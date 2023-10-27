Kanatlı virüs aktifleşti! 25 yıllık kabus sıçramaya başladı İlk olarak 2003 yılında Hong Kong'ta ölüme sebep olan kuş gribi (H5N1) virüsü, yeniden ortaya çıktı. Asya'da etkisini sürdüren virüs, Avrupa, Antartika ve Afrika'da adından söz ettiriyor.

ensonhaber.com

Influenza ailesinden gelen H5N1 ilk olarak 1996 yılında Çin'de tespit edildi ve 2005 yılına kadar büyük ölçüde Güneydoğu Asya'da kaldı.

O yıl Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'daki kuşlarda salgınlar meydana geldi.

H5N1 virüsü daha sonra 2021'de yeniden ortaya çıktı ve Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki kuşları etkiledi. Ayrıca birkaç insanın da aralarında bulunduğu bazı memelilere de yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2003'ten bu yana 873 insanda H5N1 bulundu ve 458 ölümle sonuçlandı.

Yeni bir araştırma, ölümcül kuş gribi salgınlarının merkez üssünün Asya'dan Avrupa ve Afrika'ya kaydığını ortaya çıkardı.

Merkez üssü Avrupa

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, 2021-2022 verileri, Avrupa kıtasında bugüne kadar görülen en büyük kuş gribi salgınının yaşandığını gösterdi.

Araştırmacılar, virüsün evrimsel yolunun, kuş gribi evriminde büyük bir değişimi temsil ettiğini öne sürüyor.

Virüs insanlar arasında geçiş yapmaya uyum sağlamadan durdurmayı ümit eden yetkililer, çalışmalarını sürdürüyor.