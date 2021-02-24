Kalp hastalıklarının 6 ince belirtisi

Kalp hastalıkları denilince akla ilk gelen belirti göğüs ağrıları oluyor ancak göğüs ağrıları dışında fark edemeyebileceğiniz birçok ince işaret daha var.

Her yıl binlerce kişi kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Kalp hastalıkları, ülkemizde ve dünyada en önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor.

İstatistikler endişe verici olsa da birçok insanın kardiyovasküler sorunları gösterebilecek küçük, sinsi işaretlerin tamamen farkında olmaması daha da endişe verici.

Pek çok insan, göğüs ağrısını kardiyovasküler hastalığın tek uyarı işareti olarak görüyor. Ancak insanların yarısından fazlası kalp krizi geçirirken göğüs rahatsızlığı ile başvururken, hastaların üçte birine kadar, özellikle de kadınlar, hiç göğüs semptomu göstermiyor. Kalp hastalıkları, daha atipik veya hafif semptomlarla ortaya çıkabiliyor.

Kalp hastalıklarının ince işaretlerini görmezden gelmek, tüm sağlığınızı görmezden gelmek anlamına gelir.

Vücut bir makine olarak kabul edilirse, kalp ona güç veren pildir. Özünde, düzgün işleyen bir kalp olmadan, vücudun geri kalanı en iyi şekilde performans gösteremez.

İşte kardiyovasküler bir sorun yaşıyor olabileceğinize dair bazı ince ama ciddi işaretler ve ayrıca kalp sağlığınızı nasıl daha iyi hale getirebileceğiniz konusunda bazı tavsiyeler.

BACAK VE AYAKLARDA ŞİŞLİK

Özellikle ayak bilekleri ve ayaklar olmak üzere alt bacaklarda şişlik, kalp rahatsızlığını gösteriyor olabilir. Bu sorun aynı zamanda ödem olarak da bilinir.

Kalbiniz ya zayıflamış kalp kasları ya da sessiz kalp krizi nedeniyle kalp dokusunda hasar oluşmasından dolayı vücudun tamamına kan pompalama yeteneğini kaybederse, kan akışı yavaşlayabilir ve bacaklarda şişmeye neden olabilir.

NEFES DARLIĞI

Bazı insanlar kalp sorunları yaşarken göğüs ağrısı yaşamazlar. Bu durum özellikle diyabetliler için geçerlidir. Göğüs ağrıları haricinde nefes almakta güçlük çekebilirler.

Diyabet sinir hislerini etkilediği ve köreltdiği için, ciddi kalp rahatsızlığı olan diyabetliler, hiçbir zaman göğüs ağrısı semptomları yaşamayabilir. Bu nedenle nefes darlığı asla göz ardı edilmemelidir.

YORGUNLUK

Sebepsiz yorgunluk hissi, kalp sorunlarının bir başka ince işareti olabilir. Yorgunluk belirtileri geçmiyorsa veya altta yatan herhangi bir neden yoksa, doktorunuza danışın.

SIRT, SOL OMUZ VE KOL AĞRISI

Açıklanamayan üst sırti sol omuz ve kol ağrıları, bir kalp tıkanıklığı veya yaklaşan kalp krizi belirtileri olabileceği için asla göz ardı edilmemelidir. Kadınlarda sırt semptomları daha çok görülür ve bazen tek semptom olabilir. Bu, özellikle ağrı sebepsizse geçerlidir.

ANİDEN BAŞLAYAN ÇARPINTILAR

Bu tür çarpıntıların zamanlaması semptomun kendisi kadar önemlidir. Egzersiz, kafein ve kaygının nabzın hızlanmasına neden olabileceğini unutmayın. Ancak, dinlenme halinde başlayan çarpıntılar bir şeylerin ters gittiğinin bir işareti olabilir. Baş dönmesi çarpıntıya eşlik edebilir.

ÇENE AĞRISI

Kardiyovasküler sorunlar çene rahatsızlığı olarak ortaya çıkabilir. Genellikle hastalarının başlangıçta dişleriyle bağlantılı olduğuna inandıkları çene ağrıları, kalp sorunlarına neden olabilen anjin nedeniyle ortaya çıkabiliyor.

Kalbinize zarar veren ve ağrı hissini alan sinirler, ortopedik sorunlar, mide sorunları ve diş sorunlarını da alır. Kalp rahatsızlığı olan birçok insan, çenelerinde de ağrı hissettiğini söyler. Bu nedenle, bir kalp sorununu işaret edebileceği için hiçbir semptom göz ardı edilmemelidir.

BU BELİRTİLER VARSA NE YAPILMALI?

Kendinizi bu sorunlardan herhangi birini yaşarken bulursanız, en iyisi tıbbi yardım almaktır. Kalp krizi geçirdiğinizi düşünüyorsanız, kesinlikle acil yardım alın.

Genel kalp sağlığınızı iyileştirmek için adımlar atabilirsiniz. Birincisi, kan basıncınıza dikkat etmektir. Sağlıklı tansiyon seviyesi 120/80 veya altıdır. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktörüdür. Diyetinizi ve egzersizinizi izlemek ve stres yönetimi uygulamak, kan basıncınızı düşürmenin temel bileşenleridir.

Kolesterol de önemli bir rol oynar. Yetişkinler için toplam kolesterol ne kadar düşükse o kadar iyidir. LDL kolesterol (kötü kolesterol olarak bilinir) ve HDL kolesterol dengesi tutturulmalıdır.

Yüksek kolesterol, damarları tıkayabilen ve kalp hastalığına ve felce yol açabilen plak oluşumuna katkıda bulunur. Kolesterolünüzü kontrol altına alırsanız, damar tıkanmalarına karşı en büyük önlemlerden birini almış olursunuz. Kolesterol, genellikle diyet değişiklikleri, sebze, kepekli tahıllar, meyve miktarını artırmanın yanı sıra sağlıklı yağlar ile yönetilebilir. Doymuş yağları azaltmak da önemlidir.

Son olarak, mutlaka egzersiz yapın. Haftada yaklaşık 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz sizi kalp hastalıklarından uzak tutabilir. Aktif bir hayat yaşamak, kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en iyi armağanlardan biridir. Basitçe ifade etmek gerekirse, günlük fiziksel aktivite uzunluğunuzu ve yaşam kalitenizi artırır.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.