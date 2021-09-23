Kalp hastalıklarını gösteren 10 önemli belirti

Genelde belirti vermeden ilerlediği için 'sessiz katil' olarak adlandırılan kalp hastalıklarını önlemek, küçük belirtilerin farkında olarak mümkün olabiliyor. İşte kalp hastalıklarının işaretleri.

Kalp sadece göğüste değildir. Yaptığı iş tüm organizmayı etkiler ve yetişkin bir vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için kalbin dakikada 60 ila 100 kez atması gerekir. Bu nedenle, bir kalp sorununa işaret eden belirtiler birkaç parçada kendini gösterebilir ve göğüs ağrısı ve nefes darlığının çok ötesine geçebilir.

Kalp ve damar hastalıklarının sessiz ilerlediği söylenir, ancak kişinin kendi vücudunu daha keskin algılaması ve düzenli izlemesi, ince belirtilerin fark edilmesini sağlayabilir. Ne kadar küçük olursa olsun belirtiler göz önüne alınıp, değerlendirilmelidir. Kalp sağlığına özen gösterilmesi, kalbin tüm vücuda kan ve besin dağıtma işini verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi ve kalp hastalıklarını önleyebilmek için önemlidir.

Bu nedenle, kalpte bir şeylerin yolunda gitmediğine dair işaretleri ihmal etmek, hayatınızı riske atmak demektir. Peki, kalp hastalıkları belirtileri nasıl belirlenir? Hangi belirtilerin kardiyovasküler bir sorunu gösterebileceğini nereden bilebiliriz? Bu yazıyı belirtilerin farkında olmanız ve kalp sağlığınıza iyi bakmanız için hazırladık.

KALP HASTALIKLARINI GÖSTEREN 10 BELİRTİ

Ani göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bayılma. Bunlar, kalp sorunları hakkında konuşurken akla gelen en yaygın belirtilerdir. Bazı durumlarda bu şekilde ani olabilirler.

Bununla birlikte, çoğu kalp hastalığı zamanla gelişir ve kalp krizleri aslında daha önce ortaya çıkmış bir sorunun sonucu olabilir. Kalp problemlerinin daha ince belirtileri, örneğin, halsizlik veya zindelik eksikliği gibi daha yaygın diğer sağlık sorunlarıyla karıştırılabilir.

Bu nedenle, belirtilere dikkat etmek, bir uzman tarafından muayene edilmek ve kalbin işleyişindeki değişiklikleri erkenden tespit edebilecek testler yapmak çok önemlidir.

İşte kalp hastalıklarının dikkate almanız gereken 10 önemli belirtisi:

1. Boyun ve Çene Ağrısı

Boyun ve çene bölgelerindeki rahatsızlıklar, nadiren kalp problemleriyle ilişkilendirilen belirtilerdir ve hafife alınır. Bununla birlikte, damarların tıkanması ve miyokard enfarktüsüne ilerleme ile ilgili olabileceğinden önemli bir işarettir.

2. Gece Boyunca Birkaç Kez Tuvalet İhtiyacı

Gece boyunca normalden farklı bir şekilde birçok kez idrara çıkmak, kalp yetmezliğinin bir belirtisi olabilir. Noktüri adı verilen gece idrara çıkma alışkanlığı, dolaşım düzgün çalışmadığı için kişinin daha fazla sıvı tutması nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu nedenle idrarla biriken sıvının atılması gerekir.

3. Ellerde ve Ayaklarda Sürekli Soğuk Hissi

Kalp yetmezliğinin bir başka belirtisi, sürekli soğuk ayak ve el hissi olabilir. Bunun nedeni, vücudun kanı beyne ve diğer hayati organlara yönlendirmeye öncelik vermesi ve ekstremitelerin daha az kan almasını sağlamasıdır.

4. Mide Bulantısı, İştahsızlık ve Mide Ağrısı

İlk başta bu belirtiler ülser ve gastrit veya diğer sindirim sistemi sorunları ile ilgili gelebilir. Ancak işaretler bu sağlık sorunlarıyla sınırlı değildir. Ayrıca bir kişinin kalp hastalığı olduğunu da gösterebilirler.

