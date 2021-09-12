Karaciğer ve böbrekleri temizleyen 3 çorba

Çorbalar, diyetimizi sağlıklı bir şekilde tamamlamamıza ve ayrıca farklı sebzelerin birleşimiyle vücudu arındırmamıza yardımcı olan en iyi seçeneklerden biridir. İşte 3 arındırıcı çorba tarifi.

Karaciğer ve böbrek sağlığı konusunda endişe duyan ve bu nedenle beslenme alışkanlıklarını iyileştirmeye çalışan birçok kişi var. Özellikle vücudu arındıran hem lezzetli hem de sağlıklı ve besleyici tarifler oldukça fazla aranıyor. En çok tercih edilenler arasında ise karaciğer ve böbrekleri arındırmak için çorbalar bulunuyor.

Bu çorbalar, yalnızca vitamin ve mineraller açısından değil, aynı zamanda lif ve su açısından da zengin malzemelerle yapılır ve bunlar, vücut detoksu için için iki temel unsurdur.

İşte çeşitli besinler sağlayan ve iyi sindirimden düzenli bağırsak geçişine kadar çeşitli temel süreçleri destekleyen, karaciğer ve böbrekleri arındıran 3 çorba ve püre tarifi:

ZERDEÇAL, BALKABAĞI VE HAVUÇ KARIŞIMI

Belli bir tatlı dokunuşa sahip çorbaları ve püreleri seviyorsanız, bu sizin için ideal bir tarif olabilir. Kabak, havuç ve zerdeçal karışımını çok seveceksiniz. Zerdeçalın içeriğindeki kurkumin maddesi ile antiinflamatuar (iltihap önleyici) ve antioksidan özellikleri vardır ve bu size detoksta yardımcı olacaktır.

Malzemeler

- 1 diş taze sarımsak.

- Zeytinyağı

- 2 küçük havuç (60 gr)

- Yarım parça küçük balkabağı (120 gr)

- Bir tutam tuz ve taze çekilmiş karabiber

- Biraz taze maydanoz yaprağı

Tarif

- Öncelikle havuçları yıkayıp süzün ve kabuklarını soyun.

- Ardından, dilimler veya küpler halinde kesin (tercih ettiğiniz gibi) ve ıslanmaları için suyla dolu bir kapta bırakın.

- Kabakları soyun ve küçük küpler halinde kesin.

- Havuçları balkabağıyla birlikte tencereye alıp bol su ile haşlayın.

- Malzemeler tencerede iyice piştikten sonra altını kapatın.

- Tüm malzemeleri daha sonra karıştırabilmek için biraz sıvıya ihtiyacınız olacağından, tenceredeki suyun bir kısmını bırakarak atın.

- Sarımsakları dilimler halinde kesin.

- Bir yemek kaşığı yardımıyla havuç ve balkabağı parçalarını alıp blenderdan geçirin.

- Sarımsak, bir tutam tuz ve zeytinyağını ekleyin. Ayrıca blenderi daha da kolaylaştırmak için pişirme suyundan biraz ekleyin.

- Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

- Bir tutam karabiber ve taze maydanoz yapraklarıyla servis yapın.

KEREVİZ, SOĞAN, MARUL VE DOMATES KARIŞIMI

Marul, kereviz ve domates su içeriği yüksek besinlerdir. Bu nedenle sadece nemlendirici etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda idrar söktürücü etki de gösterirler. Lezzet ve kıvam için biraz soğan kullanın (tercihinize göre beyaz veya mor).

Malzemeler

- 3 domates

- 2 marul yaprağı

- 3-4 adet kereviz

- Soğan

- Su (gerekli miktar)

- Tuz ve zeytinyağı

- İsteğe bağlı tavuk suyu

Tarif

- Tüm malzemeleri güzelce yıkayıp süzün.

- Soğanı küçük küpler, marulu şeritler, kereviz ve domatesleri ince dilimler halinde kesin.

- Tüm malzemeleri blender'a, biraz suyla (veya tavuk suyuyla) koyun ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

- Biraz zeytinyağı ve bir tutam tuz ekleyin ve her şeyi iyice bütünleştirmek için tekrar karıştırın.

SOĞAN VE ENGİNAR ÇORBASI

Enginar, karaciğeri temizlemesiyle bilinen bir sebzedir. Lif ve su bakımından zengindirler, bu da onları detoks için harika bir malzeme haline getirir. Onları lezzetli bir çorbaya dönüştürmek için biraz soğanla pişireceğiz.

Malzemeler

- 1 enginar

- Soğan

- Karabiber ve tuz

- Zeytinyağı

Tarif:

- Enginarların yapraklarını ayıklayıp güzelce yıkayın.

- Sonra onları şeritler halinde kesin.

- Soğanı küçük küpler halinde doğrayın ve biraz zeytinyağı ile tavada kavurun.

- Soğanlar pembeleşmeye başlayınca enginarları ekleyin ve birkaç dakika soteleyin. Tüm malzemeyi bu sırada bir kaşık yardımıyla sürekli karıştırmalısınız.

- Ayrıca bir tencereyi suyla ısıtın.

- Su kaynamaya başlayınca tencereye alıp enginar iyice yumuşayana kadar pişirin.

TEK BİR BESİNDEN MUCİZE BEKLEMEYİN

Görüldüğü gibi, mutfaklarda kolaylıkla bulunabilen malzemelerle evde yapılabilecek birçok karaciğer ve böbrekleri temizleyen püre ve çorba var. Öte yandan, tercihlerinize bağlı olarak kendi tariflerinizi yapabileceğinizi ve sonucun harika olması için tuz kullanımını ılımlı hale getirmeniz gerektiğini unutmayın.

Tek bir besinden mucize beklemeyin. Unutmayın; yeterli ve dengeli beslenmek ve düzenli egzersiz sağlığın anahtarıdır.