoten ile kanser oluşumunu engelleyen Papaya, tokluk hissi sayesinde de kilo vermeye yardımcı oluyor.

Kalorisi çok düşük ancak lif oranı yüksek olan Papaya, hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlarla baş etme noktasında da çok etkili.

C vitamini deposu!

Yüksek C vitamini içerdiği bilinen Papaya, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu çeşitli hastalıklardan dahil olmak üzere enfeksiyonlardan da koruyor.

Papaya'nın içerisinde sadece C vitamini yok. Saçlar ve cildin nemli kalmasına da içerisindeki A vitamini sayesinde olanak sağlıyor.

Şeker hastaları bu meyve tam sizlik

Papaya, düşük şeker içeriğine sahip olduğu için şeker hastaları için mükemmel bir meyve seçeneğidir. Ayrıca, şeker hastası olmayanlarsa önleyici etki açısından Papaya tüketebilir.

Tam bir virüssavar

Papaya’daki biyoflavonoidler, vücudun virüslere, kanserojenlere ve alerjenlere reaksiyonunu değiştirir, böylece zararlı ve yaşamı tehdit eden hastalıklardan korur.

Özellikle kış aylarında düzenli olarak tüketildiğinde; soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum rahatsızlıklarına sebep olan bakterilere karşı koruyucu bir görev üstlenir.

Papaya nerede satılır, fiyatı ne kadar?

Papaya boyutuna göre 25 TL ile 60 TL arasında satılmaktadır. Ekonomik değeri yüksek olduğu için birçok yerde temin etme imkanı bulunmuyor.

Papaya satın almak isteyenler şehrinde bulunan büyük marketlere gidebilir.

Papaya fidanı ne zaman dikilir?

Tropik bölgelerin ağacı olan Papaya'nın sıcak bölgelerde ve serin iklimlerde dikim zamanları farklıdır.

Sıcak bölgelerde Papaya fidanı dikimi kış sonundan ilkbahar başına kadar gerçekleştirilebilir. Serin bölgelerde ise papaya fidanı dikimi yaz aylarında yapılabilir.

Papaya fidanı hangi ay dikilir?

Papaya fidanı sıcak bölgelerde "şubat - mart" aylarında serin bölgelerde ise "nisan-mayıs" aylarında dikilebilir.

Papaya fidanı Türkiye'de nerelerde yetişir?

Antalya ve Muğla’nın Datça ilçesi Papaya üretimi için en uygun koşullara sahiptir.

Datça'nın, yılın 300 günü güneşli ve kışın ılıman geçen havası, çiftçilere önemli bir gelir kaynağı oluşturur.