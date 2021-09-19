Kalp yetmezliğinin 6 önemli işareti

Kronik bir hastalık olan kalp yetmezliği, tedavi edilmediği taktirde hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabiliyor. Belirtilerin farkında olmak ve uygun tedaviyi aramak bu noktada çok büyük önem taşıyor.

Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterince kan pompalayamamasıdır, aynı durum, hipertansiyon hastalarında da sık olabilir. Bu durumun belirtilerini erken tespit etmek ve özellikle kişide risk faktörleri varsa önleyici tedbirleri dikkate almak çok önemlidir.

Kalp yetmezliği, milyonlarca kişiyi etkileyen ve sıklıkla sessiz seyreden bir hastalıktır. Bu nedenle, uyarı işaretlerini tanımak önemlidir.

Kalp yetmezliği, yaygın olarak zamanla yıpranan bir kalbin belirtisi olarak görülüyor, ancak kalp yetmezliği kaçınılmaz değildir. Kendi başına bir hastalıktan daha fazlası, birden çok nedenden kaynaklanabilen bir sendromdur. En yaygın olanı, miyokard enfarktüsüne neden olan koroner arter hastalığının (ateroskleroz) varlığıdır. Ayrıca kalp kapakçıkları hastalıkları, kalp kasının kendisi veya aritmiler ve hipertansiyon kalp yetmezliğine neden olabilir. Tüm bu sağlık sorunları kalbin yeterli kan akışı oluşturmasını engelleyip kalp yetmezliğini tetikleyebilir.

KALP YETMEZLİĞİNİN 6 ÖNEMLİ İŞARETİ

Kalp yetmezliğinin ilk belirtileri genellikle aşırı nefes darlığı ve efor sırasında yorgunluktur. Yavaş yavaş, nefes darlığı istirahatte bile ortaya çıkar ve daha çok uzanırken ortaya çıkar.

İşte kalp yetmezliğinin en yaygın 6 işareti:

Yorgunluk

Kişi herhangi bir günlük aktiviteden sonra kolayca yorulur. Özellikle bir tür ani hareket yaparken veya fiziksel çaba gerektiren durumlarda genellikle nefes darlığı yaşanılır.

Ayak Bileklerinde ve Ayaklarda Şişme

Hasta, özellikle sabahları genellikle ayak bilekleri ve ayak bölgesindeki şişkinlikleri fark eder.

Nefes Darlığı

Fiziksel efor gerektiren herhangi bir aktiviteden kaynaklanan yorgunluğa ek olarak, kişi normal durumlarda nefes alırken nefes darlığı hisseder, bu herhangi bir ani hareket yapmadan bile ortaya çıkabilir.

Konsantre Olma ve Karar Verme Zorluğu

Hastada kafa karışıklığı, zayıf konsantrasyon ve hafıza sorunları olabilir.

Renkli Balgamlı Öksürük

Diğer bir yaygın belirti balgamlı öksürüktür, balgam genellikle pembe tonlardadır.

Göğüs Ağrısı

Bu, soruna kalp krizinin eşlik ettiğini gösterebilir, eğer sürekli ve güçlü baskı hissediyorsanız hemen acile başvurun.

Kalp yetmezliği en sık ileri yaşlarda görüldüğünden, bu belirtiler sıklıkla kişinin kendisi ve ailesi tarafından önemsizleştirilir. Örneğin, nefes darlığının sebebi kolayca yaşla ilişkilendirilir ancak kalp yetmezliğinin çok önemli bir işaretidir. Bu yüzden tüm belirtilerin bir uzman tarafından değerlendirilmesi oldukça büyük önem taşır.

KALP YETMEZLİĞİNİN NEDENLERİ

Kalp yetmezliğinde kalp zayıflar, işleyişindeki herhangi bir anormallik hastanın kalp durumunun kötüleşmesine neden olabilir.