İştahsızlık ve mide bulantısı, anatomik bir değişiklik veya akciğer atardamarlarındaki artan direnç nedeniyle kalbin sağ tarafındaki işleyişi tehlikeye girdiğinde ortaya çıkabilir.

Kalp sorunları ayrıca karaciğerin büyümesine veya organ ve bağırsakların çevresinde sıvı birikmesine neden olarak sindirim sürecine müdahale eder. Ayrıca, tüm bu işlev bozuklukları yanma ve karın ağrısı gibi problemleri ortaya çıkarabilir.

5. Bacak Ağrısı ve Şişmesi

Şişmiş bacaklar ve sürekli ağrı kalp problemlerinin, özellikle kalp yetmezliğinin belirtileri olabilir. Belirtiler, kalp kasları tüm vücuda yeterli basınçla kan pompalayamadığında ortaya çıkar.

Bu nedenle, sıvı tutulması olur ve sonuç olarak, yerçekimi etkisi nedeniyle bacaklarda şişlik ve ağrı yaşanır. Bazı durumlarda, bu belirtilere egzersiz yaparken veya uyumaya çalışırken şiddetli nefes darlığı da eşlik edebilir.

6. Diş Etlerinde Kanama, Ağrı ve Şişme

Yazının başında söylediğimiz gibi, kalp ağız dahil tüm vücudu etkiler. Diş eti problemleri veya ağız yaraları, uygun şekilde tedavi edilmediğinde kardiyovasküler sistemi etkileyecektir.

Kronik olarak ağızdaki hasar, vücudun atardamarlarının, özellikle de koroner atardamarların iltihaplanmasına neden olabilir. Damarlardaki bu tutulum, kalp hastalıklarını tetikleyebilir.

Bu nedenle, bir çürük tekrarladığında ve diş etlerinden çok fazla kanama olduğunda dikkat etmek önemlidir. Kalp sağlığını etkilememek için uygun bakım yapılmalıdır.

7. Soğuk veya Yoğun Ter

Soğuk terleme veya yoğun terleme, akut miyokard enfarktüsünü gösterebilir. Diyabeti olanlarda, hiperglisemiyi (düşük kan şekeri konsantrasyonu) kontrol etmek için insülin kullananlarda ve hipoglisemisi olanlarda semptomlar oldukça yaygındır.

Ancak soğuk ve yoğun terleme kalp hastalıklarının da belirtisi olabilir. Bu nedenle, bu semptomların nedeninin nereden geldiğini anlamak için doktora başvurmak gerekir.

8. Yorgunluk

Yürüme gibi basit, günlük aktiviteleri gerçekleştirirken nefes darlığı hissetmek normal değildir ve bir sorunun işareti olarak düşünülmelidir. Sürekli yorgunluk, kanı akciğerlere ve kaslara verimli bir şekilde pompalayamayan zayıf bir kalbin belirtisidir.

Yorgunluğun arkasında olabilecek kardiyovasküler hastalıklar arasında aritmiler, kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği ve hipotansiyon (düşük tansiyon) sayılabilir.

9. Gece Öksürüğü

Yatmadan önce ortaya çıkan kalıcı öksürük, kalp hastalıklarının bir uyarısı olabilir. Bunun nedeni, kalp düzgün çalışmıyorsa, vücut uzanırken kanın akciğerlere dönüşünü artırabilir. Bu dönüş pulmoner tıkanıklığa neden olur ve sonunda öksürüğü uyarır.

10. Baş Dönmesi ve Bayılma

Baş dönmesi ve bayılma kardiyovasküler hastalıkların yaygın belirtileri arasındadır. Beyne giden kan akışının azaldığı durumlarda meydana gelirler.

Baş dönmesi ve bayılma, aort kapağının daralmasından kaynaklanabilir ve esas olarak stres veya fiziksel efor sırasında ortaya çıkabilir. Kardiyak aritmiler de bilinç kaybına neden olabilir.

KALP HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİ

Kardiyovasküler hastalıklar için bazı uyarı işaretlerini gördüğümüze göre, kimlerin onları geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ve kimlerin sağlığına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulamakta fayda var.

Kalp hastalıklarını geliştirme riskini artıran faktörler şu şekildedir:

- Kontrolsüz yüksek tansiyon,

- Yüksek kolestorol,

- Kontrolsüz diyabet,

- Obezite,

- Yağ veya şeker bakımından zengin diyet,

- Düzenli fiziksel aktivite eksikliği.

