Kan dolaşımını hızlandıran bitkisel formül: Alıç sirkesi

Alıç meyvesinin mayalanmasıyla elde edilen alıç sirkesinin faydaları kendisine hayran bırakıyor. İşte özellikle kan dolaşımını hızlandırmasıyla bilinen alıç sirkesinin mucizevi faydaları...

Doğada yetişen çoğu bitki ve meyve bir şekilde insanlığa şifa sunuyor. Ülkemizin birçok bölgesinde yetişen alıç meyvesi de bunlardan sadece biri.

Yemişen ya da ekşi muşmula olarak da bilinen alıç, faydalarıyla adeta doğal ilaç görevi görüyor. Yüzyıllardır kullanılan bu meyvenin farklı formlardaki kullanımı da oldukça ilgi görüyor.

Her derde deva olan ve meyvelerinden reçel, marmelat ve macun yapılan alıç, şimdilerde pek tüketilmiyor. Acak alıç meyvesinden yapılan alıç sirkesi, tüm vücudu onaran, doğal bir ilaç niteliğinde.

Elma ve üzüm sirkesini solda sıfır bırakan alıç sirkesinin faydalarını öğrenmeye hazır mısınız? Alıç sirkesinin mucizevi faydalarını öğrendikten sonra evinizden eksik etmeyeceksiniz. İşte bir tek ölüme çaresi olmayan alıç sirkesinin faydaları ve tarifi...

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Alıç meyvesi, antioksidan özellikteki flavonoidler ve vitaminler özellikle C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Alıçtan yapılan alıç sirkesi de bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere yakalanma riskini azaltır ve yaşlanmayı geciktirir.

Kışın gerçekleşecek soğuk algınlığının ve gribin önüne geçerek adeta vücudunuzu sigortalar!

KAN DOLAŞIMINI ARTIRICI

Zengin flavonoid yapısıyla koroner damarları genişleten alıç sirkesi, kan dolaşımının daha rahat olmasını sağlar.

Bu da kalp kasına daha fazla oksijen sağlanmasına yardımcı olur. Kalp üzerindeki yükü hafifletir, kalp atışlarını düzenler ve kalp krizi riskini azaltır.

KAN YAPICI

Adeta kansızlığın doğal ilacı! Alıç sirkesini kansızlık tedavisinde alternatif bir yöntem olarak kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda her sabah içilen alıç sirkeli su, bağırsakları temizler ve özellikle kadınlarda sık görülen idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığının önüne geçer.

DEPRESYON TEDAVİSİNDE YARDIMCI

Sakinleştirici etkisi bulunan alıç sirkesi, depresyon sürecinde doğal bir destek sağlar.

Ayrıca bu sirke, kötü kolestrol LDL'yi düşürürken iyi kolesterol olan HDL'yi yükseltir.

SİNDİRİM PROBLEMLERİNİN İLACI

Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Ancak bu amaçla kullanacaksanız muhakkak doktorunuza danışmakta fayda var. Doktoronuzdan onay aldıktan sonra gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

ZAYIFLAMANIZA YARDIMCI

Alıç sirkesinin iyi bir antioksidan olmasının yanı sıra tok tutucu etkisi de vardır. Sabahları aç karnına içtiğiniz sirkeli su, metabolizmanızı hızlandırarak diyetinize yardımcı olur.

ALIÇ SİRKESİ TARİFİ

Alıç meyvesinin mayalanmasından elde edilen alıç sirkesinin yapımı oldukça kolay!

Gerekli malzemeler:

4 litre su

1 kilogram alıç

1 çay bardağı elma sirkesi

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Hazırlanışı:

5 kiloluk cam kavanozun içine 4 litre suyu alın. Üzerine sırasıyla yıkadığınız alıçları, kaya tuzunu ve elma sirkesini ilave edin. Tüm malzemeleri kavanozun içinde karıştırın. Kavanozun ağzını tülbentle kapatın. Tülbentin açılmaması için lastikten faydalanabilirsiniz. Tülbent yerine ince bir havlu da kullanabilirsiniz.

Sirkeyi her gün karıştırın. Ancak karıştırırken sadece tahta kaşık kullanmaya özen gösterin. Işık almayan ve rutubetsiz bir yerde yaklaşık 15 ile 20 gün bekletin. Eğer alıçlar, kavanozun dibine çöktüyse sirkeniz olmuş demektir. 20 gün içinde çökme olmadıysa 5 gün daha bekletin.