Kan şekerini düşüren 5 bitki

Sağlıklı kan şekeri seviyelerini korumak, vücudun genel sağlığı için çok önemlidir ve bazı besinler, kan şekeri seviyelerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilir.

Değişken ve kararsız kan şekeri seviyeleri, vücudun normal çalışma yeteneğini etkileyebilir ve hatta çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Doğada bulunan bazı şifalı bitkiler, kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir. Dahası, şifalı bitkilerin akut ve kronik hastalıklardan korunmaya yardımcı olduğunu gösteren çok sayıda çalışma da vardır. Bitkiler ayrıca yiyecek ve içeceklerin lezzetini, aromasını ve rengini artırır.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN 5 BİTKİ

Kan şekeri kontrolü için en iyi doğal bitki ve baharatlara birlikte göz atalım.

Çemen otu

Çemen otu tohumları, çözünür lif bakımından zengindir, bu da sindirimi ve karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Bu nedenle bu tohumların şeker hastalarının tedavisinde etkili olabileceği öne sürülmüştür.

Çeşitli klinik araştırmalar, çemen otu tohumlarının kan şekeri seviyelerini düşürerek hem tip 1 hem de tip 2 diyabetle ilişkili metabolik semptomları iyileştirebileceğini göstermiştir.

Bir çalışmada Hindistan'daki araştırmacılar, 6 ay boyunca her gün sıcak suya batırılmış 10 gram çemen otu tohumu alan tip 2 diyabet hastalarının açlık kan şekeri seviyelerinde önemli bir düşüş olduğunu buldu.

Başka bir çalışmada, araştırmacılar, 10 gün boyunca 100 gr yağsız çemen tohumu tozu alan tip 1 diyabetli bireylerin açlık kan şekeri seviyelerinde önemli düşüşler ve gelişmiş glikoz tolerans testi olduğunu bulmuştur.

Tarçın

Araştırmalar, tarçının kan şekeri düzeylerini iyileştirmeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Çin'den yapılan bir araştırma, iki ay boyunca 500 mg tarçın özütü takviyesinin açlık insülini, glikoz, toplam kolesterol ve LDL kolesterolü düşürdüğünü ve yüksek kan şekeri seviyelerine sahip erkek ve kadınların insülin duyarlılığını artırdığını buldu.

Tip 2 diyabetli bireylerde yapılan bir başka çalışma, günde 1, 3 veya 6 gram tarçın alımının açlık glikoz seviyelerini, trigliseridleri, LDL kolesterolü ve toplam kolesterolü düşürdüğünü buldu. Yazarlar, tarçının tip 2 diyabetli kişilerin diyetine dahil edilmesinin, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olacağını öne sürüyor.

Ek olarak, gastrointestinal hastalık, ameliyat veya diyabet öyküsü olmayan sağlıklı denekler üzerinde yapılan bir çalışmada, 6 gram tarçın alımının mide boşalmasını yavaşlattığı ve yemeklerden sonra yüksek kan şekerini önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur.

Ginseng

Ginseng, dünyada en çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan bitkisel ürünlerden biridir. Geleneksel Doğu tıbbında enerjiyi artırmak, stresi azaltmak ve vücudu dengeye getirmek için binlerce yıldır kullanılmaktadır. Yakın zamanlarda ise kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olmak için bir terapi olarak incelenmiştir.

2016'da yapılan 8 çalışmanın meta-analizi, tip 2 diyabetli bireyler için bir tedavi programının bir parçası olarak ginseng kullanmanın, açlık kan şekeri seviyelerinde iyileşme etkisi yapabileceğini göstermekteir. Çalışma ayrıca, ginseng kullanımının bir sonucu olarak trigliseritler, toplam kolesterol ve LDL kolesterolde iyileşmeler bulmuştur.

Başka bir meta-analiz, Ginseng'in diyabetli ve diyabetsiz kişilerde açlık kan şekeri düzeylerini orta düzeyde ancak önemli ölçüde iyileştirdiğini buldu.

Zerdeçal

Zerdeçal, birçok tarifte yaygın olarak kullanılan bir baharattır ve yiyeceklere sarımsı rengini vermeye yardımcı olur. Aynı zamanda birçok faydası vardır.

Zerdeçalın aktif bileşeni 'kurkumin'dir ve kurkuminin, kan şekeri kontrolü de dahil olmak üzere baharatın faydalarının çoğundan sorumlu olduğuna inanılmaktadır.

Tayland'da 240 kişiyle yapılan bir çalışmada kurkumin, prediyabetin diyabete ilerlemesini engelledi. Plasebodaki (inaktif tedavi) insanların yaklaşık yüzde 16'sı tip 2 diyabete ilerlerken, takviyelerden günde 250 miligram kurkumin alanlar ilerleme kaydetmedi.

Başka bir çalışma, 10 hafta boyunca günde 3 kez 500 miligram kurkumin kapsülü alan tip 2 diyabetli bireylerin daha düşük açlık kan şekeri seviyelerine sahip olduğunu gösterdi ve bu da vücudun öğünler arasında kan şekeri seviyelerini daha iyi düşürdüğünü düşündürdü.

1998'den 2013'e kadar yayınlanan çalışmaları inceleyen bir analiz makalesi, kurkuminin yüksek kan şekeri ve insülin direncinin gelişimi ve ilerlemesinde yer alan birçok fizyolojik süreci hafiflettiğini buldu. Çalışma, kurkuminin kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

Kurkumin;

- Karaciğer tarafından üretilen glikoz (veya şeker) miktarını azaltır,

- Daha fazla glikoz almak için vücuttaki hücreleri uyarır,

- Daha fazla insülin salgılaması için pankreası uyarır,

- Pankreasın beta hücre işleyişini iyileştirir,

- İnsülin direncini azaltır.

Yeşil çay

Bir meta-analize göre, yeşil çay tüketimi, açlık kan şekeri seviyelerinde azalma, HbA1c seviyelerinde azalma ve açlık insülin seviyelerinde azalma ile ilişkilidir. Bunların hepsi kan şekeri sağlığının ölçümleri ve dolayısıyla diyabetin göstergesidir.

Ek olarak, yeşil çayın, mısır gevreği, şeker, beyaz ekmek ve beyaz pirinç gibi hızla sindirilen karbonhidratlar içeren bir yemekten sonra kan şekerindeki keskin artışı kontrol etmeye yardımcı olan antioksidan kateşin dahil birçok doğal ürün içerdiği bulunmuştur.

Kan şekeri seviyenizi en iyi şekilde yönetmek için, lif ve sebzeler açısından zengin bir diyet, düzenli egzersiz ve stres seviyelerini kontrol altında tutmak dahil olmak üzere sağlıklı yaşam tarzı davranışlarını takip etmek önemlidir. Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olan birçok bitki ve baharat vardır, ancak bu doğal bileşiklerin çoğunun kan şekeri yönetimi için tıbbi olarak onaylanmadığını unutmamak önemlidir.

Kan şekeri seviyenizi düşürmek için herhangi bir bitki veya baharat kullanmadan önce, güvenli olduğundan emin olmak için sağlık uzmanınıza danışın. Özellikle reçeteli diyabet ilaçlarıyla birlikte alındığında kan şekerinizin çok düşük olma riski vardır.