Kan grubu felç riskini de etkiliyor

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Kan gruplarına dair her gün yeni bir detay ve araştırma ortaya çıkıyor.

A ve B olarak bilinen bu gruplar, AB olarak birlikte, A ya da B olarak tek başına ya da hiç bulunmayarak O grubu şeklinde sınıflandırılıyor.

Bu sınıflandırmanın ise felç riski üzerinde etkili olduğu, 2022 yılında yapılan bir araştırmayla ortaya kondu.

Genom araştırmacıları A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç geçirme riski arasında net bir ilişki keşfetti.

A GRUBU RİSK ALTINDA

Bu çalışma, yaklaşık 17 bin felç vakası ve 600 bine yakın felç geçirmemiş kişiyi kapsayan 48 genetik çalışmanın verilerini analiz etti.

Çalışmadaki katılımcıların yaş aralığı ise 18 ile 59 arasındaydı.

Çalışmanın sonuçlarına göre, A grubuna ait genetik varyasyonu taşıyan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme riski, diğer kan gruplarına sahip kişilere kıyasla yüzde 16 daha yüksek. Öte yandan, O grubu gen varyasyonuna sahip kişilerde ise bu risk yüzde 12 daha düşük.

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"A GRUBUNA SAHİP KİŞİLER FELÇ RİSKİNİ GÖZ ARDI ETMEMELİ"

Araştırmanın baş yazarı ve vasküler nörolog Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek bir risk sunduğunu henüz bilmiyoruz" diyerek, bu durumun kan pıhtılaşma faktörleri, kan damarlarını kaplayan hücreler ve dolaşımdaki proteinlerle ilgili olabileceğini belirtti.

Her yıl ABD'de yaklaşık 800 bin kişi felç geçiriyor ve bu vakaların çoğu 65 yaş üstünde görülüyor. Felç riski, 55 yaşından sonra her on yılda bir iki katına çıkıyor.

Çalışmanın bulguları, özellikle genç yaşta görülen felçlerin, ileri yaşta meydana gelen felçlerden farklı mekanizmalarla ortaya çıkabileceğini de ortaya koyuyor.

Genç bireylerdeki felç vakalarının, arterlerde yağ birikiminden ziyade pıhtı oluşumu ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Bu çalışma, A kan grubuna sahip kişilerin, özellikle genç yaşlarda, felç riskini göz ardı etmemesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor.