Kanser hastalarına kemoterapide saç dökülmesine karşı buzdan bere

Kemoterapi alırken saçlı deriye yerleştirilen soğutucu berenin saç dökülmesini en aza indirdiğini belirten Dr. Bulut, tedavinin başarı oranının yüksek olduğunu söyledi.

Kanser hastalarının kemoterapi alırken düşündüklerinden biri de tedavi sonrası saçlarının dökülme ihtimali…

Kemoterapi tedavisi, tümör hücrelerini yok ederken, hızlı çoğalan sağlıklı hücrelere de geçici olarak zarar verebiliyor. İnsan bedeninde en hızlı çoğalan hücrelere sahip olan saçlar, tedavi kapsamında alınan ilaçlar nedeniyle farklı oranlarda dökülmeye neden olabiliyor.

Özellikle kadınların korkulu rüyası olan saç dökülmesinin önüne geçmek için tasarlanan soğutucu bere, büyük oranda saç dökülmesinin önüne geçiyor.

“KEMOTERAPİ ESNASINDA İLAÇLARIN SAÇLI DERİYE ULAŞIMINI ENGELLER”

Deri soğutmanın, 35 yılı aşkın bir süredir derinin ısısını düşürmek için kullanılan bir yöntem olduğunu söyleyen Onkoloji Uzmanı Dr. Gülcan Bulut, deri ısısını birkaç derece azaltmanın, saç foliküllerine ulaşan kan miktarında bir sınırlama yaptığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Böylelikle kan akışıyla taşınan kemoterapi ilaçlarının etkisinden korunma sağlanmış olur. Dondurma sistemine bağlı silikon başlıklar, kemoterapi alırken hastanın başına yerleştirilir ve sonrasında ısısı kontrollü olarak azaltılır. Başlık tedavi süresince deride sürekli ve kontrollü bir soğutma sağlar. Bu soğukluk bölgedeki kılcal damarların kasılmasına neden olur ve kemoterapi esnasında ilaçların saçlı deriye ulaşımını engeller. Böylece, saç hücrelerinin etkilenmesi en aza indirilirmiş olur.





“TEDAVİNİN BAŞARI ORANININ YÜZDE 70-90 ARASINDA”

Başlığın toplam takılma süresinin 2 saatten 5 saate kadar değiştiğini belirten Uzm. Dr. Bulut, sonucu yüzlerce faktör etkileyebileceği için saç derisi soğutma sisteminin başarısının tam anlamıyla garanti olmadığına dikkat çekerek, “Bu faktörler yaş, saç şekli, saçın yapısı, tedavi edilen kanser türü ve tedavi süresince hastanın saçına nasıl baktığı ile alakalıdır. Yapılan araştırmalar tedavinin başarı oranının yüzde 70-90 arasında olduğunu göstermektedir.” dedi.