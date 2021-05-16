Kalp sağlığını iyileştirmek için 5 ipucu

Sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı, sağlıklı bir kalp için büyük öneme sahiptir ve basit değişiklikler oldukça büyük etki oluşturabilir. İşte doğrudan uzmanlardan takip edebileceğiniz 5 ipucu.

Kalğ sağlığı, vücuttaki en hayati organlardan biri olduğu için oldukça önemlidir. Diğer tüm organlara kan pompalayarak kişiyi hayatta tutan organ kalptir. Diyabet, hipertansiyon, sağlıksız beslenme, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, alkol ve tütün tüketimi gibi faktörler nedeniyle yıllar içinde kalp hastalıkları görülme oranı büyük ölçüde artmıştır.

Kalp hastalıklarının yükünü azaltmak için harekete geçmek ve yaşam tarzınızda değişiklikler yapmak hayati önem taşır. Sağlıklı bir kalbin genel sağlık üzerinde de olumlu bir etkisi olabileceğinden, kişi kalp dostu bir yaşam tarzı sürmelidir. Güçlü bir kalbe sahip olmak, çeşitli kronik rahatsızlıklarla bağlantılı komplikasyonlara karşı koruma sağlayabilir.

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN 5 İPUCU

Yaşın artması, daha önce kalp hastalıkları için birincil risk faktörü iken, değişen yaşam tarzı alışkanlıkları kalp hastalıklarının gençlerde de yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle, daha sonraki bir aşamada ölümleri önlemek için yaşamın erken dönemlerinden itibaren kalbe iyi bakmaya başlamak önemlidir.

İşte sağlıklı bir kalp için atabileceğiniz 5 adım.

1. Sağlıklı yiyecek seçimleri yapın

Günlük öğünlere en az bir tür tam tahıllı katılması tavsiye edilir. Ayrıca omega-3 bakımından zengin besinler kalp sağlığı için önemlidir. Yeşil yapraklı sebzeler de kalp dostudur. Özellikle kalp dostu K vitamini olmak üzere mükemmel vitamin ve mineral kaynakları oldukları için günlük beslenmeye daha fazla yeşillik ekleyin. Sofra tuzundan kaçının ve yemeğe lezzet katmak için bitki ve baharatları deneyin. Zeytinyağı gibi kalbe iyi gelen sağlıklı yağlar kullanın. Her gün bir avuç badem, fındık, yer fıstığı, ceviz vb. tüketin.

2. Susuz kalmayın

Gün boyunca su içmenin yanı sıra, limon, domates, salatalık ve düşük şeker ve tuz içerikli ev yapımı içecekler gibi diğer sağlıklı içeceklerle vücudunuzu nemlendirin.

3. Düzenli egzersiz yapın

Egzersiz, damarlarda kan akışını azaltan plak gelişme riskini azaltabilir. Hareket etmek, yürüyüşe çıkmak veya biraz şınav veya mekik çekmek kalp sağlığınız için çok büüyk bir etki gösterebilir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her hafta en az 150-300 dakika fiziksel aktivite/egzersiz yapılması önerilir.

4. Stresi ve zihinsel sağlığı yönetin

Stresi yönetmek, kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Stres genellikle yüksek tansiyon ile ilişkilidir ve vücudu yüksek seviyelerde stres hormonlarına maruz bırakır.

5. Kan basıncını kontrol edin

Yüksek tansiyon, yaygın bir rahatsızlıktır ve kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi birçok kalp hastalıklarının önde gelen nedenlerinden biridir. Kan basıncını düzenli olarak kontrol etmeli ve hipertansiyonu azaltmaya yardımcı olan bir diyet tüketmelidir. Sodyum bakımından düşük bir diyet ve düzenli egzersiz kan basıncı seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

KALBİNİZİ İZLEYİN

Yukarıdaki ihtiyati tedbirler kalp sağlığını kontrol altında tutmaya yardımcı olabilirken, özellikle kalp hastalarının kalplerini düzenli olarak izlemesi önemlidir. Uzaktan izleme gibi tıbbi teknolojilerin gelişi, artık hastaların kalplerini evlerinin rahatlığında izlemelerini ve aynı bilgileri uzaktan doktorlarına iletmelerini mümkün kılmıştır. Erken teşhis, her koşulda olduğu gibi burada da, hasta sonuçlarını iyileştirmeye de yardımcı olur.

Çoğu insan, kalp hastalıklarında görülen semptomların ortak özelliği nedeniyle doktora danışmaktan kaçınabilir, ancak nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, boyun, çene, boğaz ağrısı ve hızlı veya düzensiz kalp atışı gibi semptomlar yaşanıyorsa tıbbi yardım almak önemlidir.