Kalp krizi nasıl tetiklenir? İşte o kritik 13 madde

Kalp krizi, genellikle kalbe kan taşıyan damarların tıkanması sonucu ortaya çıkar.
Bu durum, kalp kasının oksijen alamamasına ve hasar görmesine yol açar.
Kalp krizini tetikleyen başlıca nedenler şunlardır:
KALP KRİZİNİ TETİKLEYEN NEDENLER
1. Koroner arter hastalığı
Kalp krizinin en yaygın nedeni, koroner arterlerin ateroskleroz (damar sertliği) nedeniyle daralması ve tıkanmasıdır. Ateroskleroz, damarların iç duvarında plak birikimiyle oluşur.
2. Hipertansiyon (Yüksek tansiyon)
Sürekli yüksek kan basıncı, kalp damarlarına zarar verir ve tıkanıklık riskini artırır.
3. Sigara kullanımı
Sigara, kan damarlarında plak birikimini hızlandırır ve kan pıhtılaşma riskini artırır.
4. Diyabet
Yüksek kan şekeri seviyeleri, damarların yapısını bozarak ateroskleroz gelişimini hızlandırabilir.
5. Kolesterol seviyelerinin yüksekliği
LDL (kötü kolesterol) seviyelerinin yüksek ve HDL (iyi kolesterol) seviyelerinin düşük olması, damar tıkanıklığına zemin hazırlar.
6. Stres
Aşırı stres, kan basıncını artırabilir ve kalbin üzerindeki yükü yükseltebilir. Ayrıca ani stres durumlarında kalp ritmi bozuklukları tetiklenebilir.
7. Fiziksel aktivite eksikliği
Düzenli egzersiz yapmamak, kalp-damar hastalıkları riskini artırır.
8. Obezite
Aşırı kilo, yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol gibi risk faktörlerine katkıda bulunur.
9. Genetik yatkınlık
Ailede erken yaşta kalp krizi öyküsü olan bireylerde risk daha yüksektir.
10. Alkol tüketimi
Aşırı alkol tüketimi, kan basıncını ve trigliserit seviyelerini yükseltebilir.
11. Ani ve şiddetli fiziksel yüklenme
Özellikle altta yatan kalp rahatsızlığı olan kişilerde, ani ve yoğun fiziksel efor kalp krizini tetikleyebilir.
12. Uyuşturucu kullanımı
Kokain ve amfetamin gibi maddeler, ani damar spazmına veya tıkanıklığa neden olabilir.
13. Hormonal faktörler
Özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojen seviyelerinin düşmesi, kalp krizi riskini artırabilir.
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