Kan şekeri düşüklüğü hipogliseminin 6 belirtisi

Gün içinde tekrarlanabilen ve yaygın olarak görülen kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi), özellikle diyabet varlığında çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken durumlar.

Hipoglisemi çok düşük (0.7 g/L'nin altında) bir kan şekeri düzeyi demektir. Hipoglisemi atakları riski esas olarak belirli ilaçları kullananlarda vardır. Bazı ilaçlar kan şekeri seviyelerini çok fazla düşürebilir.

Kan şekerinde ani bir düşüş başka durumlarda da meydana gelebilir. Diyabet ilerledikçe ilaç dozları uygunsuz hale gelebilir. Daha çok yaşam tarzındaki bir değişiklikle ilgili olan diğer durumlar da kan şekeri üzerinde aynı sonuçlara sahiptir. Yeme alışkanlıklarında bir değişiklik, bir öğünün olmaması veya geç alınması, normalden daha hafif veya yeterli karbonhidrat içermeyen bir öğün, planlanmamış veya normalden daha yoğun fiziksel aktivite, diyabet tedavisinde bir değişiklik ve belirli alkollerin tüketimi kan şekeri düşüklüğüne yol açabilir.

6 HİPOGLİSEMİ BELİRTİSİ

Kan şekeri çok fazla düştüğünde ortaya çıkan en yaygın belirtiler şunlardır:

1. Enerji Eksikliği

Hipoglisemi durumunda hemen bir enerji eksikliği hissedilir. Buna ani ve belirgin bir açlık hissi eşlik edebilir. Bu durum organizmanın daha fazla yakıtı kalmadığı zamanlarda gözlenir. Kan şekeri seviyesini normalleştirmek için 2-3 küp şeker almak yeterlidir. Hipoglisemi yaşanıyor ise mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

2. Sinirlilik

Hipoglisemik olmak sinirlilik ve hatta titremelere yol açabilir çünkü kan şekeri seviyeleri düştüğünde vücut adrenalin salgılar. Ancak bu madde, merkezi sinir sistemini uyarır, bu da insanları gergin ve huzursuz etme etkisine sahiptir. Tatlı bir atıştırmalık yemek bu gerginliği giderecektir.

3. Göz Problemleri

Şeker eksikliği, çift görme gibi görme sorunlarına yol açabilir. Net görüşü yeniden kazanmak için bir parça şeker alın veya şekerli bir içecek için. Görme bozuklukları genellikle diyabet ile ilişkilidir ve mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

4. Baş Ağrısı

Hipoglisemi, baş ağrısı ve titreme olarak kendini gösterebilir. Bu durumda şeker tüketilmesi veya şekerli bir içeceğin içilmesi gerekir. Baş ağrıları düzenli hale gelirse ve çok şiddetliyse, bir uzmana danışmak en iyisidir. Diyabetli kişilerde hafife alınmamalıdır çünkü bilinç kaybı, hatta koma olabilir.

5. Çarpıntı

Çarpıntı, taşikardi veya aritmi (ritim bozuklukları) yaşıyorsanız bunun nedeni hipoglisemi olabilir. Kalp çarpıntısı, glikoz eksikliği durumunda salgılanan ve özellikle kalp atış hızını artırarak tüm organizmayı alarma geçiren adrenalinden kaynaklanır.

6. Baş Dönmesi

Baş dönmesi, mide bulantısı veya bacaklarda zayıflık, düşük kan şekerinin belirtileri olabilir. Büyük bir bardak şekerli su hemen içilmelidir. Bu tür bir hissin, aşırı şeker tüketiminden kaynaklanabileceği de unutulmamalıdır.

HİPOGLİSEMİ RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Şeker hastalığı tedavisi görüyorsanız veya hipoglisemiye yatkınsanız, her zaman yanınızda şekerli bir şey bulundurun: Yarım kutu şekerli içecek, 1 bardak meyve suyu veya 3 parça şeker, biraz reçel ya da bal... Dikkatli olun, meyveler ve çikolata kan şekerini yeterince hızlı yükseltmediği için hipoglisemide etkili değildir.

Hipoglisemi belirtileri durumunda:

- Kan şekerinizi günlük olarak izliyorsanız, hipoglisemiyi doğrulamak için bir ilk ölçüm yapın.

- Kan şekeriniz 0,7 g/L'nin altındaysa, 15 gr şekere eş değer miktarda alın.

- En az 15 dakika dinlenin ve tüm aktiviteyi durdurun.

- Ardından 15 dakika sonra ikinci bir ölçüm yapın. Kan şekeriniz yükselmediyse, tekrar şekerinizi yükseltin.

- Bir sonraki öğününüzü daha erkene çekin.

- Olası bir nüksetmeyi önlemek için bir atıştırmalık alın (örneğin 1 parça ekmek veya 2 peksimet).