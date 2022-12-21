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    Kansızlığın ilacı: Hindi etinin şaşırtan 8 faydası

    Yılbaşının favori yemeği olan hindi, birçok pişirme yöntemiyle sofraları süslüyor. Hindi etinin faydaları ise oldukça şaşırtıcı. Peki hindi etinin faydaları nelerdir? Bakın nelere iyi geliyor...
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 14:21
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    Kansızlığın ilacı: Hindi etinin şaşırtan 8 faydası

    Yılbaşı geldi, hindi satışları başladı. Hindi eti, yeni yıl sofralarının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.

    Tavuk etine benzerliğiyle sıkça tercih edilen hindi, besin değeri açısından oldukça iddialı bir seçenektir. Yüksek selenyum kaynağı olan hindi, birçok hastalığa da iyi geliyor.

    Daha hesaplı olmasıyla da diyet listelerinde sıkça kendine yer bulan hindi eti, mutluluk hormonu salgınlanmasını bile destekliyor.

    Peki hindi etinin faydaları nelerdir? Hindi eti yemek sağlıklı mıdır? Hindi eti neye iyi gelir? İşte şaşırtan faydaları ve besin değeri...

    Hindinin besin değerleri

    Hindi eti besin değeri 100 gram için:

    • Protein: 29 gram
    • Yağ: 7 mg
    • Kalsiyum: 15 mg
    • Potasyum: 266 mg
    • Fosfor: 178 mg
    • Çinko: 2.2 mg

    Kansızlığın ilacı: Hindi etinin şaşırtan 8 faydası #1

    Hindi etinin faydaları

    Düşük yağ oranına sahip hindi eti tüketimi kötü kolesterol seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur.

    Kalp damar sağlığı için önemli olmasının yanı sıra B1, B2, B3 vitaminleriyle vücudunuz için gerekli olan enerjiyi depolayarak yoğun ve stresli iş hayatınızda sizi güçlü kılar.

    Hindi etinin yararları arasında kansızlığa iyi gelmesi ve kan basıncını düzenlemesi de sayılabilir.

    Yüksek protein ve düşük yağ oranı hindi etini diyet listelerinin ve kilo verme programlarının favori yiyeceği yapar.

    Kansızlığın ilacı: Hindi etinin şaşırtan 8 faydası #2

    Spor yapanlar ise kas kütlesinin desteklenmesi için hindi etini özellikle tercih eder.

    Hamilelik döneminde daha fazla hissedilen folik asit ihtiyacı hindi etiyle sağlanabilir.

    Seratonin salgılanmasını artıran triptofan içeriği, vücudu gevşetip daha kolay ve kaliteli bir uyku düzeni için yardımcı olur.

    Hindi etindeki demir ve çinkodan daha fazla yararlanmak için C vitamini içeren sebzelerle birlikte tüketilmesi önerilir.


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