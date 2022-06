Kan dolaşımını iyileştiren 5 bitki

Birçok sağlık sorununa neden olabilen ve ayaklarda ağırlık hissi, vücudun çeşitli yerlerinde ödem ve gece krampları gibi belirtileri tetikleyen zayıf kan dolaşımına karşı etkili bitkileri listeledik.

Sık sık bacaklarınızda ağırlık, baldırlarınızda şişlik veya ayaklarınızda soğukluk hissediyor musunuz? Tüm bu rahatsızlıklar, damarlardaki zayıf kan dolaşımıyla bağlantılıdır. Bunu düzeltmek için birkaç bitki size yardımcı olabilir.

Zayıf kan dolaşımı, damarların elastikiyetini ve tonunu kaybetmesinin sonucu ortaya çıkar, bu da kan dolaşımını yavaşlatır ve zorlaştırır. Bu nedenle, özellikle alt ekstremitelerde zayıf dolaşıma bağlı rahatsızlıklar görülür. Kanın vücudun alt kısmında daha fazla yol alması gerekir ve yerçekimine karşı kalbin daha kuvvetli çalışması gerekir.

İlk belirti, çoğunlukla ayak bileği seviyesinde bir ödemin ortaya çıkmasıdır. Şişlik günün sonunda belirgindir ve geceleri bacaklar yukarı kaldırılırsa sabahları kaybolur. Bu şişlik ya çok belirgindir ve şüpheye yer bırakmaz ya da çok daha gizlidir. Bunu, baldırın etrafındaki çorapların bıraktığı dairesel işaretten anlayabilirsiniz.

Farklı belirtiler de ortaya çıkabilir. Günün sonunda veya uzun süre ayakta durma pozisyonunda bacaklarda ağırlık hissi, baldırlarda karıncalanma, gece kas krampları ve özellikle ayaklarda hafif soğukluk hissi ortaya çıkabilir.

Zayıf kan dolaşımına karşı doğal çözümler

Bacaklarda ağırlık hissini yatıştırmaya yardımcı olmak için birçok çözüm mevcuttur. Rahatsızlığın ilk belirtilerinde yan etkisi olmayan doğal çözümlere başvurabilirsiniz.

İlk olarak, bacakları düzenli olarak kalp seviyesinden yukarı kaldırmak kan durgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Etkileri geçici olsa bile, özellikle baldırlara soğuk su ile duşu sonlandırmak da faydalıdır. Fiziksel aktivite önemlidir, günde en az 30 dakika yürüyüş şişliği önler.

Yürüyüş, sağlıklı kan dolaşımını sürdürmek için yapılması gereken ilk reflekstir. Uzun süre ayakta durmak ve aynı zamanda çok uzun oturmak damarlardaki kanın durgunlaşmasına neden olur. Her iki saatte bir en az 15 adım yürümeye çalışın. Bu, bacaklardaki dolaşımı harekete geçirmek ve hızlandırmak için minimum gerekli hareket miktarıdır.

Ayakta çalışıyorsanız, bacaklarınızı rahatlatmak için vücudun ağırlığını topuklardan ayak parmaklarına ve tam tersi şekilde kaydırarak sarkaç hareketleri yapın. Egzersizi art arda birkaç kez tekrarlayın.

Oturur pozisyonda çalııyorsanız, sıvı durgunluğunu önlemek için düzenli olarak en az bir dakika boyunca küçük ayak bileği egzersizleri yapın.

Bacak bacak üstüne atmaktan kaçının. Bu, adeta bir refleks haline gelen bir durumdur. Bacak bacak üstüne atmak vücuttaki kanın düzgün dolaşımını etkileyebilir. Bu pozisyon bacaklarda basınç oluşturarak kan dolaşımını bloke eder.

Doğru ayakkabıyı giyin. Kan dolaşımı genellikle uygun olmayan ayakkabılar nedeniyle yavaşlar. Daima ayağı, bileği veya baldırı sıkıştırmayan rahat ayakkabılar seçin. Günlük olarak, bacaklardaki baskıyı artıran ve kan dolaşımının düzgün bir şekilde gerçekleşmesini engelleyen yüksek topuklu ayakkabılardan uzak durun. Tersine, çok düz olan ayakkabılardan da kaçının. İdeali 2 ila 3,5 santimetre küçük topuklu ayakkabılardır.

Çok dar giysilerden kaçının. Çok dar giysier kan dolaşımı için kötüdür. Çok dar pantolonların neden olduğu sıkıştırma, kan dolaşımını yavaşlatır. Ayrıca vücudu saran çorap, külot veya taytlardan kaçının.

Yaz ve kış aylarında dolaşım probleminiz varsa ısı kaynaklarından uzak durmanız tavsiye edilir. Plajda uzun süre güneşe maruz kalmaktan, arabada bacaklara doğru ısı veren klimalardan veya çok sıcak banyolardan kaçının. Çünkü ısı kaynakları damarların genişlemesine yol açarak kanın daha zayıf dolaşmasına neden olur.

