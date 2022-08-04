Kalp dostu alıç meyvesinin faydaları nelerdir?

Gerçek bir besin deposu olan ve özellikle kalp hastalıklarına karşı faydalarıyla bilinen alıç meyvesinin yararlarını ve alıçla yapılabilecek 2 sağlıklı tarifi listeledik...

Çok sayıda alıç çeşidi vardır ve alıcın ayırt edici bir özelliği uzun ömürlü olmasıdır. Sağlam gövdesiyle zorlu iklim koşullarına bile dayanma özelliği sayesinde, alıç 300 yıldan fazla yaşayabilir.

Alıç meyvelerinin insan sağlığı için birçok farklı yararı vardır. Alıç meyveleri kalp ve damar hastalıklarına karşı önleyici etkisiyle bilinir. Ayrıca iltihap önleyici özellikleriyle bitkisel ilaçlarda kullanılır.

Alıç meyveleri quercetin, hiperosid, vitexin de dahil olmak üzere 150'den fazla flavonoid içerir. Ayrıca pektin, B1, B2, PP, C, E vitaminleri kaynağıdır. Ancak en çok B9 vitamini sağlar. Koruyucu özelliklere sahip A vitamini öncüsü olan beta karoten içeriği de yüksektir.

Bileşimi ve kalori içeriği

Alıç, adeta bir bein deposudur. C vitamini içeriği açısından oldukça zengindir. Ayrıca, antioksidan aktivitesi kanıtlanmış B, E vitaminleri, beta karoten, selenyum, ve flavonoidler içerir. Bitki ayrıca prebiyotik görevi gören lif ve pektin içerir.

Alıç meyveleri bir dizi organik asit de içerir. Ana yağ asitlerinden biri olan oleik asit birçok faydalı etkiye sahiptir ve içeriğindek, ursolik asit bir kolesterol ve şeker düşürücüdür.

100 gram alıç 62 kalori, 14,2 gram karbonhidrat ve 1,1 gram protein sağlar.





Alıç meyvesinin faydaları

Alıç, özellikle kalp ve damar hastalıklarına karşı yararlıdır. Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur ve ayrıca yüksek kolesterol seviyelerini önler. Yapılan araştırmalar, alıçların damar genişletici özelliklere sahip olduğunu göstermektedir, bu da tansiyonun düşmesini sağlar.

Ek olarak, alıç meyveleri antiaritmik özelliklere sahiptir, yani ritim bozukluklarına karşı etkilidir. Alıç yaprağı çayı da antiaritmik özelliklere sahiptir.

Alıç meyvesi özü, iltihabı azaltabilir. Bu nedenle, organ hasarını önler ve iltihaplanma süreci devam ederken iyileşmeyi hızlandırır. Alıç meyvesi ayrıca yatıştırıcı özelliklere de sahiptir. İçeriğindeki klorojenik asit antidepresan etkiye sahiptir ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur.

Yüksek lif içeriği sayesinde düzenli olarak alıç tüketimi, mide ve bağırsakların hareketliliğini artırmaya yardımcı olur, prebiyotik görevi görür. Sindirim sürecini destekleyen faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Meyveler ayrıca proteinli gıdaların parçalanması için önemli olan sindirim enzimlerinin üretiminden sorumlu bileşikler içerir.

Alıç meyvesinin içeriğindeki maddeler, kolesterol seviyelerini normalleştirmeye yardımcı olur, tiroid ve pankreasın yeterli çalışmasını sağlar. Sinir sisteminin aşırı çalışmasından kaynaklanan gerginliği gidermeye yardımcı olurlar. Alıç genellikle uykusuzluk ve uzuvların uyuşması tedavisinde kullanılır.

Alıçta bulunan büyük miktarda iyot, hipotiroidizm için oldukça faydalıdır. Bu, tiroid bezinin işlevinin azaldığı bir sağlık sorunudur. Ek olarak, alıç periferik dolaşımı iyileştirir. Bu da erektil disfoksiyona karşı etkilidir ve iktidarsızlığı önleyebilir, libidoyu artırır.

Araştırmalar, alıç yapraklarında bulunan maddelerin aşırı melanin üretimini engellediğini, yani hiperpigmentasyona karşı kullanılabileceğini göstermiştir.

Alıç ayrıca premenopoz sırasında premenstrüel sendrom semptomlarının yanı sıra uykusuzluk ve aşırı duygusal uyarılma gibi belirtilerinin hafifletilmesinde de etkilidir.

Alıç özünün cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olduğu da bilinmektedir. Cilde kan akışını iyileştirdiği, tahrişi ve kaşıntıyı yatıştırdığı çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Alıç ayrıca saç köklerinin sayısını ve boyutunu artırarak saç büyümesini destekleyen ürünlerde bir bileşen olarak kullanılır.

Alıçla yapılabilecek 2 sağlıklı tarif

Alıç meyveleri farklı tat özelliklerine sahiptir, acıdırlar, ancak uygun şekilde pişirildiğinde yemeklere ekşilik ve daha zengin bir lezzet katarlar. Meyvelerden komposto, çay, meyve içecekleri hazırlanabilir, kış için reçel veya komposto yapılabilir. Alıç sosu et ve tavuk için uygundur.

Alıç pastili

Harika faydalarıyla alıçtan pastil yapabilirsiniz. Hazırlanması kolaydır ve marmelat benzeri bir dokuya sahiptir.

Alıç pastili için 1 kg alıç, 250 ml su ve 150 gr şekere ihtiyacınız olacak. Alıçları güzelce yıkayın, büyük bir tencereye dökün ve suyla kaplayın. Kaynattıktan sonra en az 20 dakika kaynatın.

Suyu boşaltın ve meyveleri ezin. Daha sonra bir tavaya koyun, üzerine şeker ekleyin. Karışım birleşene ve yoğunlaşana kadar kaynatın. Püreyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Karışımı fırın kağıdına eşit olarak dağıtın, bir fırın tepsisine koyun ve 150 derecelik bir sıcaklıkta 2-3 saat fırında pişirin. Pişirdikten sonra kağıdı dikkatlice ayırın. Ortaya çıkan katmanı bir pastil şeklinde kesin.

Alıç sosu

Rengi ketçap gibi olan alıç sosunun tadı ekşidir. Et yemekleri için mükemmeldir

Bu tarif için 500 gr alıç, 200 ml elma sirkesi, 300 ml su, şeker, tuz, karabiber ve 2 diş sarımsağa ihtiyacınız olacak. Alıçları iyice durulayın, ardından bir tencereye koyun ve suyla kaplayın. Elma sirkesini dökün, ocağın altını açın ve karışımı yarım saat kaynatın.

Alıçları bir elek üzerine alın ve suyun ayrı bir kaba boşalmasına izin verin. Daha sonra püre haline gelene kadar karıştırın. Sosa şeker, tuz, karabiber, birkaç diş sarımsak ekleyin ve ateşe verin. Yaklaşık 7 dakika kaynatın. Ateşten alın, soğumaya bırakın ve kavanozlara dökün. Sosu buzdolabında saklayabilirsiniz.