Kandaki CRP (iltihap) değerini düşüren 6 gıda

CRP yani kandaki iltihap yükselmesi kontrol altına alınmazsa hayati riske yol açar. Besinlerle CRP değerini dengeleyebilirsiniz. İşte CRP'yi düşüren en etkili 6 besin...

Kan tahlili verenler ilk olarak CRP değerine bakar. Vücuttaki enfeksiyonun karnesi olan CRP yüksekliği, kritik önem taşır.

CRP, karaciğer tarafından üretilen ve bilimsel kaynaklarda C-reaktif protein adıyla bilinen bir maddedir. Sağlıklı bir insanın kanındaki CRP değeri aralığı 0 ile, 5 mg/l'dir. CRP'nin yükselmesi inme veya kalp krizi riskine, yakın zamanda geçirilmiş bir kalp krizine, doku ölümüne veya tümör olabileceğine işaret eder.

Riskli olmasından dolayı doktorlar CRP seviyesinin her zaman düşük olmasından yanadır.

İlaç tedavisiyle kontrol altına alınan CRP için bitkisel tedavi yöntemleri de mevcuttur. Özellikle iyi beslenmek, iltihap değerinin düşürülmesi için en önemli noktadır.

CRP değerini düşüren, kandaki iltihabı kurutan gıdaları tüketmek kısa sürede kontrol altına almanızı sağlar.

Peki CRP'yi en hızlı ne düşürür?, CRP'yi düşürmek için ne yemeli?, CRP düşürmek için ne yapmak gerekir?, CRP nasıl normale döner? İşte CRP düşüren besinler...

Dut kurusu

Kandaki iltihabı kurutmak için dut kurusu tüketmek etkilidir.

Anadolu'da beyaz dut ve yapraklarının bazı iltihaplı hastalıklara karşı kullanıldığı Osmanlı Döneminden beri bilinmektedir. Dutun yapraklarında kendine özgü doğal antibiyotik ve antiseptik özelliği olan etkin maddeler bulunmaktadır.

Zerdeçal

Vücuttaki iltihabı söken baharatlardan biri olan zerdeçal, crp yüksekliğinde de hastalara faydalı olmaktadır. CRP değerinin yükselmesi durumunda yoğurtla zerdeçal tüketmek düşürmeye yardımcı olur.

Sarımsak

Diğer adı "doğal antibiyotik" olan sarımsak, vücuttaki iltihabın kurumasında en etkili yiyeceklerden birisidir. Düzenli sarımsak tüketmek, CRP değerinin dengede kalmasını destekler.

Ispanak

Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak yemeği veya suyunu tüketmek, CRP değerinin düşürülmesinde etkilidir.

Ceviz

Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir.

Fesleğen

İltihapla savaş verme de ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. İçeriğinde bulunan ojenol adlı madde sayesinde özellikle damar yolu iltihaplarında etkili olmaktadır.