Anjina pektoris (kalpteki oksijen eksikliğine bağlı göğüste şiddetli ağrı) veya miyokard enfarktüsü nedeniyle damarların tıkanması ile kalbin oksijenlenme sorunları kalp yetmezliğine neden olabilir. Düzensiz ritimli (atriyal fibrilasyona bağlı aritmi), çok yavaş (bradikardi) veya çok hızlı (taşikardi) kalp ritmi anormallikleri, çok yüksek, kontrolsüz tansiyon, kalp kapağı hastalıkları ve pulmoner emboli (akciğerleri besleyen bir damarın tıkanması) da kalp yetmezliğine yol açabilir.

Kalp yetmezliği olan bir hastada aynı anda ortaya çıkan diğer sağlık sorunları kalbe ekstra yük bindirerek kalp yetmezliğine neden olabilir. Çoğu zaman solunum yolu enfeksiyonu (bronşit veya soğuk algınlığı) veya ishalli basit bir sindirim sorunu, kalp yetmezliği olan hastanın sağlık durumunun bozulmasına neden olabilir.

Anemi (kanda çok düşük olan bir hemoglobin ve kırmızı kan hücresi seviyesi) de tetikleyici bir faktördür. Ayrıca böbreklerin kötü işleyişi, tiroid bezinin çok fazla (hipertiroidizm) veya yetersiz (hipotiroidizm) çalışması da kalp yetmezliğini tetikleyebilir.

Son olarak, hastanın kalp yetmezliğine ek olarak sahip olduğu, kötüleşebilecek ve kalp yetmezliğine yol açabilecek başka herhangi bir kronik hastalığı (kronik bronşit, astım vb.) bu durumu tetikleyebilir.

Kalple ilgili olmayan nedenler arasında, NSAID'ler (steroidal olmayan antienflamatuar ilaçlar), kortikosteroidler, hipokalemik laksatifler (kandaki potasyumu azaltan) gibi ilaçlar ve bilinçsiz ilaç kullanımı bulunur. Bu nedenle bilinçsiz ilaç kullanmaktan kaçınmak gerekir.

Ayrıca, belirli durumların kalp için ek yorgunluğa neden olacağı da unutulmamalıdır. Aşırı soğuk veya sıcak kalp yetmezliğine neden olabilir.

KALP YETMEZLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Kalp yetmezliği ile yaşamak, öğrenmeyi ve yaşam tarzınızı doktorların tavsiyelerine göre uyarlamayı gerektirir. Tedavileri almaya özen göstermeli, mutlaka düşük tuzlu diyet izlemelisiniz. Ayrıca kilonuzu, nefes darlığınızı, yorgunluğunuzu izleyerek ve nasıl tepki vereceğinizi bilerek belirtilerinizi izleme konusunda dikkatli olmalı ve belirli belirtiler fark ettiğinizde tıbbi yardım almalısınız.

Her yetişkin yılda en az bir kez sağlık kontrolünden geçmelidir. Kontrolleri ihmal etmeyin. Tansiyonunuzu düzenli olarak kontrol edin. Her eczanede tansiyon aletleri mevcuttur. Ancak bu kontrollerin periyodikliği konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir.

Spor yapın. Haftada üç veya dört gün, en az 20 dakika olmak üzere, özellikle yürüyüş gibi kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunanlar olmak üzere düzenli olarak egzersiz yapın.

Kolesterol ve trigliseritleri düşürmek tansiyonu ve dolayısıyla kardiyovasküler riski ve diyabeti azaltır. Bu yüzden ideal kilonuzda olmanız çok önemlidir. Aşırı tuz, karbonhidrat ve yağ tüketimini azaltın, sadece doktorunuzun ve beslenme uzmanınızın belirttiği ve sizin için uygun gördüğü diyeti yapın.

Aşırı stresten kaçının. Kaygı düzeylerini azaltmak için evde dinlenme ve boş zaman etkinlikleri yapın.

Kalp yetmezliğinin ilk 7 risk faktörü sigara, yüksek tansiyon, aşırı kolesterol, aşırı kilo, fiziksel hareketsizlik, diyabet ve strestir. Bu risk faktörlerini yönetemezseniz, kalp yetmezliğini frenlemek zor olacaktır.