Kan dolaşımını iyileştiren 5 bitki

Sağlıklı kan dolaşımını yeniden kazanmak için belirli yaşam tarzı alışkanlıkları edinebilir ve diyet önlemleri alabilirsiniz. Antioksidanlar açısından zengin bir diyet izlemek damarları korumaya yardımcı olur. Diyetinize A, C ve E vitaminleri yönünden zengin besinlerin yanı sıra selenyum ve çinko yönünden zengin ürünler eklemeniz gerekir.

Bazı bitkiler kan dolaşımını uyarmaya ve iyileştirmeye yardımcı olur.

Yaban mersini

Dolaşım rahatsızlığı hissine ve bacaklarda ağırlık hissine karşı orman meyveleri, ahududu, frenk üzümü, böğürtlen ve özellikle yaban mersini oldukç etkilidir. Yaban mersininin koruyucu bileşenleri A, B ve C vitaminleri ve özellikle antosiyanositlerdir. Kan dolaşımını iyileştirici özelliklere sahip olan bu bileşenler, dolaşım bozukluklarını hafifletmeye yardımcı olurlar. Varisli damarlar ve kılcal damar çatlamalarına karşı da damarları güçlendirirler.

Kırmızı asma yaprağı

Genellikle kan dolaşımının bitkisi olarak bilinir, bacaklarda ağırlık hissini gidermeye yönelik takviyelerin ve ürünlerin temel bileşenidir. Etkisi, antioksidan ve damarların kasılmasını sağlayan özellikler veren polifenoller ve flavonoidlerdeki zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Hem genel kan dolaşımını uyararak hem de damarları yaşlanmaya karşı koruyarak dolaşım bozukluklarını önlerler.

Sarımsak

Sarımsak kan akışkanlığı üzerinde etkili olan ajoene maddesini içerir. Kan dolaşımını iyileştirmenin yanı sıra tansiyonu düşürücü etkisi vardır ve böylece yüksek tansiyonla savaşır ve pıhtı oluşumunu önler. Günde bir diş çiğ sarımsak yemek yeterlidir. Kükürt bileşiklerini harekete geçirmek için taze sarımsağı ezerek tüketin.

At kestanesi

At kestanesi, damar duvarlarını ve küçük kan damarlarını koruyan ve uyaran aescin ve aesculoside maddeleri açısından zengindir. At kestanesinin bu bileşenleri ödem ve iltihabı azaltma konusunda da iyidir. Bu nedenle özellikle dolaşım problemleri ile savaşmak için besin takviyesi olarak satılmaktadır. At kestanesi tohumları kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Özellikle aktif bir bileşen olan escin sayesinde ödemi önlemeye ve kanın kalbe dönüşünü kolaylaştırmaya yardımcı olurlar.

Ginkgo biloba

Bu bitki damar sistemine doğrudan etki eder ve kanın pıhtılaşmasını önleyici etkisi sayesinde yüzeysel dolaşımı iyileştirir. Çay olarak bir litre su için 20 ila 40 gr arasında kuru yaprak kullanabilirsiniz. İçmeden önce 5 dakika demlenmeye bırakmanız yeterlidir. Kan sulandırıcı etkisinden dolayı gingko biloba hamilelik veya emzirme döneminde önerilmez. Bu bitkinin aspirin gibi bazı pıhtılaşma önleyici ilaçlar, antiepileptikler, diyabetikler ve antidiüretikler ile birleştirilmesi önerilmez.

Kan dolaşımını hızlıca artırmak için 3 egzersiz

Basit ve hızlı yapılan bazı egzersizler, kan dolaşımını daha sağlıklı hale getirebilir. Ayrıca kanın kalbe taşınmasını desteklemek için ayak ve baldır kaslarının kasılmasına da etki ederler.

Egzersiz 1: Pedal çevirme

Sırt üstü rahat bir şekilde yatarak, düzenli ve kuvvetli bir şekilde yaklaşık yirmi pedal çevirme hareketi hareketi yapın.

Egzersiz 2: Duvara yaslanma

Yaklaşık bir metre ötede duvara dönük ayakta durun, iki kolunuzu uzatarak kendinizi destekleyebilmeniz için eğilin. Ardından bir bacağınızı öne ve yere doğru bükün. Diğer bacak gövde ile aynı hizada ve topuğu yere yapıştırılmış halde kalsın. Ardından, vücudun ağırlığını kademeli olarak üzerine kaydırmak için öndeki bacağın dizini hafifçe bükün. Ardından arka bacağın baldırındaki gerginliği hissedeceksiniz. Bu pozisyonda yaklaşık 20 saniye durun. Son olarak, bu gerilmiş olan arkada duran bacağın dizini hafifçe bükün. Egzersizi diğer bacak üzerinde tekrarlamadan önce pozisyonu tekrar yaklaşık 20 saniye tutun.

Egzersiz 3: Top hareketleri

Oturur pozisyonda, küçük bir topu (örneğin bir tenis topu) ayak tabanınızın altına küçük dönme hareketleri yaparak yuvarlayabilirsiniz. Uygulanan basınç, ayağın altında bulunan dolaşımı uyaracak, ayak bileği ve baldır kaslarını gevşetecektir. Diğer ayağa geçmeden önce bu masajı yaklaşık bir dakika uygulayın.