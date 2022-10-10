Kalp ritim bozukluğu aritmiye karşı 5 bitkisel çözüm

Oldukça yaygın bir problem olan ve günlük hayatı olumsuz şekilde etkileyen, aynı zamanda kalp hastalıklarına zemin hazırlayan kalp ritim bozukluklarına karşı bitkisel çözümleri deneyebilirsiniz...

Kalp en güçlü kaslardan biridir ve kanı tüm vücut dokularına pompalayan dolaşım sisteminin ana organıdır. Bir yetişkinde normal kalp atışları dakikada 60-100 arasındadır. Elektrik sinyalleri kalbin pompalamasını kontrol eder ve elektriksel uyarı normal olarak iletildiği sürece kalp doğru hızda atar ve kanı pompalar.

"Aritmi" terimi, kalbin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atmasına neden olan normal elektriksel uyarılarda herhangi bir değişiklik olması durumudur. Kalp ritim bozukluğu varsa kalp, kanı verimli bir şekilde pompalayamaz. Tüm organların işlevleri zayıflar ve çalışmaları bozulabilir veya çalışmaları tamamen durabilir.

Ritim bozukluğu belirtileri

Aritmiler kalp hastalığından kaynaklanabileceği gibi kandaki sodyum veya potasyum gibi elektrolitlerin yanlış dengesi, enfeksiyon veya ateş, bazı ilaçlar, güçlü duygusal anlar, stres veya heyecan, alkol, tütün, kafein kullanımı veya egzersiz sırasında da ortaya çıkabilir.

Kalp ritim bozukluğu belirtileri genellikle şu belirtilere neden olur:

- Çarpıntı,

- Göğüste çırpınma hissi,

- Göğüste sıkışma veya ağrı,

- Nefes darlığı,

- Çok yorgun hissetmek,

- Baş dönmesi,

- Bilinçsizlik,

- Bulanık görme.

Kalp ritim bozukluğuna karşı doğal ilaçlar

Bitkisel yardımcılar, kalbin elektriksel uyarılarını dengelemeyi ve sinir sisteminin aşırı uyarılması gibi durumları çözebilirler. Kalp ritim bozuklupu için doğal ilaçlar, uzun süreli kullanım yoluyla etkilerini göstermiş ve kullanımları modern araştırmalarla doğrulanmıştır.

İşte kalp ritim bozukluğuna karşı beş faydalı bitki.

1. Alıç

Alternatif tıpta alıç kalp için en iyi doğal ilaçlardan biri olarak kabul edilir. Alıçın en önemli etkilerinden biri, kalbin elektriksel aktivitesini düzenleme yeteneğidir, bu da onu düzensiz kalp ritimlerinin tedavisinde çok faydalı hale getirir.

Birçok çalışma, alıçın kalp problemlerine yardımcı olduğunu, kalp kasını ve kasılma gücünü güçlendirdiğini gösteriyor. Kalpteki kan akışını iyileştirir ve oksijen ihtiyacını azaltır. Aritmilerde alıç kullanımını araştıran çoğu çalışma, ventriküler fibrilasyon ve atriyal fibrilasyonda etkili olduğunu göstermiştir.

Alıç, atardamarları oksidatif hasardan korur ve damar sertliği, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve yağ ve konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde faydalıdır. Genellikle kalp krizinden sonra daha fazla doku hasarını önlemek için kullanılır.

İki haftalık alıç kullanımından sonra genellikle bir iyileşme hissedilir. Aritmi için alıç damlaları birkaç hafta boyunca her gün alınabilir, bu da aritminin sıklığını ve şiddetini yavaş yavaş azaltır.

2. Aslan kuyruğu bitkisi

Ülkemizde aslan kuyruğu veya aslan otu olarak da bilinen leonuruscardia bitkisi, Orta Asya kökenli bir bitkidir ve kalbe şifalı etkisinden dolayı Latince "cardia" adını almıştır. Kalp sağlığı üzerinde olumlu etki gösteren glikozitler olarak bilinen bir grup bileşik içerir.

Geleneksel Çin tıbbında kalp toniği olarak kullanılır ve modern araştırmalar iyileştirici özelliklerini doğrulamaktadır. Çin araştırmaları, günde 250 gr alımının kalbin çalışmasını iyileştirdiğini, sinir sistemini sakinleştirdiğini, kalbi sakinleştirdiğini ve hızlı atımlarını yavaşlattığını gösteriyor.

Günümüzde daha çok çarpıntı ve düzensiz kalp atışı gibi semptomlara yol açan anksiyete ve stres için kullanılmaktadır.

Alıçta olduğu gibi en iyi sonuçları elde etmek için kalp otu uzun bir süre boyunca alınmalıdır.

3. Melisa

Melisa; oval, aromatik yaprakları olan çok yıllık otsu bir bitkidir. Alternatif tıpta kalp ritim bozuklukları için doğal bir çaredir çünkü kalp atımlarını azaltır. Sinir sistemini sakinleştirir ve anksiyete, depresyon ve uykusuzluğu tedavi etmek için kullanılır. Limon otu olarak da bilinen melisa ayrıca güçlü bir antioksidan görevi görür, dolaşım sistemini güçlendirir, bu nedenle kalp ve damar hastalıklarına karşı faydalıdır.

İki haftalık melisa tedavisi sırasında, iyi huylu çarpıntısı olan hastalarda anksiyete ataklarının sıklığı önemli ölçüde azalır.

4. Ebegümeci

Çeşitli araştırmalara göre, ebegümeci bitki çayı, yüksek tansiyonun yanı sıra kandaki yağ seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu için kalp sağlığını ve dolaşımı iyileştirir. Dolaşım sistemi için koruyucu özellikler, esas olarak antosiyaninler gibi antioksidanların varlığından gelir.

Düzenli ebegümeci kullanımı kalp sağlığını güçlendirerek ritim bozukluklarını dengeler.

5. Çemen otu

İçeriğindeki antioksidanlar kalp sağlığını geliştirmek için önemli etkilere sahiptir. Kolesterolü düşürebilen, tıkalı atardamarları açabilen, tansiyonu düşürebilen ve kalp krizlerini önleyebilen birçok çemen bileşiği vardır.

Ek olarak çemen, kan şekerini dengelemeye ve kalp hastalıklarının arkasındaki ana faktörlerden olan obeziteyi önlemeye yardımcı olur.

Tüm bunlarla çemen otu aritmileri engelleyebilir.