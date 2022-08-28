Karaciğer nasıl temizlenir? Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları...

Karaciğer nasıl temizlenir? Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları...

Aşırı yemek, sigara ve alkol kullanımı ve kirli hava gibi birçok durumdan etkilenen ve hasarı ilerleyene kadar belirti vermeyen karaciğeri temizlemek, genel sağlık açısından oldukça önemlidir.

Karaciğer, vücudu tehlikeli maddelerden, atıklardan ve toksinlerden arındırma yeteneğine sahiptir. Bu nedenle karaciğerin iyi çalışmasını sağlamak ve onu temizlemek önemlidir.

Alkol kullanımı, hareketsiz yaşam, aşırı yemek yemek, daha zor sindirime yol açan gıdaları yemek, yağlı etler, peynirler, rafine yağlar ve margarinler gibi çok yağlı yiyecekler tüketmek, sosis ve salam gibi işlenmiş etler ve bol miktarda tuz ve baharat içeren yiyecekler yemek, şekerler ve rafine unlar açısından zengin gıdalar tüketmek, aşırı ilaç kullanımı ve aşırı enerji içeceği tüketimi karaciğere yük olan davranışlardır.

Karaciğer sağlığını artırmak için bir detoks programı uygulayabilirsiniz. Karaciğerin çalışmasını ve sağlığını destekleyen besinler, karaciğeri doğal bir şekilde arındırmaya yardımcı olabilir.

Karaciğerin sorunlu olduğunu gösteren belirtiler

Karaciğerin sağlıksız olup olmadığı nasıl anlaşılır? Karaciğerin sorunlu olduğu ve temizleme işlemini gerçekleştirme zamanının geldiği nasıl anlaşılır?

Yiyecekler ve solunan hava karaciğere yük getiren şeylerdir. Doymuş yağlar, koruyucular, boyalar, kızartmalar, alkol açısından zengin besinler, aynı zamanda uyuşturucu kullanımı ve kirli hava gibi durumlar karaciğere ek yük olur. Peki karaciğerin temizlenmesi gerektiğini gösteren belirtiler nelerdir?

- Baş ağrısı,

- Sindirim zorluğu,

- Şişkinlik,

- Cilt sorunları,

- Yorgunluk.

Karaciğeri temizlemek neden önemlidir?

Tüm kanın yaklaşık 3 dakikada bir karaciğerden geçtiği ve tüm vücuttan toplanan toksik maddelerin tahliye edildiği düşünüldüğünde, karaciğeri temizlemek oldukça önemlidir. Böbrekler ile birlikte karaciğer vücudun arındırıcısıdır.

Safra kesesi ve mide olmadan yaşamaya devam edebileceğinizi, ancak karaciğer olmadan yaşayamayacağınızı biliyor muydunuz? Karaciğer, tüm organizma için birincil filtre ve pıhtılaşma faktörlerinin üretimi için demir, bakır, vitaminler, glikoz ve amonyağın dönüştürülmesi ve depolanması için bir metabolik merkezdir.

Karaciğeri temizlemek ne kadar sürer? Karaciğer için bir diyete başlayarak karaciğeri birkaç gün içinde temizleyebilirsiniz. Karaciğer kendini yenileyen bir organdır ve iyi beslendiğinde hızlı bir şekilde temizlenir. Bir haftalık bütünleyici ve hafif beslenmeden sonra, detoks etkisinin ilk etkileri görülebilir.

Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için öneriler

Karaciğer aktivitesine yardımcı olan çok sayıda bitki vardır ve en yaygın olanları: enginar, deve dikeni ve dulavratotudur.

Enginar

Daha iyi bir karaciğer sağlayan safranın oluşturulmasında ve akışkanlaştırılmasında rol alan enginar, ayrıca idrar söktürücü ve arındırıcı etkilere sahiptir. Enginarın bu özelliklerini veren maddeler sinarin, sinaropikrin ve kafeik asittir.

Bu maddeler safra asitlerini ve kolesterolü daha fazla temizleyerek bunun sonucunda safranın akışkanlığını iyileştirir.

Enginar hem gıda hem de doğal takviye olarak alınabilir. Genellikle kuru ekstrakt, tentür ve bitki çayı olarak kullanılır ve yavaş sindirim, yemek sonrası ağırlık ve karaciğerin aşırı yüklendiği durumlarda tavsiye edilir.

Deve dikeni

Karaciğer hücrelerinin onarımına ve yenilenmesine yardımcı olan faydalı maddeler içerir. Bu etki, karaciğer fonksiyonuna yardımcı olan, arındırıcı ve antioksidan özelliklere sahip bir flavonoid olan silimarin varlığından gelir.

Deve dikeni bitkisel çay, sıvı ekstrakt, kuru ekstrakt olarak bulunabilir.

Deve dikeni çayı nasıl yapılır?

1 tatlı kaşığı kuru deve dikenini 200 ml soğuk suya koyup 5 dakika kaynatın. Daha sonra 10 dakika demlenmeye bırakın. Süzün ve 2 hafta boyunca günde 2 bardak için.

Dulavratotu

Hem karaciğerde hem de ciltte arındırıcı özelliklere sahiptir. Dulavratotu sivilce ve egzama varlığında da etkili bir çaredir.

Besin içeriği çok zengindir ve inülin, arktigenin, kafeik ve hidroklorik asit, fitosteroller ve uçucu yağlar içerir. Bazı bakterilere karşı doğal antibiyotiktir.

Kuru ekstrakt, sıvı ekstrakt olarak mevcuttur ve karaciğerin derin olarak temizlenmesini sağlar.

Kahve

Birçok çalışma, kahve içmenin kanser ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına karşı koruduğunu göstermiştir.

Yeşil çay

Antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çay, karaciğer enzim düzeylerini iyileştirir ve karaciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.

Greyfurt

Greyfurt, kronik iltihaplanmayla ilişkili bir hastalık olan karaciğer fibrozu riskini azaltır.

Yaban mersini

Antosiyaninler de dahil olmak üzere sayısız antioksidanlar sayesinde yaban mersini, karaciğer hasarına karşı koruma sağlar ve karaciğer fibrozu gelişimini yavaşlatır.

Üzüm

Özellikle kırmızı üzüm, içeriğindeki resveratrol varlığı sayesinde karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir.

Pancar suyu

Betalain adı verilen antioksidan moleküller açısından zengin olan pancar suyu, karaciğerin oksidatif hasarını ve iltihaplanmasını azaltır ve karaciğer enzim düzeylerini iyileştirir.

Turpgiller

Pazı, lahana ve brokoli gibi bazı turpgiller karaciğer hasarına karşı koruma sağlar, karaciğer enzim düzeylerini iyileştirir ve karaciğer kanseri geliştirme riskini azaltır.

Ceviz ve badem

Ceviz ve badem iyi yağlar ve E vitamini gibi antioksidanlar açısından zengindir ve alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığına karşı koruma sağlar.

Yağlı balıklar

Somon, uskumru veya hamsi gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek, iltihaplanmayı ve ilişkili tüm hastalıkları azaltmak için gerekli olan omega 3 sağlar. Ayrıca alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı olan kişilerde karaciğer yağ düzeylerini düşürürler.

Zeytinyağı

Zeytinyağı karaciğer enzim seviyelerini iyileştirir ve karaciğerde yağ birikimini azaltır.