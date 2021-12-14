Kansızlık düşmanı pestilin 15 mucizevi faydası

Geleneksel Türk lezzetlerinden biri olan ve her tür meyveden kurutularak yapılabilen pestil, tam bir şifa deposu olarak biliniyor. Biz de sizler için pestilin saymakla bitmeyen faydalarını derledik.

Geçmişi çok eski yıllara kadar uzanan bir besin olan pestil, yüksek enerji değerine sahiptir. İçerisinde bulunan diğer besin kaynakları bakımından da önemli bir gıda maddesidir.

Pestilin, yapımında kullanılan ana maddeye göre birçok çeşidi bulunuyor. Her türlü meyveden pestil yapılsa da en çok tercih edilenler üzüm, incir, kayısı, erik ve dut şeklinde sıralanıyor.

Eşsiz bir tat ve meyve aromasına sahip olan pestil, her mevsim tüketilebilen bir besin olsa da çoğu zaman vücut direncini artırmak amacıyla kış aylarında tüketildiği biliniyor.

Pestilin, sodyum bakımından fakir, potasyum bakımından zengin olması kalp damar hastalıklarının önlenmesi açısından önemini artırıyor.

Birçok mineral ve vitamin içeren ayrıca biyolojik değeri yüksek proteinlere de sahip olan pestil, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkili bir rol oynar. Peki pestilin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte sizler için derledik.

PESTİLİN FAYDALARI

İçerisinde yüksek oranda demir bulunduran pestil, kansızlık sorununa yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirirken tiroid hastalığının tedavisinde de kullanılabilir.

Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.

Yüksek oranda şeker barındırması nedeniyle iyi bir enerji deposudur.

Enerji deposu olması sayesinde yorgunluğu alıp götürür.

Vücudun günlük şeker ihtiyacını fazlasıyla karşılar.

Dokuların yenilenmesine yardımcı olup yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

İçerisinde bulunan A, B, D, E ve K vitaminleri sayesinde vücudun vitamin ihtiyacını karşılar ve vücuttaki su dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Hormonların dengelenmesine yardımcı olur.

İçerisinde bulunan çinko sayesinde kısırsızlık ve iktidarsızlık gibi sorunlara iyi gelir.

Yağda eriyen vitaminlerin vücutta daha faydalı bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

Vücut ısısını koruyarak kışın hastalıklara karşı direnci artırır.

İçerdiği kansere karşı etkisi kanıtlanmış selenyum minerali sayesinde her tür kansere karşı koruyucu etkisi bulunur.

İçerisinde bulunan yüksek kalsiyum sayesinde kemiklere, dişlere ve tırnaklara iyi gelir.

PESTİL NASIL YAPILIR?

Pestil yapımında amaç, meyvelerin mevsimin dışında tüketilmesini sağlamaktır. Dut, üzüm ve vişne gibi şeker oranı yüksek olan meyveler toplanarak temizlenir. Süt, pekmez ve un ile karıştırıldıktan sonra kurutulmasıyla elde edilir.

Kaliteli bir pestil yapabilmek için meyvelerin tam mevsiminde toplanması ve posalarının çıkarılması gerekir. Posalar çıkarıldıktan sonra üzerine konulacak olan ağırlıkla ince bir görüntü elde edilir. Ağırlık meyve içerisindeki suyun süzülmesi ve geride kalan şekerin birbirine tutulmasını sağlar.

Zaman içerisinde güneş altında kuruyan pestil, sertleşmeye ve hamur kıvamına gelmeye başlar. Sıkılan meyvedeki su ve şeker oranına bağlı olarak 8-10 gün içerisinde pestil hazır hale gelir.