Karaciğer hastalıklarının en yaygın 5 evresi

Gün geçtikçe yaygınlaşan karaciğer hastalıklarına neden olan sebepleri ve ilerlemesi durumunda yaşanabilecek aşamaları öğrenmeye ne dersiniz?

Karaciğer, insan vücudundaki en büyük organ olup, 500'e yakın çeşitli hayati işlevi yerine getirir. Bu işlevler ayrıca kan ve atıkların süzülmesini, uyuşturucu ve alkol gibi zararlı maddelerin parçalanmasını ve sindirim süreci için safranın üretilmesini içerir.

Sindirim sisteminin bir parçası olarak sınıflandırılan karaciğer, kendini yenileyebilen tek katı organdır. Modern toplumda hızlı ileri yaşam tarzı ve alkol tüketimi ile karaciğer hastalıkları gibi kronik durumlar yıllar içinde artmıştır. Karaciğer karmaşık bir organ olduğu için ona bağlı hastalıklar hayati tehlike bile oluşturabilir.

Küresel olarak önde gelen ölüm ve morbidite nedenlerinden biri olan karaciğer hastalıkları, milyonlarca insanın hayatına mal oluyor ve düzgün yönetilmezse yıllar içinde artacağı tahmin ediliyor. İşte, karaciğer hastalıklarının sırayla yaşanabilecek evreleri;

1. ENFLAMASYON

Karaciğer hastalığının erken evresi, karaciğerde iltihaplanmaya neden olan doğal bir bağışıklık tepkisidir. Viral enfeksiyonla savaşmak için gerekli olan tepki, şişlik nedeniyle karaciğerin büyümesine neden olur ve kişi üst karın bölgesinde ağrı hissetmeye başlar. Bu aşamada karaciğer, hasarlı hücreleri onarmaya ve işlevini yerine getirmek için kendini iyileştirmeye çalışır.

Enflamasyon tedavi edilebilir bir karaciğer hastalığıdır. Bununla birlikte, iltihaplanma artarsa, iltihabın onarım döngüsünü bozacak olan hepatit riski altında olabilirsiniz.

2. YARA İZİ

Karaciğer hastalığı sürekli iltihaplanma aşamasına (hepatit) girdiğinde, karaciğer, skar dokusu oluşturan ve karmaşık organı genişleten hücreleri durmaksızın onarmaya çalışır. Bu durum, kan akışını kesen ve karaciğerde daha fazla yara izine neden olan fibroz olarak bilinir.

Fibrozis ilk aşamada hafif semptomlar gösterebilir, ancak ilerledikçe karaciğerin tüm sağlıklı dokuları şiddetli skarlarla değiştirilir. Durum ilaçlarla tedavi edilebilir olsa da, semptomların olmaması ve ihmal nedeniyle siroz ve karaciğer kanserine dönüşebilir.

3. SİROZ

Karaciğer sirozu veya fibrozun son aşaması, tedavisi olmayan karaciğerin kalıcı hasarıdır. Gerekli yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar, alkolü, yağlı yiyecekleri ve sağlık desteğini bırakmak, semptomların daha yıkıcı hale gelmesini ve karaciğer yetmezliğine doğru ilerlemesini yönetmenize yardımcı olabilir.

4. SON DÖNEM KARACİĞER YETMEZLİĞİ

Karaciğer yetmezliğinin son aşaması, akut karaciğer yetmezliği veya kronik karaciğer yetmezliği olabilir. Son dönem karaciğer yetmezliğine ulaşmak uzun zaman alsa da genellikle aşırı alkol tüketiminden kaynaklanır. Son dönem karaciğer yetmezliği hastanın ruh ve beden sağlığını etkiler ve kişide ishal, mide bulantısı, kusma, kilo kaybı, kafa karışıklığı, iştahsızlık gibi belirtiler görülebilir. Başlangıç ​​aşamasındaki canlı başarısızlık ölümcüldür ve yalnızca karaciğer nakli yoluyla tedavi edilebilir.

5. KARACİĞER KANSERİ

İnsan vücudu, herhangi bir semptom göstermeden herhangi bir kanser türü geliştirebilir. Bu nedenle bazı uzmanlar Karaciğer kanserini herhangi bir zamanda gelişebileceği için karaciğer yetmezliğinin bir aşaması olarak görmezler. İlerlemiş fibroz veya siroz teşhisi konan bir kişi daha dikkatli olmalı ve karaciğer kanseri için düzenli olarak tarama yaptırmalıdır.