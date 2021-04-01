Kanserden ölüm oranları düştü

Yayınlanan son Dünya Kanser İstatistikleri verilerine göre, dünya çapında kanser görülme oranları artış gösterirken, kanserden ölüm oranlarının düştüğü görüldü.

Kanser, ülkemizde ve dünya çapında, kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci en büyük ölüm nedeni olarak öne çıkıyor. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meral Günaldı, yayınlanan son Dünya Kanser İstatistik verilerini de değerlendirdi.

2021 kanser istatistiklerinde sürpriz sonuçların yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Günaldı, kanser görülme oranları artış göstermekteyken kanserden ölüm oranlarının düştüğünü ve özellikle akciğer kanserinde ölüm oranında yüzde 30 azalma olduğunu söyledi. Günaldı, bu sonuçların kanser tedavisinde umut vadedici olduğunu da ekledi.

EN FAZLA GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ

En sık görülen kanser türleri kadınlarda meme, erkeklerde ise prostat kanseri olarak öne çıkıyor. Her iki cinsiyette de ikinci sırada akciğer kanseri görülüyor. Üçüncü sırada ise kolon kanseri yer alıyor. Ölüm oranlarında akciğer kanserinin hem kadın hem erkekte birinci sırada yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Günaldı, "Türkiye’de ise kadınlarda ilk sırada meme ikinci sırada ise tiroid kanseri yer alıyor. Bu durum da toplumda sigara içme oranını bize gösteriyor.” şeklinde konuştu.

KANSER HASTALARINA AŞI ÖNERİSİ

Koronavirüs salgını nedeniyle kanser tanısında gecikmeler yaşandığına dikkat çeken Günaldı, ileri evre hasta sayısında artış yaşandığını ancak ülkemizde tedavilerin aksamadan devam ettiğini belirterek, "Çok dikkatli ve hijyenik bir şekilde tedavileri uyguladık. Buna rağmen koronavirüs pozitif olan vakalarımız oldu. Sağlıklı popülasyona göre baktığımızda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kanser hastamız olmadı. Onkoloji hastalarımızda mutlaka önce enfeksiyon tedavi edilir ardından ise kemoterapi uygulanır. Biz de tedavi sürecinde koronavirüse yakalanan hastalara bunu uyguladık. Kanser hastalığı ilerlemesine rağmen Kovid-19’a yakalanıp kaybettiğimiz hasta neredeyse olmadı diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın kanser hastalarını koronavirüs aşısı için öncelikli grup içine aldığını hatırlatan Günaldı, "Doktorunuzun bilgisi dahilinde koronavirüs aşınızı yaptırın.” önerisinde bulundu.