Bakım ve önleme, kalbi korumak ve iyi çalışmasını ve ihtiyaç duyduğu güçle tüm vücuda ulaşmasını sağlamak için temel davranışlardır. Sebze ve meyve bakımından zengin sağlıklı bir diyet yapın, düzenli olarak fiziksel egzersiz yapın ve düzenli olarak kalp doktoruna kontrole gidin, İhmal etmeyin, dikkatli olun ve belirtileri fark ettiğinizde tıbbi yardım alın.

Kendi bedeninizi tanımak, duygularınızı tanımak ve kendinizi anlamak, kendinizle uyum içinde olmaktır. Ancak, kalple uyumsuzluğa işaret edebilecek semptomları hissetmeden önce bile, temel tavsiye, günlük yaşamda sağlıklı alışkanlıkların uygulanması için harekete geçmektir.

Çoğu durumda, kalple ilgili hastalıklar, hastaların davranışlarıyla ilişkili risk faktörlerinden kaynaklanır. Yapılan araştırmalara göre kalp hastalıklarının yaklaşık yüzde 80'i dört sağlıklı girişimle önlenebilir. Bunlar;

- Sigara içmemek,

- Fiziksel aktivite uygulamak,

- Yeterli ve dengeli beslenmek,

- Alkol tüketiminden kaçınmak.

Kaygı ve stres de kalbi etkiler, bu nedenle yukarıdaki uygulamalara ek olarak, davranışların kalitesine, sakince yapılıp yapılmadığına, gerçekten boş zaman ve rahatlama anlarının olup olmadığına dikkat etmek önemlidir. Kalbe fiziksel olarak dikkat ederken, aynı zamanda kişinin ne hissettiğine ve hayatı boyunca ne yaşadığına da dikkat edilmesi gerekir.

Kardiyovasküler hastalıkları erken tespit etmek mümkündür, bu da daha fazla başarı şansı olan bir tedavi demektir.

35 yaşın üzerindeki hem erkek hem de kadınlar, kalbin nasıl çalıştığının ve dolayısıyla bir bütün olarak vücudunuzun nasıl çalıştığının farkında olabilmeleri için periyodik kontrollerden geçmelidir.

Kardiyolojik kontrol sadece yetişkinlerle sınırlı değildir. Çocuklar ve gençler de kardiyovasküler hastalık belirtileri göstermeseler bile bu izlemeyi yaptırmalıdır. Bunun nedeni, aritmiler ve yapısal kalp anomalilerinin teşhisine ek olarak, kalp muayenelerinin bu yaş gruplarında bulunabilecek risk faktörlerini belirleyebilmesidir.

Her bin canlı doğumdan 10'unun, belirti gösterebilen veya göstermeyebilen doğuştan bir kalp hastalığına sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bir kardiyolog ve rutin kardiyoloji kontrollerinin yapılamsı yaşam boyu önemlidir.

EN SIK GÖRÜLEN KALP VE DAMAR HASTALIKLARI

Fiziksel değişiklikleri tespit etmek ve mümkün olan en kısa sürede izleme ve tıbbi bakım için küçük belirtileri de göz ardı etmemeniz gerekir:

İnme

- Ani zihinsel karışıklık,

- Karıncalanma,

- Güçsüzlük,

- Vücudun bir tarafında azalmış güç,

- Ani şiddetli baş ağrısı,

- Konuşma değişiklikleri ve anlama güçlüğü,

- Ani görme kaybı,

- Bayılma.

Enfarktüs

- Genellikle 20 ila 30 dakika süren göğüs ağrısı,

- Mide, sırt veya sol kola yakın bölgede ağrı,

- Nefes darlığı,

- Soğuk ter.

Kalp Yetmezliği

- Nefes darlığı,

- Ayak ve bacakların şişmesi,

- Çarpıntı,

- Kuru öksürük,

- Aşırı yorgunluk.

Periferik Arter Hastalığı

- Yürürken baldır ağrısı,

- Parmakların farklı görünümü (soluk veya morumsu),

- Parmakların soğuk olması,

- Yaraların iyileşmesinde zorluk (özellikle bacaklarda ve kollarda).