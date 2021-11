Kan yapımını hızlandıran en etkili 8 besin

Halk dilinde kansızlık olarak bilinen anemi, beslenmenin düzenlenmesiyle büyük ölçüde ortadan kaldırılabilir. İşte kan yapmaya yardımcı olan yiyeceklerin listesi....

Üşüme, kalp çarpıntısı, geçmek bilmeyen halsizlik... Kan eksikliği yani anemi belirtileri her yaş grubunda ortaya çıkabilir.

Alyuvarların yani kırmızı kan hücrelerinin sayısı normalden az ise kansızlık problemi ile karşı karşıya olduğunuz söylenebilir. Bunun tespit edilebilmesi için kesinlikle tahlil yaptırmanız ve doktor kontrolü şarttır. Ancak beslenme rutinleriniz de bu noktada büyük bir paya sahip.

Tükettiklerimiz besin değerleriyle birlikte vücudumuza fayda veya zarar sağlar, Sağlıklı ve düzenli beslenmeyi tercih etmek fiziksel ve ruhsal sağlık için önem arz eder. Kansızlık da kan yapmaya yardımcı besinler tüketilerek en aza indirgenebilir.

Hemoglabin açısından zengin ve demir değeri yüksek gıdaları tüketmek, kan yapıcı hücreleri harekete geçirir. Peki kansızlığa hangi yiyecekler iyi gelir? Kan yapıcı besinler hangileridir? Sizler için yazdık...

PEKMEZ ÇEŞİTLERİ

Pekmez, vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Üzüm, keçiboynuzu, dut, andız pekmezi gibi çeşitler tercih edilebilir.

SAKATAT: DALAK - CİĞER

Protein bakımından zengin olduğunu bildiğimiz birçok hayvansal üründen biri olan ciğer, aynı zamanda demir ve B vitamini bakımından da oldukça zengin besin maddelerinden biri.

Dalak da oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Bundan dolayı kansızlık gibi problemlerin yaşanmasını önler. Bol miktarda vitamin ve mineral içeren dalak, kan hücrelerini de arttırır.

SİYAH ÜZÜM

Siyah üzüm, insan vücuduna çok yararlı ve kıymetli olmasının dışından kan yapıcı özelliğinin de bulunması sebebiyle insanlar tarafından çok tüketiliyor. Kara üzümün yapısındaki çok kuvvetli anti oksidanlar sayesinde ayrıca kansere karşıda savaşan bir yapısı bulunuyor.

YEŞİL MERCİMEK

Folik asit açısından zengin olması sebebiyle kansızlığa iyi gelir. Yeşil mercimek, enerji üretimi ve metabolizmayı hızlandırma gibi fonksiyonlar için gerekli olan demir açısından oldukça iyi bir kaynaktır. İçerdiği magnezyum sayesinde böbrek sağlığını korumaya katkı sağlar.

PANCAR

Kansızlık problemi olanların bol miktarda kapari kullanmaları ve mutlaka kırmızı pancar suyu tüketmeleri gerekir. Havuç suyu ile eşit oranda karıştırılarak içilen pancar suyu kısa sürede kan yapımına destek verir, kandaki alyuvarların düzeyini yükseltir.

KIRMIZI ET

Sağlıkla ilgili her aramada karşımıza çıkan kırmızı et zengin bir hemoglobin kaynağıdır ve B12, vitamini içeren kırmızı et vücuttaki normal demir seviyesini korumaya yardımcı olur.

DOMATES

Domates tüketimi anemiyi yani kansızlığı önler. Domateste bulunan yüksek miktardaki C vitamini demirin emilmesi için gereklidir. Bu da domatesin anemiye karşı koruma sağladığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

KUŞBURNU

Kuşburnu, besinlerle alınan demirin serbest hale geçerek vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Bu sayede demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığı önler.