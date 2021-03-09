Kalp pili nedir, ne işe yarar? Kalp pili neden ve nasıl takılır?

Kalp pili nedir, ne işe yarar? Kalp pili neden ve nasıl takılır?

17 yıl önce kalp yetersizliği tanısı konulan Rasim Öztekin'e kalp pili takılmıştı. Kalp pilinin ne işe yaradığı, neden ve nasıl takıldığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

17 yıldır kalp yetersizliği hastalığıyla mücadele eden Rasim Öztekin'in vefatının ardından kalp pili ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Kalp rahatsızlığı yaşayan kişiler, ''Kalp pili nedir, ne işe yarar? Kalp pili neden ve nasıl takılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, kalp pili nedir, ne işe yarar? Kalp pili neden ve nasıl takılır? İşte kalp pili ile ilgili tüm merak edilenler..

KALP PİLİ NEDİR?

Kalp pili, kalp ritim bozukluğu tedavilerinden biridir. Kalp ritim bozukluğu, kalbin hızlanması şeklinde olabildiği gibi bazen de kalp ritminin yavaşlaması şeklinde olmaktadır.

İnsan fizyolojisi ile uyumlu bir cihaz olan kalp pilinin içerisinde enerji aldığı bir jeneratörü bulunmaktadır. Kalp pili, kalbe elektrik uyarıları göndererek kalbin görevlerini doğru ve düzgün bir şekilde yapabilmesini sağlamaktadır. Pek çok kalp hastalığının tedavisinde kullanılan ve hastaların hayatını oldukça kolaylaştıran bir yöntemdir.

KALP PİLİ NE İŞE YARAR?

Bazen belirli nedenlerden dolayı kalp problemleri ortaya çıkabilmektedir. Bunlar kalp ritminin bozulması ya da kalbin kan pompalarken yeterli düzeyde kasılamaması gibi problemlerdir. Bu problemler ortaya çıktığında, nabız ve kalp atışı olması gerekenden çok daha yavaşlayabilmekte ve hatta bazı durumlarda kalbin durmasına sebep olabilmektedir.

Aynı zamanda kalp kanı doğru şekilde ve yeterince pompalayamadığı için halsiz ve bitkin hissetme, bayılma gibi durumlar yaşanabilmektedir. Bu durumların önüne geçilmesi için kalp pili takma yöntemi uygulanmaktadır. Kalp pili, bu tarz sorunlar yaşayan hastaların neredeyse tamamında işe yaramaktadır.

KALP PİLİ NEDEN TAKILIR?

Kalp pili, hastanın kalbinin tüm işlevlerini doğru şekilde yerine getirebilmesi için takılmaktadır. Kalp pili takıldıktan sonra hasta, önceden yaşadığı problemlerin birçoğunu yaşamamakta ve hayatını daha rahat bir şekilde sürdürebilmektedir. Kalp pili sayesinde, kalp hastalığı nedeniyle ani ölüm riski olan hastaların bu riski önlenmektedir.

KALP PİLİ NASIL TAKILIR?

Kalp pilleri, genel anestezi gerektirmeden kalp bölgesinde uygulanacak bir lokal anesteziyle yapılabilmektedir. Kalp pili, genellikle 1 ya da 2 adet özel kablolar ve batarya kısmından oluşmaktadır. Doktor, köprücük kemiğinin altına kısa bir kesi yapar ve buradan kalbe giden büyük toplardamarlara iğneyle girer. Daha sonra cihaz kablolarla birleştirilir, cihaz deri altına konularak deri kapatılır.

Bu operasyon yaklaşık olarak 45 ile 60 dakika arasında sürmektedir. Kalp pili türüne bağlı olarak kalp pilinin belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekmektedir. Bu süre genellikle 5 ile 10 yıl arasındadır.

KALP PİLİ TAKILDIKTAN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kalp pili bulunan hastalar, şu durumlara dikkat etmelidir:

Metal dedektörler

Havaalanlarında, adliye binalarında ve diğer bazı yüksek güvenlikli yerlerde hastalar pilin tanıtım kartını göstermeli ve elle aranmalarını istemelidir. Hastalar, kalp pilinin fonksiyonlarıyla geçici olarak etkileşebileceğinden dolayı metal dedektörlerden geçmemeli ve elle kullanılan tarayıcıların göğüs bölgesine tutulmasına izin vermemelidir. Dedektör başlığı ile pacemaker arasında en az 60 cm olmalıdır.

Cep telefonları

Cep telefonları, kulağa yakın tutulduklarında nadiren kalp piliyle etkileşmektedir. Etkileşimden engellemek için hastalar, cep telefonlarını (kapalı dahi olsa) pil jeneratörlerinden en az 15 cm uzakta tutmalıdır. Cep telefonlarının kalp pilinin bulunduğu yerin zıt tarafındaki kulağa tutularak kullanılması tavsiye edilmektedir.

Magnetik rezonans görüntüleme testi (MRI)

Bu tanısal amaçlı tetkik sırasında üretilen radyo ve magnetik dalgalar kalp pili fonksiyonlarını önemli derecede etkilemektedir. Zorunlu olmadıkça yapılmaması önerilmektedir.

Güçlü elektriksel alanlar

Hastalar güçlü elektriksel alan oluşturan aletlerden ve alanlardan kaçınmalıdır. Bunlar yüksek gerilim hatları, eğlence parkı hatları ve dağılımları, güç kaynakları, büyük mıknatıslar kullanan hurdalıklar veya zayıf korunmuş araba motorlarını içermektedir.

Manyetik alanlar

Mıknatıs kalp pilinin fonksiyonlarını geçici olarak bozabilmektedir. Mıknatıs bulunan kaynak ile (örn. büyük hoparlörler) kalp pili arasında en az 15 cm mesafe bırakılmalıdır. Hidroelektrik santrallerinde dolaşılmamalıdır.