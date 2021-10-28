Kemik sağlığının bozulmasından cilt problemlerine ve kadınlarda PMS semptomlarının şiddetlenmesine kadar birçok farklı sağlık sorununa neden olan kalsiyum eksikliği, doğru ipuçlarıyla önlenebiliyor.

Kalsiyum, güçlü kemikler ve dişler oluşturmak için vücudun ihtiyaç duyduğu önemli bir mineraldir. Kalbin ve vücudun diğer kaslarının düzgün çalışması için de gereklidir.

Kalsiyum eksikliği osteoporoz, osteopeni ve hipokalsemi riskin artırır. Çocukken yeterince kalsiyum alamayan insanlar, yetişkinlik döneminde potansiyel boylarına ulaşamazlar. Günlük önerilen kalsiyum miktarı yeterli ve dengeli beslenme ile alınabilir.

Kalsiyum eksikliği riski yaşla birlikte artar. Diğer birçok faktör kalsiyum eksikliğine neden olabilir.

Kalsiyum eksikliği için en yaygın risk faktörleri şunlardır:

- Özellikle çocukluk döneminde uzun süre yeterli kalsiyum alınmaması,

- Kullanılan bazı ilaçların kalsiyum emilimini bozması,

- Kalsiyum açısından zengin gıdalara karşı diyet intoleransı,

- Kadınlarda hormonal değişiklikler,

- Bazı genetik faktörler.

KADINLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Kadınların kalsiyum alımını orta yaştan başlayarak erkeklere göre daha erken artırmaları gerekir. Kadınların menopoza yaklaştıkça kalsiyum alımlarını artırmaları önemlidir.

Menopoz sırasında östrojen hormonundaki düşüş, bir kadının kemiklerinin daha hızlı incelmesine neden olur. Bu nedenle, kalsiyum alımını artırmak, osteoporoz ve kalsiyum eksikliği riskini azaltmak için önemlidir.

Hipoparatiroidizm, kalsiyum eksikliği hastalığına neden olabilen bir hormon bozukluğudur. Bu hastalıkta, vücuttaki kalsiyum seviyelerini kontrol eden yeterli paratiroid hormonu üretilmez.

Yetersiz beslenme ve malabsorbsiyon sendromu (kötü sindirim ve kötü emilim) da hipokalsemiye neden olabilir.

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN 7 BELİRTİSİ

Birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen kalsiyum eksikliği, vücutta farklı belirtiler gösterebiliyor. İşte kalsiyum eksikliğinin en yaygın 7 belirtisi:

Kas problemleri

Kalsiyum eksikliği olan kişilerde kas ağrıları, kramplar ve spazmlar görülebilir. Bu insanlar ayrıca yürürken veya hareket ederken uyluk ve kollarında ağrı çekebilir. Ellerde, kollarda, ayaklarda, bacaklarda ve ağız çevresinde uyuşma ve karıncalanma da olabilir. Ve bu duyumlar hareket etme ile kaybolmaz.

Daha aşırı ağrılar aritmilere ve ölüme yol açabilecek daha ciddi bir eksikliği gösterebilir.

Aşırı Yorgunluk

Düşük kalsiyum seviyeleri aşırı yorgunluğa neden olabilir ve her zaman halsiz hissetmenize neden olabilir. Ayrıca uykusuzluğa da yol açabilir. Kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan yorgunluk, baş dönmesine ve beyin sisine neden olabilir ve bu da odaklanma eksikliği, unutkanlık ve kafa karışıklığına neden olabilir.

Tırnak ve Cilt Sorunları

Uzun vadede kalsiyum eksikliği kuru cilt, kırılgan tırnaklar, sağlıksız saç, egzama, cilt iltihabı, cilt kaşıntısı ve sedef hastalığına neden olabilir.

Osteopeni ve Osteoporoz

Kemikler kalsiyumu depolarlar ve yüksek bir seviyeye ihtiyaç duyarlar. Vücutta genel kalsiyum seviyeleri düşük olduğunda, vücut kalsiyumu kemiklerden yönlendirerek onları kırılgan ve yaralanmaya eğilimli hale getirebilir.

Kalsiyum eksikliği zamanla osteopeniye, kemiklerdeki mineral yoğunluğunun azalmasına yol açabilir, bu da osteoporoza yol açarak kemiklerin incelmesine ve kırılmalara karşı savunmasız kalmasına neden olabilir.

Şiddetli PMS

Kadınlarda düşük kalsiyum seviyeleri, şiddetli adet öncesi sendromu (PMS) ile ilişkilendirilmiştir. Şiddetli PMS yaşayan katılımcılarla yapılan bir araştırmada, 2 ay boyunca günde 500 miligram kalsiyum alan grubun ruh halinin iyileştiği ve vücutlarında sıvı tutulmasının azaldığı görüldü.

