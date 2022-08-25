Kan şekerini düşüren yüksek lifli 5 gıda

Başta diyabet olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açan yüksek kan şekeri seviyelerini düşürmek ve dengelemek için en iyi yol sağlıklı beslenmektir ve bazı besinler özellikle yardımcı olabilir.

Kan şekeri seviyelerinin yükselmesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalık olan diyabetle mücadelede en büyük faktör sağlıklı beslenmektir. Bu nedenle, ilaç tedavisine ek olarak şeker hastaları için genellikle özel bir diyet planı önerilir.

Doğru kan şekeri seviyelerini korumak tip 2 diyabet, hipertansiyonu, hipoglisemiyi ve ayrıca obeziteyi önlemek için gereklidir. Bu noktada diyetteki en büyük değişiklik lif açısından zengin besinlerin tüketilmesi ve özellikle ilave şekerler içeren işlenmiş gıdaların mümkün olduğunca azaltılmasıdır.

Bu 5 yüksek lifli gıdayı diyetinize ekleyerek kan şekerinizi düşürebilir ve kan şekeri seviyenizi dengede tutabilirsiniz.

Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi, hem çözünmeyen hem de çözünür lif içerir. Çözünmeyen lif emilmeden midede biriktiği ve kan şekerinde ani yükselmelere neden olmadan tokluk hissi oluşturduğu için özellikle faydalıdır.

Bağırsakta fermente olan yüksek çözünür lif içeriği sayesinde yulaf aynı zamanda bağırsak bakterileri için yararlı bir prebiyotik görevi görür.

Arpa

Arpa potasyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengin bir tahıl olmasının yanı sıra mükemmel bir mineral takviyesi ve enerji kaynağı olarak kabul edilir.

Ek olarak, iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve kolit, şişlik ve asitlik gibi sindirim sorunlarıyla mücadele eder.

Nohut

Nohutlar, diyet lifi açısından zengin baklagillerdir, özellikle kan şekeri seviyelerinin düşürülmesiyle ilişkili olan rafinoz adı verilen çözünür lif içerirler.

Ayrıca protein açısından zengindirler ve kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum gibi mineraller için mükemmel bir kaynaktır. Nohutlar ayrıca A ve B vitaminleri içerirler.

Tüm bunlar kolesterolü düşürmek, kalp sağlığını korumak ve iyi kan dolaşımı için mükemmeldir.

Elma

Elmalar mükemmel bir lif kaynağıdır. Tek bir elma, önerilen günlük lif miktarının yüzde 20'sini sağlar.

Elmalarda bulunan lifin çoğu, yararlı bağırsak florasını beslemek ve şeker emilimini yavaşlatmak için yararlı olan butirat adı verilen bir asit üreten pektindir, bu da kan şekeri artışlarını önler.

Chia tohumları

Chia tohumları, kan şekeri düzeylerini düşürmeye ve glikoz değerlerinde hızlı ve önemli artışları önlemeye yardımcı olabilecek faydalı besinler açısından zengindir.

Yapılan araştırmalar, chia tohumlarında bulunan liflerin kan şekeri değerlerindeki hızlı artışı yüzde 40 oranında yavaşlatabildiğini ve tokluk üzerinde etkileri olduğunu göstermektedir.

Ancak chia tohumlarının tüketilmesinde şeker hastalarının dikkatli olması çok önemlidir, çünkü bunlar kan şekerinin insülin dozunda ayarlanmasını gerektirecek kadar düşmesine neden olabilir.