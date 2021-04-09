Kalp üfürümünün 8 sessiz belirtisi

Zararsız olabilen veya ciddi bir kalp problemine işaret edebilen kalp üfürümlerinin dikkat edilmesi gereken 8 sessiz belirtisini listeledik.

Kalp üfürümü, genelde hissedilmez. Stetoskop tespit etmenin tek yoludur çünkü kalp üfürümü, kalbinizin içinde veya yakınında akan kanın olağandışı bir uğultu veya hışırtı sesidir. Çalkantılı veya anormal kan akışı nedeniyle kalp atışları arasında kalp hırıltısı duyulur.

Bazı kalp üfürümleri zararsızdır, ancak bazıları altta yatan bir kalp rahatsızlığına işaret edebilir. Üfürümün nedeni kapakçıkların daralması gibi kalp kapakçık sorunlarından, kalpteki delikler ya da diğer doğuştan kalp kusurları olabilir. Ancak, çoğu masum veya zararsızdır.

Bazı üfürümler, nedenlerine bağlı olarak semptomları tetikleyebilir. Bir doktor, düzenli fizik muayenenizde herhangi bir kalp atışı düzensizliğini tespit edebilir ve bir ekokardiyogram (kalbin ultrasonu) ile daha fazla değerlendirme yapabilir. Birçok kişi semptom yaşamaz veya kapak hastalığı, kalbin telafi edeceği ve semptomların neredeyse hiç fark edilmeyeceği kadar yavaş ilerler.

Artık kalp üfürümünün ne olduğunu bildiğinize göre, işte dikkat etmeniz gereken belirtiler.

NEFES DARLIĞI VEYA GÖĞÜS AĞRISI

Normalde kolayca nefes alırken nefes almakta zorluk çekmek, kapakçık sorunlarıyla ilgili bir kalp üfürümünün işareti olabilir. Aort stenozu (kapağın daralması) kan akışını sınırlar. Kapak yetersizliği, bir kapağın tamamen kapanmaması ve sızdırması olarak da bilinen geriye doğru kan akışına neden olmasıdır. Kalbin içindeki kapaklar, kanın tek yönde akmasını sağlamak için tasarlanmış kapılardır. Bazen bu kapılar düzgün kapanmayabilir veya tamamen açılmayabilir. Tüm bunlar, kısa süreli nefes almada güçlüğe veya göğüs ağrısına neden olabilir.

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

Demir eksikliği anemisi, bir semptomdan çok bir nedendir; vücudunuzdaki tüm dokulara yeterli oksijen taşımak için yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresi olmadığı anlamına gelir. Aanemiyle ilgili üfürümler masum kabul edilir ve sağlıklı bir kalpte tespit edildiğinde genellikle daha fazla dikkat gerektirmez. Yine de, başka semptomlar yaşıyorsanız ve anemik olduğunuzu biliyorsanız, ne tür bir kalp üfürümüne sahip olabileceğinizi belirlemek için doktorunuzu görmek iyi bir fikirdir.

ŞİŞKİNLİK VEYA ÖDEM

Şişkinliğin veya ödemin birçok potansiyel nedeni vardır ve vücutta görülen tüm şişkinlikler önemsenmelidir. Bazı insanlar ayak bileklerinde, ayaklarda veya karında şişlik yaşayabilir. Muhtemelen işlevsiz kalp kapakçıklarının neden olduğu kötü kan dolaşımı, bazen, genellikle ekstremitelerde aşırı sıvı birikmesine neden olabilir. Düşük kan akışı, tıkalı damarların bir işareti de olabilir.

TİROİD SORUNLARI

Üfürüm bazen, ancak sık olmamakla birlikte, işlevsiz bir tiroid bezine kadar izlenebilir. Aşırı aktif bir tiroid, kalpte çalkantılı kan akışına neden olabilir ve sistolik kalp üfürümüne yol açan kalbinizin çıkardığı ilk sesten önce ortaya çıkar ve ikinci atıştan önce biter.

GEBELİK

Gebelikte vücuda kan pompalama hacmi artacağı için bir 'masum' üfürüm gelişebilir. Doktor altta yatan başka bir nedeni tespit etmezse, üfürüm muhtemelen hamilelikten sonra kaybolacaktır.

ENFEKSİYON

Endokardit, kalbin iç zarının ve üfürüme neden olabilecek kapakçıkların enfeksiyonudur. Tipik olarak, vücudunuzun başka bir yerinden (genellikle ağzınızdan) gelen bakteriler, kalbe yerleşmek için kan dolaşımınızda dolaşırken oluşur. Endokarditin en büyük belirtilerinden biri gece terlemeleridir. İyi bir ağız hijyeni sağlayın ve periodontal enfeksiyonları önlemeye yardımcı olmak için diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin.

BAŞ DÖNMESİ

Çok hızlı ayağa kalktıktan veya uzun süren açlıktan ve susuzluktan sonra biraz dengesiz hissetmek ve baş dönemsi yaşamak normaldir. Ancak herhangi bir sebep olmaksızın baş dönmesi yaşaması, kalp üfürümüyle ilişkili olabilir. Ciddi kapak sorunları olan bazı kişilerde bayılma nöbetleri veya sık baş dönemsi görülür.

İŞTAHSIZLIK

İyi beslenmeyen veya normal büyümeyen bebeklerde, büyüme hormonu eksikliği dahil olmak üzere bir dizi farklı sorun olabilir, ancak sorun kalp üfürümüne de yol açabilir. Zamanla kaybolan 'masum' bir üfürüm olsa da, bir doktor herhangi bir olası doğuştan kalp hastalığını veya kalp kusurunu değerlendirmelidir.

KALP ÜFÜRÜMÜNÜN TEDAVİSİ

Doktorunuz bir kalp üfürümünü tespit ederse, görüntüleme, en yaygın olarak bir ekokardiyogram veya kalbin ultrasonu ile daha fazla araştırma yapacaktır. Burada, kalbinizin yapısındaki herhangi bir anormalliği görsel olarak görebilecek ve üfürümün nedenini teşhis edebilecektir.

Üfürüme neden olan duruma bağlı olarak tedavi değişebilir. Çoğu durumda çözüm, kalpteki kapakçıkları veya delikleri onarmak veya değiştirmek için ameliyattır.

Kalp hastalığı için başlıca risk faktörleri sigara içmek, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve ailede kalp hastalığı öyküsüdür. Bu risk faktörlerinden birine sahipseniz, düzenli kontroller yaptırmalı ve kalbinizi yakından izlemelisiniz.

Yüksek tansiyon veya kolesterol gibi durumlar 'sessiz' ilerleyebilir, yani ciddi bir kardiyovasküler olay yaşayana kadar semptomlarınız olmayabilir. Bu koşulların erken tedavi edilmesinde proaktif olmak önemlidir. Ciddi kalp sorunlarını ortaya çıkmadan önlemek, daha sonra tedavi etmekten çok daha kolaydır.

Masum bir üfürüm daha ciddi bir şeye dönüşebilir mi?

Evet, yaşlandıkça kapak hastalığı gibi sorunlar geliştirme riski artar. Aort darlığı veya aort kapağının daralması gibi durumlar 70'li yaşlarda daha yaygın hale gelir. Üfürüm ilk algılandığında tedaviye ihtiyacınız olmayabilir, ancak yakından izlenmelidir. Çoğu durumda, daha ciddi bir soruna dönüşmeden tedavi edilebilir.