Başka bir çalışma, adet döngüsünün ikinci yarısında düşük D vitamini ve kalsiyum seviyelerinin PMS semptomlarını şiddetlendirebileceğini göstermiştir.

Diş Problemleri

Vücutta kalsiyum seviyesi düşük olduğunda, kalsiyum dişlerden çekilebilir. Bu; diş çürümesi, kırılgan dişler, tahriş olmuş diş etleri ve zayıf diş kökleri gibi diş sorunlarına yol açabilir.

Depresyon

Çalışmalar, kalsiyum eksikliğinin depresyon da dahil olmak üzere duygudurum bozuklukları ile bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, şimdiye kadar yapılan çalışmalar bunu doğrular nitelikte.

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN 5 İPUCU

Kalsiyum seviyeleriniz, kemiklerinizin ve dişlerinizin sağlığından daha fazlasını etkiler. Kalsiyum, cildin kurumasını önleyen yağ salgısının oluşumunda rol oynar. Hücre DNA'sının zarar görmesini önler ve antioksidanların sizi erken yaşlanmadan korumasına yardımcı olur.

Kalsiyum olmadan vücudun normal işleyişi imkansızdır. Bu mineral damarların, kasların ve sinir sisteminin sağlığı için gereklidir. Herkes kalsiyumun kemiklerin, tırnakların ve ayrıca dişlerin durumundan sorumlu olduğunu biliyor. Ancak kalsiyum eksikliği cilt sağlığını da tehlikeye atar. Kalsiyum eksikliğinde cilt kurur, alerjiye ve aşırı duyarlılığa yatkın hale gelir.

Peki, vücudunuzun kalsiyum eksikliğinin hoş olmayan etkilerini yaşamasını nasıl önleyebilirsiniz? İşte kalsiyum eksikliğini önlemek için 5 etkili ipucu:

D Vitamini Seviyenizi Takip Edin

Birçok vitamin ve mineral birbiriyle yakından ilişkilidir. Örneğin D vitamini, yalnızca vücutta yeterli K2 vitamini varsa tamamen emilir, sadece birlikte iyi çalışabilirler. Ve eğer D vitamini K2 olmadan emilmezse, o olmadan yeterli kalsiyum emilimini sağlamak da imkansızdır.

D vitamini olmadan, gıdalardan ve diyet takviyelerinden gelen kalsiyumun çoğu vücuttan atılır.

Gazlı İçeceklerden Kaçının

Şekerli ve gazlı içecekler sadece kilo almanıza neden olmakla kalmaz, aynı zamanda hormonal dengesizlikler ve diyabet riskini de artırır. Araştırmalar, gazlı içeceklerin sık tüketilmesinin kemik dokusunu daha az yoğun hale getirdiğini ve osteoporoz gelişimine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Sadece kemikleri daha kırılgan hale getirmezler, fosforik asit ve kafein, kalsiyumun emilimini engelleyerek vücudunuzun yeniden dengelemesini zorlaştırır.

Kafein, sadece gazlı içeceklerde bulunmaz. Kahvede bol miktarda bulunan kafein, kalsiyum eksikliğinizin ana nedeni olabilir. Kahveden vazgeçemiyorsanız, günde 2 bardaktan fazla içmeyerek zararı en aza indirebilirsiniz. Mükemmel bir alternatif yeşil çay ve nane, papatya, lavanta ve melisa içeren bitki çaylarıdır.

Tuz Alımınızı Azaltın

Birkaç yıl önce Kanada'daki Alberta Üniversitesi'ndeki uzmanlar, önemli bir keşifte bulundu. İnsan vücudu, fazla kalsiyumdan kurtulmak için fazla tuzu attığıyla aynı mekanizmaları kullanır. Ülkemizde ortalama bir insan, sağlık açısından güvenli kabul edilen 5 gr tuz yerine günde en az 2 kat daha fazla tuz tüketmektedir. Fazlası, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kalsiyum ile birlikte böbrekler yoluyla atılır.

Kalsiyum İçeriği Yüksek Gıdalarla Diyetinizi Çeşitlendirin

Sağlıklı yiyeceklerin bir listesinden oluşan özel bir kalsiyum diyeti bile vardır. Kalsiyum denilince akla ilk gelen süt ve süt ürünlerine ek olarak kalsiyum içeren birçok besin vardır.

Ispanak, pazı, fesleğen, Brüksel lahanası gibi yeşil yapraklı sebzeleri düzenli olarak tüketenlerde kalsiyum eksikliği riski oldukça azalır.

Kalsiyum zengini daha fazla besin için "Sütten daha fazla kalsiyum içeren 7 besin" haberine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.