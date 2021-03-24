Kalp krizi anında dikkat edilmesi gereken noktalar

Kalp krizi anında doğru ilk müdahale hakkında bilgiler veren Öğr. Gör. Özlem Karagöl, yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı.

Ani kalp krizleri nedeniyle ölüm vakalarında artış yaşandığını ifade eden Öğr. Gör. Özlem Karagöl, kalp krizlerinin belirtileri ve kriz anında yapılacak ilk yardım müdahale hakkında bilgi verdi.

Kalp krizlerinde vakit kaybetmeksizin yapılacak ilk tıbbi bir müdahalenin çok önemli olduğunu belirten Karagöl, kalp krizinin en önemli belirtilerinden birinin göğüs ağrısı olduğunu, ağrının 15 dakikadan uzun sürmesi, hareket etmekle artması ve istirahatle rahatlamanın olup olmamasına dikkat edilmesi ve ayrıca hastanın kalp ilaçları kullanıp kullanmadığının da kontrol edilmesi gerektiğini söyleyerek önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

KALP KRİZLERİNDE DOĞRU İLK YARDIM UYGULAMALARI

Hastanın hayati bulgularını kontrol edin ve rahat bir pozisyonda oturtun ya da düz yatırın. Yarı oturur pozisyon genellikle bu tür durumlar için en rahat olanıdır. Dinlenmesini ve hareket etmemesini isteyin. Kıyafetleri dar ise gevşetin. Hastaya güven verin ve onu sakinleştirin. Daha öncesinde buna benzer ağrılarının olup olmadığını sorun. Kalp rahatsızlığı için ilaç alıp almadığını sorun. Reçeteli ilacı yanındaysa almasına izin verin. Varsa, bir aspirin tabletini çiğnemesini ve daha sonra bir miktar su ile yutmasını isteyin.

Öncesinde kalp hastalığı yok ve benzer şikâyetleri olmamış ise hastayı kalp krizi geçiriyormuş gibi değerlendirin. 112 Acil Yardım numarasını arayarak ya da aratarak yardım isteyin. Sağlık ekipleri gelinceye kadar hastanın yanında kalın.

İnternet ortamında bulunup bilgi kirliliği yapan, kişiyi öksürtmek veya sırtına vurmak gibi müdahalelerin hiçbir yararı yoktur. Bu tür uygulamalar tam aksine vücudun stres yükünü artırarak kalbi daha çok zorlayacaktır.

Bir kişi yanı başınızda kalp krizi geçirdiyse; sağlık deneyiminiz yoksa kalp krizi geçiren birine müdahale etmeyin, başka hastalara veya kendinize ait kalp ilaçlarını vermeyin. Hemen ambulans yardımı isteyerek hastayı en yakın tam donanımlı bir hastaneye ulaştırın. Bu esnada, kalp krizi geçiren kişiyi uygun bir yere yatırın. Ayaklarını kalp seviyesinin üzerine kaldırarak, kalbe daha çok kan akışının olmasını sağlamaya çalışın. Üzerindeki sıkı olan kıyafetleri gevşetmek, kravatı çözmek gibi yardımlarda bulunun.

KRİZ SIRASINDA YALNIZ OLANLAR NE YAPMALI?

Kalp krizi geçirdiği esnada kişinin, tıkalı olan damarını açabilmek için yapacağı bir hareket yoktur. İlk olarak ağrı başladığı anda hastanın hemen telefonla yakınlarını arayarak durumu haber vermesi gerekir. Yardıma geleceklerin mekana girebilmesi için bulunulan yerin kapısının aralık bırakılması da önemlidir.

Ağrıyı azaltmak için egzersiz yapılmamalıdır. Soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girilmemelidir. Özellikle soğuk su böyle durumlarda çok tehlikelidir. Çünkü kalp damarlarını büzer ve tıkalı olmayan damarların da daralmasına neden olabilir. Yardım gelmesi, yatarak ya da oturarak beklenmelidir. Kesinlikle ayakta olunmamalıdır. Zira kalp krizi ile hastaneye gelen bir hastanın bir travma sorunu olmaması gerekir. Eğer kişi düşerek başını çarpmışsa, kalp krizi ile ilgili yapılacak tedaviler, başa alınan darbe nedeniyle yapılamayabilir.