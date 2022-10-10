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    Kalp sağlığına ne iyi gelir? Hangi besinler tüketilmeli? İşte o mucizevi besinler!

    Gün içerisinde kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyecek sebeplere maruz kalıyoruz. Peki kalp sağlığını korumak için ne yapmalıyız ve hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte detaylar…
    • 10.10.2022 - 15:40
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    Kalp sağlığına ne iyi gelir? Hangi besinler tüketilmeli? İşte o mucizevi besinler!

    Çevredeki dış etkenler, günlük iş temposu, sinir ve stres kalp sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Ciddi bir sağlık problemi olarak bilinen kalp rahatsızlığı gün geçtikçe artıyor.

    Hatta çoğunlukla dışarıdan tükettiğimiz hazır ambalajlı ve şekeri yüksek gıdalar, küçüklüğümüzden beri hayatımızda büyük bir yer kaplıyor.

    Bu şekilde beslenmek de ilerleyen zamanlarda insanların damar ve kalp hastalıklarının riskini arttırıyor.

    Bu durumun önüne geçebilmek için sağlıklı beslenmek ve günlük beslenme düzeninizi sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde hastalıklardan korunabiliriz.

    Son zamanlarda giderek artan bu kalp hastalıkları sonucunda vatandaşlar “Kalp sağlığına ne iyi gelir? Hangi besinler tüketilmeli” sorularına yanıt arıyor. İşte kalp sağlığı için tüketilmesi gereken mucizevi besinler…

    Kalp sağlığına ne iyi gelir? Hangi besinler tüketilmeli? İşte o mucizevi besinler! #1

    Kalp sağlığı için hangi besinler tüketilmeli?

    Ceviz: İçerisinde bulunan manganez ve kalbe iyi gelen yağlar sayesinde vücut daha güçlü bir hale geliyor.

    Meyve ve sebzeler: Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmeli

    Ispanak: Lif açısından zengin olduğu için ve içerisinde antioksidan bulunduğu için kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

    Avokado: İçerisinde bulunan E vitamini, potasyum ve K vitamini sayesinde kalbin düzenli çalışmasını sağlıyor.

    Balık: İçerisinde Omega-3 barındıran balık, vitamin ve protein açısından zengin olduğu sebebiyle kalbe iyi geliyor.

    Böğürtlen ve ahu dudu: Kan basıncını dengelemede önemli rol oynadığı için kalp hastalıklarına iyi geliyor.

    Kalp sağlığına ne iyi gelir? Hangi besinler tüketilmeli? İşte o mucizevi besinler! #2

    Kalp sağlığı için hangi besinler tüketilmemeli?

    Tuz: Tuz tüketimi azaltılmalıdır. Uzmanlara göre 6 gramdan fazlası zararlı.

    Doymuş ve trans yağlar: Kötü kolesterol olarak bilinen LDL’yi yükseltiyor.


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