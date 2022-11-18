Kalp krizi nedir? Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Kalp krizinin hafif ya da ağır çeşitli belirtileri olabilir. Peki bunlar nelerdir? İşte kalp krizi belirtileri..

Kalp krizi halk arasında korkulan rahatsızlıkların başında gelmektedir. Birçok vatandaş kalp krizi nedir ve belirtileri nelerdir sorularına sıklıkla internette yanıt aramaktadır.

Kalp krizi, kalbi besleyen koroner damarların tıkanması ve bunun neticesinde kalbin kas dokusunun hasar gördüğü duruma verilen addır.

Kalp krizinin hafif ya da ağır olarak birçok belirtisi bulunmaktadır. Kalp krizi geçiren birinin hissettiği en belirgin belirti şiddetli göğüs ağrısı şikayetidir.

Kalp krizinin altında yatan sebep damar duvarına biriken kolesterole bağlı oluşan plakların yırtılması sonucu oluşan pıhtıdır. Bu durum sonucunda damar tıkanarak kalp kasının kan ihtiyacı karşılanamamaktadır. Peki kalp krizi belirtileri nelerdir?

Göğüs ağrısı

Kalp krizinin en belirgin belirtisi olan göğüs ağrısı kriz geçiren kişinin göğüs bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi duynasıyla ortaya çıkar. Ancak göğüste hissedilen her ağrı elbette kalp krizi değildir. Göğüs sıkışması genel olarak kalp kasının yeterince oksijen alamadığını gösteren durumlarda oluşur ve tıbbi bir destek alınması ve doktora gidilmesi gerekebilir.

Terleme

Herhangi bir aktivite yapamdığınız halde terliyorsanız bu kalp krizi ile alakalı bir durum olabilir. Bazılarında soğuk terleme şeklinde oluşan bu rahatsızlık önemsenmesi gereken bir durumdur.

Çarpıntı

Çarpıntı yaşayan kişiler genellikle bu durumda kaygı duyarlar. Genelde göğüste hissedilen bu çarpıntı bazılarında boyun bölgesinde görülebilir.

Baş dönmesi ve sersemlik

Baş dönmesi ve sersemlik çoğunlukla kadın hastalarda meydana gelen kalp krizi belirtileri arasında yer almaktadır. Bu durum normal olarak kabul edilmemeli ve ihmal edilmemelidir.

Öksürük

Sürekli ve uzun süre devam eden öksürük kalp krizi habercisi olabilir. Bu durumun nedeni ciğerlerdeki kan akışıdır. Bu tarz durumlarda tıbbi yardıma başvurmak gerekmektedir.

Sindirim sorunları

Kalp krizinden önce bazı sindirim şikayetleri yaşanabilmektedir. Hazımsızlık ve göğüste yanma şeklinde oluşan sindirim sorunları bazı kalp krizi belirtileri ile benzerlik göstermektedir.

Ayak ve bileklerin şişmesi

Ayak ve bacak şişliği, vücutta sıvı birikmesi sonucu meydana gelir. Bu kalp yetersizliğinin kötüleştiğine ilişkin bir belirti olabilir.

Halsizlik

Kalp krizi sırasında oluşan aşırı stres kişinin yorgun ve halsiz kalmasına sebep olur. Halsizlik çoğunlukla kadınlarda daha çok yaşanan belirtiler arasındadır.