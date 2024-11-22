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Kalp krizi nasıl tetiklenir? İşte o kritik 13 madde

Kalp krizi nasıl tetiklenir? İşte o kritik 13 madde Kalp krizi riskini azaltmak için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek, düzenli tıbbi kontroller yaptırmak ve varsa risk faktörlerini kontrol altında tutmak önemlidir.