Kanser riskini düşüren öneriler

Haber Merkezi

Kanser, dünya genelinde ve ülkemizde ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor.

Görülme yaygınlığı olarak ikinci sırada yer alırken, ölüm nedenleri arasında birinci sıraya yükseliyor.

Yine dünya genelinde her yıl yaklaşık 18 milyon yeni kanser vakası tespit ediliyor ve her yıl yaklaşık 9,6 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor.

Kanser riskini azaltmak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek önemlidir.

İşte kanser riskini düşürmek için 12 öneri:

1. Sağlıklı beslenme

Sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketin.

İşlenmiş gıdalardan ve kırmızı et tüketiminden kaçının.

2. İdeal kiloyu koruyun

Obezite birçok kanser türüyle ilişkilendirilmiştir. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme ile sağlıklı bir kiloda kalmaya çalışın.

3. Düzenli fiziksel aktivite

Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapın.

Hareketli bir yaşam tarzı benimseyin.

4. Tütün ve tütün ürünlerinden kaçının

Sigara içmek akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne yol açabilir. Pasif içicilikten de uzak durun.

5. Alkol tüketimini bırakın

Alkol tüketimini mümkün olduğunca azaltın ve tamamen bırakın.

6. Güneşten korunun

Güneş ışınlarının en güçlü olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmaktan kaçının.

Güneş koruyucu krem kullanın ve şapka takın.

7. Zararlı kimyasallardan kaçının

Kimyasal maddelere maruziyeti sınırlandırın. Özellikle temizlik ürünleri ve tarım ilaçlarına dikkat edin.

8. Stresi yönetmeyi öğrenin

Meditasyon, yoga veya nefes egzersizleri gibi stres yönetimi yöntemlerini deneyin.

9. Aşı olun

HPV ve Hepatit B gibi kanserle ilişkili enfeksiyonlara karşı aşı yaptırın.

10. Düzenli tıbbi kontroller

Doktor önerisine göre tarama testlerini yaptırın (mamografi, kolon kanseri taramaları vb.).

11. Yeterli ve kaliteli uyku

Günde 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Uyku düzeni bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

12. Doğal ve temiz hava soluyun

Kapalı alanlarda havalandırmayı sağlayın ve mümkün olduğunca temiz hava alın.

Bu öneriler genel sağlığınızı iyileştirirken kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.